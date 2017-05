Jun 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 596.20 NSE 15610.00 FIMMDA 22698.20 ============= TOTAL 38904.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.5000 - 0.20 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.4400 12.5100 1.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 30-Jun-16 103.9708 - 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 101.7000 8.2600 3.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.0000 8.4000 300.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 64.3800 8.3100 5.90 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 97.5000 7.5500 0.80 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.7500 10.8900 1.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 54.1500 8.3800 2.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.4800 0.0000 2.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.8300 9.7900 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.1500 6.9000 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7900 7.1700 5.60 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.2700 9.3400 4.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 106.3100 8.6100 4.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 28-Mar-23 97.4000 7.2500 0.90 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 104.5232 8.1000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1400 8.5600 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 101.9800 9.0100 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.2500 8.5900 3.60 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 103.0500 7.1600 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 104.7895 8.3600 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 101.4500 8.3100 24.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% - 105.7200 11.2200 0.40 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 0.50 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.2375 8.9544 150.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.6797 8.8600 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5030 8.7113 600.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1456 8.6718 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.3996 8.6468 100.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 100.4693 8.6861 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 102.1056 8.6800 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.4127 8.4332 1850.00 INE804I07CP1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Dec-14 128.1980 0.0000 1.00 INE804I07CR7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Jan-15 127.9280 0.0000 0.80 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.0931 8.4300 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.0000 - 10.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.6188 8.4000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3312 300.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.6000 0.0000 1.00 INE149A07089 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.90% 11-Aug-16 100.8876 9.5307 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.8550 8.7200 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7264 8.7200 1000.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7725 9.0343 3000.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.8000 7.8478 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.7700 10.7140 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3500 6.3705 140.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5270 8.2000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7646 8.2000 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 102.4647 8.4900 10.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.8686 8.6000 250.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 100.4693 - 750.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 103.3500 8.1444 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1200 8.5275 50.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 101.3200 0.0000 59.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 102.3700 0.0000 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.4800 8.3385 100.00 INE669H09145 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.95% 01-Sep-21 104.2500 8.8831 0.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.3907 8.6400 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.6928 8.6100 500.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.7529 8.6500 50.00 INE669H09152 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 9.80% 16-Aug-22 104.0000 8.9301 0.20 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.5000 9.1263 0.50 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.2400 0.0000 2.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 104.3495 8.1400 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.6986 8.1750 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.7855 8.2299 1850.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1800 - 163.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2000 - 27.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 - 560.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4600 - 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.6500 - 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.4200 10.8478 4.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.8261 8.6640 50.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.3687 0.0000 7.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.5271 8.1300 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.4807 8.2700 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% - 104.0000 - 2.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.9500 8.0775 8.00 FIMMDA ====== INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.2375 8.6500 150.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.5000 - 0.20 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.6797 8.7000 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.5030 8.6000 600.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1456 8.6000 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.3996 8.6000 100.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 100.1257 8.8500 80.00 INE095A09064 INDUSIND BANK LIMITED 8.50% 30-Jun-14 98.6132 9.9700 5.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 100.1710 8.8000 120.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 10-Oct-14 102.1056 8.6800 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3921 8.4500 1200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3927 8.4500 200.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.9419 8.7000 750.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.4400 12.3400 1.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.0953 8.4300 750.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.0931 8.4300 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.5700 8.5200 1.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.3552 9.8300 200.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.6188 8.4000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0000 8.3300 400.00 INE149A07089 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.90% 11-Aug-16 100.8876 9.0000 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.8550 8.7200 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7264 8.7200 1000.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7725 8.5500 2750.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.5000 8.4000 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.7500 10.7200 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.3500 9.1900 280.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 103.5270 8.2000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4260 8.2900 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.7646 8.2000 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 102.6400 8.4500 20.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.5611 9.6000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.8686 8.6000 250.00 INE121A07GQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 16-May-18 99.7167 9.6600 100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.3500 8.1400 250.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.3300 8.1500 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.0000 8.3900 300.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.0000 8.3400 1250.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.0000 8.3400 850.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.5000 12.0400 13.50 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1200 8.2300 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.9000 8.2200 2.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 104.5953 8.0500 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.8300 9.7900 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.4800 8.3400 300.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.1500 6.9100 25.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.3907 8.6400 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7562 8.6000 650.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.7529 8.6500 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 104.3495 8.1400 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 104.0173 8.1900 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 103.6662 8.1800 110.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 106.3100 8.6000 4.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 104.5232 8.1000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9204 8.2100 2050.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.5500 8.3500 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3500 8.7100 137.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4000 8.7000 36.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0846 7.9600 450.00 INE691I07398 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 29-May-23 100.0000 8.5000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2000 9.1400 15.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.0000 8.4400 500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.7000 8.2300 250.00 INE112A09091 CORPORATION BANK RESET 06-May-24 100.0000 8.2400 200.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.6000 9.1500 14.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 104.3000 10.7800 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9200 8.9200 300.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.8261 8.6600 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.5500 7.0800 1.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.2958 9.3100 7.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.4566 7.2200 300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 105.1000 8.6500 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.5271 8.1300 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.5100 8.1700 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.4807 8.2700 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7895 8.3500 50.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.5500 8.4100 220.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 101.4500 8.3100 24.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 104.1511 8.7200 50.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.1293 8.6000 118.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.3418 8.5500 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 103.2000 10.6800 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.6500 10.5800 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com