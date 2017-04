Jun 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7018.30 NSE 11303.70 FIMMDA 18448.30 ============= TOTAL 36770.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.3303 - 736.70 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 101.0569 9.3800 550.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.9816 8.7400 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1281 8.9400 1000.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 101.1825 8.6000 2000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.4495 8.9600 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.7111 8.7600 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1250 8.4400 4.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3933 8.3000 1000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.2200 1.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6250 8.4800 0.80 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 96.5600 7.7700 0.60 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 55.3100 8.2100 0.80 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8100 10.6600 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.0500 12.3000 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6024 7.2000 20.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.8300 8.1000 1.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.0000 10.4600 20.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 103.5027 8.0400 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0600 230.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0536 8.3300 50.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 102.1591 8.8500 50.00 NSE === INE704I07BW1 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 09-Jul-13 107.2157 0.0000 28.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.9500 0.0000 140.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 101.6253 8.6000 500.00 INE804I07CM8 ECL FINANCE LIMITED - 29-Dec-14 127.9500 0.0000 15.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 98.5000 6.9718 2.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.6528 8.8000 250.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9185 8.9045 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.7269 8.8051 2600.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.0500 8.3283 1.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 100.8000 8.6047 0.20 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9577 8.3500 1300.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.8649 8.1800 250.00 INE010E07291 MAHARASHTRA JEEVAN PRADHIKARAN 9.50% 20-Jul-16 100.9500 0.0000 0.60 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.0526 - 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.3600 0.0000 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.6350 0.0000 0.30 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7053 8.2700 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2859 8.3500 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1800 0.0000 120.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.8250 8.2804 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.9901 8.2200 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8156 8.4000 250.00 INE261F09EI7 NABARD 0.00% 01-Apr-18 67.2550 0.0000 0.30 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.9125 8.5899 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 98.8630 - 50.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 99.6116 - 150.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 102.4554 8.3699 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4175 8.2999 150.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 62.3650 0.0000 0.60 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.6877 - 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 102.4500 8.1895 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.8800 0.0000 65.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.8000 8.1503 6.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.5123 - 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.3000 0.0000 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.3200 0.0000 150.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4600 9.2030 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.3200 8.3658 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.4023 8.6400 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.5035 8.6400 800.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 106.5236 0.0000 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 106.3200 8.7950 70.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.0000 - 20.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.8610 8.2200 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7000 - 190.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 100.8500 - 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.5551 - 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 99.4862 - 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1800 - 20.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 - 235.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.5655 8.2000 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8000 - 9.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.1069 8.2900 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 98.4500 10.2312 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 108.2800 8.4124 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 111.1000 8.5365 4.70 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.4031 8.3699 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 112.6006 8.2351 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.3001 8.2900 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.4785 8.2900 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.3583 8.1500 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.2250 8.3003 700.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.9011 0.0000 100.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 101.5500 9.5581 10.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 107.0000 8.0675 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.6500 0.0000 34.00 FIMMDA ====== INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.2161 8.2500 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.3303 0.50 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.9000 8.4000 240.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 100.9251 8.4100 1.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 101.6253 8.6000 500.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 101.0569 9.4200 550.00 INE090A08ED4 ICICI BANK LTD, 7.25% 08-Apr-15 97.1559 9.0000 10.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.6528 8.8000 250.00 INE511C07326 MAGMA FINCORP LIMITED 10.20% 06-Aug-15 101.4098 9.5100 85.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9185 8.6500 250.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 100.8838 9.0000 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.9816 8.8200 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1281 9.0000 1000.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.7269 8.8000 250.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 101.1825 8.6000 2000.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.4495 8.9900 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9577 8.3500 1300.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.8649 8.1800 250.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 104.0000 8.4900 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 99.0526 8.2100 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 103.1907 8.9900 95.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 103.0606 8.7500 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.7111 8.7500 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.3600 8.2100 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1250 8.4400 4.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7053 8.2700 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3933 8.3000 550.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.2859 8.3500 250.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 101.1800 8.3100 120.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.8250 8.2800 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.9901 8.2200 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.8156 8.4100 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.9125 8.5900 50.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.5100 9.6100 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.2500 8.5000 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 98.8630 8.2100 50.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 102.4554 8.3700 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1400 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 111.1327 8.2800 39.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6250 8.4700 0.80 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.4175 8.3000 150.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.6877 8.2100 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.8800 8.2300 65.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.0000 7.9200 188.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.5123 8.2100 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 101.4600 9.5000 5.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 54.8681 8.1600 66.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.4200 9.6100 5.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 105.3000 9.5200 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.3200 8.3700 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6024 7.2000 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.4023 8.6400 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.0000 7.9200 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.5035 8.6400 750.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.5900 4.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 106.3200 8.6300 460.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 104.6050 8.1000 40.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.8300 8.1000 1.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.3135 8.4000 350.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 103.9500 8.1000 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 103.5027 8.2000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.8610 8.2200 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.8600 8.2200 114.00 INE873F09055 WATER SANITATION POOLED FUND 8.71% 09-May-23 101.9900 8.3400 17.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7000 8.6500 170.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.0000 7.9200 400.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.5551 8.4300 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9700 120.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1800 9.1500 20.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 160.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0500 5.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 104.5655 8.2000 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8000 9.1200 14.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.1069 8.2900 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 98.4500 9.7700 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 108.4031 8.3700 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 112.6006 8.2300 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 104.3001 8.2900 50.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.9802 7.0600 250.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 104.4785 8.2900 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 106.1500 8.2500 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.3583 8.1500 106.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.0900 8.0700 83.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.2250 8.3000 700.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0536 8.3200 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.9011 8.1300 100.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 101.2605 8.3300 210.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.6100 8.6500 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.0500 12.6700 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 111.5410 8.2800 34.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7500 10.5100 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.5975 8.6500 500.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 102.1591 8.6300 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 102.9500 12.3200 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.3500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3000 10.6500 2.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 101.8000 8.5100 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.9000 10.2700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond 