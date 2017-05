Jun 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1213.90 NSE 23274.50 FIMMDA 27262.70 ============= TOTAL 51751.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.5578 9.2000 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.1153 8.4100 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.2200 2.70 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 64.5500 8.2600 5.90 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 0.0000 1.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.2106 8.2900 22.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 102.7500 8.6500 2.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 55.5700 1.6900 3.80 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 28-Mar-23 97.4000 7.2500 0.90 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 28-Mar-23 98.4244 7.2500 0.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0517 8.9200 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9866 8.2000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3000 8.5200 125.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2000 9.0000 10.00 INE691I07398 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.35% 29-May-23 99.5900 8.4100 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4900 8.9400 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.7000 7.3000 7.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.9500 7.3700 14.60 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.2410 6.9000 1.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 104.9500 8.9700 3.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 28-Mar-28 98.9348 7.3100 0.70 NSE === INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.2435 8.6792 450.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.9500 0.0000 5.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 100.0467 8.6516 500.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 101.0613 8.3900 450.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.9066 8.6800 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3921 8.4499 300.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8780 8.7500 350.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.2600 - 4.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5202 8.2500 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.1153 8.4156 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.7042 8.6300 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8659 8.6000 500.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.5517 8.6567 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8070 8.3500 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 102.0965 8.2200 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.7504 8.6300 550.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9744 8.8781 500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.3350 10.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.1617 8.6300 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2272 8.2400 1050.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 103.2451 8.2126 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.1197 8.6300 2200.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7070 8.7250 750.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.8061 8.7800 2350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7683 9.0356 5150.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 102.9000 9.8117 8.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8971 8.1650 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.3250 8.6051 150.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.0734 9.1500 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8893 8.1125 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.3000 10.50 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 101.1800 0.0000 69.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.3400 8.2361 5.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 102.2544 8.2000 50.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 101.6000 8.4038 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.8400 10.8753 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 106.5900 8.2812 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.6927 8.6100 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 106.0083 8.6100 400.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.6500 0.0000 5.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 103.4800 - 8.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 103.0500 8.2961 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.2215 8.1400 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9866 8.2000 2900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.2500 0.0000 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.0519 8.4100 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 101.1867 - 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3000 - 135.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 103.0500 - 108.00 INE691I07398 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.35% 29-May-23 99.5900 - 3.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 - 130.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 108.0096 8.1500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 104.8695 8.1200 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5000 - 15.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.6200 - 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 105.2000 10.8802 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 104.5216 8.4269 110.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.1504 0.0000 68.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.8585 0.0000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3060 8.2900 150.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 101.2300 - 7.00 FIMMDA ====== INE514E08530 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.80% 22-Jul-13 100.1458 8.4000 100.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.2435 8.5000 450.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 100.0467 8.6000 1000.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 101.0613 8.3900 450.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.9066 8.6800 200.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.5578 9.2000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3921 8.4500 300.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.8780 8.7500 350.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.2600 12.5100 4.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5202 8.2500 253.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 101.1153 8.4200 750.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 101.7042 8.6300 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8203 8.6300 500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.8659 8.6000 500.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.5517 8.6600 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8070 8.3500 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 102.0965 8.2200 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 101.7504 8.6300 550.00 INE514E08BM2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 12-Sep-15 99.9744 8.4300 500.00 INE976I07732 TATA CAPITAL LIMITED 9.05% 19-Nov-15 99.9800 9.0100 6.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.6500 8.6000 2.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.6096 8.5900 15.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 97.4500 8.5000 2.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.7505 8.3400 5.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.1617 8.6300 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.2911 8.3500 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2282 8.2400 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.2022 8.2500 500.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 30-May-16 100.0000 9.6000 350.00 INE577N07076 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD -- 31-May-16 100.0000 - 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 103.2451 8.2200 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.1197 8.6300 2200.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7070 8.7300 750.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.8864 8.2700 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7683 8.5500 5000.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7883 8.5200 1250.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0993 7.8100 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 101.0000 9.2200 8.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.8971 8.1600 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.3250 8.6000 150.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.0734 9.1500 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8893 8.2600 500.00 INE121A07GQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 16-May-18 99.7535 9.6500 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 99.7000 8.2100 8.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.0000 8.3400 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 - 4.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.2106 8.2500 22.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.3400 8.2300 15.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 102.2544 8.2000 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.3707 8.4300 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.7500 8.4100 2.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 101.6000 8.4000 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.7900 7.1700 5.60 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 106.5900 8.2700 6.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.6927 8.6100 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.6928 8.6100 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 106.0083 8.6100 400.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.1771 9.8500 5.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 103.0500 8.2900 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.2215 8.1400 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.6940 8.1000 150.00 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 26-Mar-23 98.4244 7.2500 0.50 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 100.0967 9.8200 250.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD. -- 28-Mar-23 97.4000 7.2500 0.90 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0517 8.8000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9866 8.2000 2950.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0555 8.1900 104.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.0519 8.4100 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 101.1867 8.2500 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.3200 8.4000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4200 8.6900 293.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3400 8.7100 78.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0492 7.9600 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1400 9.1600 85.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 103.0500 8.7600 61.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 108.0096 8.1500 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 104.8689 8.1200 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 104.8695 8.1200 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4900 9.0700 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.7500 9.1300 33.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8000 9.1200 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0000 9.5600 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9500 8.9200 150.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 101.8654 9.6400 500.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 104.5216 8.2600 170.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.1504 9.3500 68.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 104.9500 8.9700 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3060 8.2900 150.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 28-Mar-28 98.9348 7.3000 0.70 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.2500 8.4600 100.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.3700 8.4400 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5500 9.5600 20.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 102.4900 8.5100 150.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 101.3146 8.5600 94.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 101.7769 8.6100 70.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.8400 10.0000 10.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 102.7500 - 