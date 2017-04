Jun 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2257.70 NSE 19253.50 FIMMDA 24024.10 ============= TOTAL 45535.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.4573 - 9.80 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.9500 12.4500 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9539 8.3600 50.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 98.7000 8.5100 0.30 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.0016 8.3600 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1150 8.4600 0.30 INE261F09EI7 NABARD 0.00% 01-Apr-18 67.7500 8.4500 0.30 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.1997 8.8900 200.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.2100 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.5900 5.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.3900 7.9600 8.80 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 62.9050 8.4500 0.60 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.9000 10.6300 7.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.1700 8.7000 1.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.8378 8.4000 250.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.4452 9.4100 136.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.1334 8.5300 11.40 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.3555 9.5200 262.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8800 10.6600 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.6210 8.8600 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 104.2500 9.7100 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.3000 7.0000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.6000 7.2000 20.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.2500 0.0000 0.50 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.8843 8.3800 500.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 101.2883 9.4400 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.3000 8.4900 11.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.4208 8.4600 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.3900 8.9700 7.00 INE691I07398 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.35% 29-May-23 100.0000 8.3500 5.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.9315 7.1700 151.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.9100 9.4700 10.00 NSE === INE031A09DV0 HUDCO TXNPS-33A 6.70% 29-Aug-13 99.1500 5.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.8459 8.7762 1000.00 INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 118.0600 - 1.50 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3278 9.2129 250.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 98.6000 9.2189 1.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 125.2400 - 1.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 98.5500 9.1608 14.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.9690 8.7507 1000.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.2323 8.8103 400.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.4877 9.2520 200.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.9436 9.1043 500.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.8579 8.6000 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.3904 8.8000 1000.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.4001 8.4300 250.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 101.4001 8.4376 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.4507 8.4200 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.4507 8.4200 250.00 INE804I07CM8 ECL FINANCE LIMITED 29-Dec-14 128.0970 0.0000 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.8700 0.0000 2.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0000 0.0000 1.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 97.4500 0.0000 3.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.3400 8.6032 3.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9533 8.8883 3750.00 INE514E08BP5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 25-Sep-15 99.9209 8.7726 2000.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.5000 9.0473 2.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.8000 9.0960 2.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.4831 8.4600 250.00 INE261F09IG2 NABARD - 26-Feb-16 100.5773 8.8300 1000.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.4324 8.5000 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 102.1492 8.7850 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.2000 9.0716 2.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 102.3924 8.8000 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 102.8340 8.3400 200.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.1900 0.0000 1.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 100.2200 0.0000 5.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 102.2500 8.0126 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.5500 9.0362 2.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.5500 9.0430 2.00 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 20-Jul-17 104.0400 9.5562 5.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.2000 0.0000 1.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.9300 10.1030 1.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7374 8.2600 390.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4260 8.2900 350.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.8500 0.0000 142.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.9533 0.0000 150.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.9626 8.3600 200.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.0000 - 2000.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.0000 - 20.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.5685 8.2389 250.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 108.5000 8.7212 8.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 107.9000 10.1602 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.7500 8.8259 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.5000 - 3.50 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 112.2000 0.0000 1.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.4600 10.6841 2.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.0400 0.0000 5.00 INE084A09167 BANK OF INDIA RESET 10-Feb-19 98.8500 0.0000 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.2000 9.6569 4.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 103.5000 11.5454 1.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 103.3000 9.5060 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.2200 9.7477 3.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 100.3000 9.7114 3.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 104.8000 0.0000 1.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 105.6548 8.2600 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.5000 - 20.00 INE340M09028 TAMILNADU GENERATION 9.70% 07-Jul-21 102.6200 10.1199 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.5058 8.3342 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 106.7000 8.1867 46.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 101.5500 - 4.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.7000 0.0000 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.8872 8.1900 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.9524 8.2100 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4506 8.2800 650.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.9000 - 6.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1400 - 123.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.4250 - 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1400 - 500.00 INE691I07398 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.35% 29-May-23 99.6500 - 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.7000 - 1.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 11-Jun-23 48.5000 0.0000 1.20 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 101.1000 0.0000 10.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6528 0.0000 6.50 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.6000 0.0000 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.4000 - 3.80 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0300 0.0000 500.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 100.9200 - 150.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 106.1200 8.2931 2.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.0700 8.0652 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 113.4500 0.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.2800 8.9945 7.00 FIMMDA ====== INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.8459 8.5000 1000.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3278 9.0000 250.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.9690 8.7000 1000.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.2323 8.8000 400.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 101.4877 9.1300 200.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.9436 9.1000 500.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.8579 8.6000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.8700 8.8700 2.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0000 8.8600 1.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9533 8.5200 2750.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9533 8.5200 1000.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.8665 8.8300 30.00 INE514E08BP5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 25-Sep-15 99.9209 8.5200 2000.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.6000 8.5900 5.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.9500 12.4500 1.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.4831 8.4600 250.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.5773 8.4600 1000.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.4324 8.5000 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 102.1492 8.7800 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.7568 8.8000 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3300 150.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 102.3924 8.8000 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 102.8403 8.6300 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 102.8340 8.3400 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.8843 8.3000 500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 104.6603 8.5000 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.0016 8.3500 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7374 8.2600 390.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4260 8.2900 350.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.8500 8.4500 142.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 69.1150 8.1500 20.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.9626 8.3600 300.00 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 68.2300 8.1500 30.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.5300 2.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.0000 8.1300 3330.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.2134 8.1200 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.0000 8.3900 20.00 INE217K07182 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.25% 13-Jun-18 99.2500 9.4400 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.5685 8.2500 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 110.7434 8.3700 70.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 - 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.3900 7.9500 0.80 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 101.8378 8.4000 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.4669 8.3800 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.8745 8.5000 1.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.5616 8.2000 50.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 103.7479 8.2100 50.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 100.1973 9.4500 136.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 105.6548 8.2600 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.0374 9.5800 262.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 108.6210 8.8500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.5058 8.3400 200.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 103.1076 8.2500 7.50 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 102.0689 8.5000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.6472 6.9800 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 107.0170 7.0800 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.0500 7.0400 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0600 7.1300 20.50 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.7000 8.2300 10.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.8685 8.3000 88.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0837 10.5700 80.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 101.1000 9.3200 105.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.6894 8.2200 220.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.8872 8.1900 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.9524 8.2100 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.5177 8.2700 650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4208 8.2900 100.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0555 10.4800 110.00 INE296A08706 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 26-Apr-23 101.0363 9.4700 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.8000 8.3100 6.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1700 8.7400 90.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.2500 8.7200 90.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.4208 8.4500 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1400 7.9500 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.5000 9.0800 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.0000 8.4400 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0600 8.1800 550.00 INE114A07489 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.70% 25-Aug-24 102.5195 8.3300 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.3000 10.7800 12.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.3000 9.5000 1.00 INE134E08DI3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-25 104.0033 8.5000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3500 10.3500 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.8500 8.9200 150.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6528 9.3500 6.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.4782 7.2200 153.80 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.4000 9.5400 48.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.9684 8.7300 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0300 8.3600 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 101.0700 8.3500 24.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.2800 8.7000 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.4800 8.6700 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.0863 8.5000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 103.0750 7.0900 200.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 101.0800 9.5200 16.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.5400 8.2800 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 10.7000 3.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.1700 8.4200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE