Jun 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3050.40 NSE 11472.80 FIMMDA 14995.90 ============= TOTAL 29519.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.2015 8.6200 300.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.0003 9.0300 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.5096 11.1300 364.70 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 101.5200 9.4100 0.60 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.1660 8.0700 300.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 2.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 7.9300 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.1680 8.9000 700.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 7.9300 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.4000 11.3000 0.50 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.6000 10.9200 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 7.9300 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.7000 8.1400 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.7000 8.1700 6.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9300 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 55.7700 0.0000 2.10 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.3566 9.5200 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 7.9300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.0000 10.5500 3.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.3000 10.7500 6.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9300 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.3500 0.0000 4.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2529 8.8900 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9300 50.00 INE774D08LF7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 24-May-23 99.8196 9.5300 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0600 500.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 7.9300 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 7.9300 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 7.9300 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 7.9300 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 7.9300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.4500 10.2900 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 102.8000 10.7200 6.00 NSE === INE521E07BB2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 30-Jun-13 109.8900 0.0000 6.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.0740 8.7864 400.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.8412 8.6799 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1121 8.7199 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4300 0.0000 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.3900 0.0000 150.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 98.8500 0.0000 2.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.9451 8.5899 300.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 101.0020 8.5800 300.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.9770 0.0000 200.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 101.4480 8.6773 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6434 8.6000 150.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 98.4000 8.8784 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.1509 8.6509 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9651 9.0349 1500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.7527 8.7575 500.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 101.9550 8.1500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.8276 8.0057 200.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 96.9500 12.6523 0.10 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 102.6864 8.1500 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 98.5900 12.7490 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 104.2249 8.1700 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7835 8.6499 750.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.0000 - 50.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1070 9.8168 500.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1500 0.0000 12.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.7717 8.2000 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.9449 8.0178 500.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.6420 9.5800 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.0000 - 50.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 99.6122 - 350.00 INE013A07WG3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.30% 27-May-18 100.0000 - 240.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 96.6800 8.8207 0.70 INE112A09067 CORPORATION BANK RESET 19-Jan-19 102.4960 0.0000 7.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.0000 - 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 - 50.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 97.8200 8.1296 1.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.0000 - 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 - 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0465 8.0500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0653 8.1900 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.9300 8.4300 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 - 100.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.8000 - 90.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2750 - 25.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 - 1360.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.0000 - 50.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 104.6000 8.3872 15.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.0000 - 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.4000 11.1618 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.0000 - 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.0000 - 155.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 102.4700 - 2.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.0000 - 175.00 INE721A07FN2 - -- - 100.0000 - 250.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.3000 9.4685 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 105.0400 8.9296 23.00 FIMMDA ====== INE804I07FA6 ECL FINANCE LIMITED - 21-Jun-13 114.3820 - 81.10 INE916D070X7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.09% 01-Aug-13 100.2064 8.7500 150.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.0740 8.5000 400.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.8412 8.4000 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1121 8.4500 500.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1355 8.3700 350.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.2015 8.5500 300.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 101.0003 9.0000 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.9451 8.5900 300.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.5096 11.2500 364.70 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 101.0020 8.5800 100.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 101.4480 8.6900 750.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 101.5135 8.6400 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6434 8.6000 150.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 101.4830 9.5800 4.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.2279 8.3500 2.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8100 8.6500 1250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 100.1509 8.6800 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 101.5200 9.4500 0.60 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9651 8.6000 1500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.7527 8.3000 500.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 101.9550 8.1500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2099 8.2500 200.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 104.1660 8.0700 300.00 INE648A09037 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 9.15% 10-Aug-16 102.6864 8.1500 50.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 103.6722 8.6000 150.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 103.9900 8.4900 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 104.2249 8.1700 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7835 8.6500 750.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.1070 8.7500 500.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1500 8.3200 11.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.7717 8.2000 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.1680 700.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.9449 8.0200 500.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.6420 9.5900 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.8865 12.4000 8.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8300 8.1000 162.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.8400 8.2300 65.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.7000 8.1600 12.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 98.2580 10.7600 100.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 100.2300 9.4500 6.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.2737 8.8900 150.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.2737 8.8900 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.3566 9.5200 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.4200 9.6100 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.9200 6.9400 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5700 6.9600 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.8835 7.3100 50.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.3000 10.7400 6.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.1400 6.9700 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7176 8.5900 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 106.5529 8.1000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.1950 8.1900 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.0465 8.0500 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2529 8.7500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0653 8.1900 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.2500 8.1700 7.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.9300 8.4300 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.2800 8.3200 200.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0300 7.9800 500.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.1204 9.8200 400.00 INE774D08LF7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 24-May-23 99.8196 9.5200 50.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0934 10.1300 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.6000 9.0700 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 1000.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.9602 7.0600 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.6638 8.6400 30.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 100.5000 12.6200 3.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 108.0000 10.1600 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1500 10.6800 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.2616 10.3000 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.1500 10.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate 