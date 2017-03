Jun 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2178.10 NSE 9582.50 FIMMDA 16853.60 ============= TOTAL 28614.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 128.8842 0.0000 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.6603 8.2100 250.00 INE843O07013 KSH DISTRIPARKS PVT LTD. 14.50% 16-May-15 102.2541 300.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 102.2500 8.2400 1.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 102.6800 8.1500 2.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.4082 0.0000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 103.0500 8.0300 1.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.4216 8.5900 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.9451 8.5900 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.2200 0.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9250 8.4300 51.80 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 54.0000 8.4200 3.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8900 10.6600 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.3000 10.5200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.2135 8.7600 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.3500 0.0000 1.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.9481 8.2000 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.5000 8.5000 20.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9800 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.9800 9.0400 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.0000 9.0800 69.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 110.2700 7.0900 12.40 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.8100 7.1400 14.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.7700 7.1800 7.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.5300 7.2900 34.60 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.7482 7.1900 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.2500 10.3100 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 99.4700 12.1600 0.50 NSE === INE976I07CH4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Aug-13 98.3414 8.8485 250.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.2714 8.3562 50.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7486 8.2744 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4875 8.3800 1150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.5374 8.3300 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.6095 8.3800 400.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5174 8.2500 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8037 8.3500 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 102.0965 8.2200 200.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 101.0198 8.8352 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 102.2032 8.2200 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 101.6700 8.9316 15.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.9844 8.3699 350.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.3000 8.6563 4.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.4700 8.2855 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0888 8.2950 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7531 8.7200 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7883 9.0296 1000.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 131.6795 0.0000 9.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.2728 8.1603 250.00 INE872A08CM0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Apr-18 102.4300 - 10.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.1000 11.6197 1.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 104.3379 8.2000 100.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA RESET 30-Mar-19 102.5100 0.0000 150.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.2250 0.0000 20.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 101.1800 0.0000 78.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.9718 8.2000 100.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 102.2000 0.0000 27.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.0998 8.2299 500.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 106.6200 8.0844 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.4800 8.2092 30.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.0878 8.1800 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 103.0200 8.3647 2.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 105.7155 8.1800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.8000 9.0268 18.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 45.6900 0.0000 5.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.1000 9.1584 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 105.1384 8.2100 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.3215 8.1250 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.4890 8.1300 50.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.2000 0.0000 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.8503 8.2200 450.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.5000 - 117.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1472 - 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7400 - 79.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jun-23 98.7200 - 500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 - 210.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 34.7900 0.0000 12.50 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.9900 - 110.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.5500 - 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.9400 0.0000 6.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.9000 10.6317 8.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.3000 0.0000 6.00 FIMMDA ====== INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.9095 8.4000 100.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Aug-13 98.3414 8.5500 661.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.2714 8.2500 50.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 100.7486 8.2000 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4525 8.4100 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3965 8.4500 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.5374 8.3300 200.00 INE261F09GT9 NABARD 18-Oct-14 101.4321 8.4000 100.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 01-Nov-14 98.5000 12.7800 100.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 128.8842 9.1600 200.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 101.0000 11.8400 15.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.6095 8.3800 400.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.7000 8.1300 353.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.6603 8.2100 250.00 INE523H07106 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 11.00% 20-Mar-15 101.0582 10.3200 500.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 100.9730 8.1900 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8037 8.3500 250.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 102.0965 8.2200 200.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 101.0198 8.3500 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 102.1080 8.2700 251.00 INE053F09450 IRFC 8.00% 29-Aug-15 99.9656 8.1700 1.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 111.8424 9.5000 150.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.9844 8.3700 350.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 101.3813 8.5100 150.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.4700 8.3600 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0888 8.3000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0897 8.2900 50.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 102.2500 8.2400 1.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 116.7531 8.7200 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7883 8.5200 1000.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.6000 8.3700 4.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.4082 9.5500 11.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 103.0400 8.6500 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.7481 8.2500 100.00 INE804I07HU0 ECL FINANCE LIMITED 8.00% 26-Sep-17 104.2523 10.6900 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 102.0500 8.3000 1.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 102.2728 8.1600 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 102.2858 8.1400 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 102.3450 8.6000 150.00 INE872A08CM0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Apr-18 101.6822 11.0000 10.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.7500 12.0400 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3300 1000.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 99.4100 8.2800 250.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.0000 8.3400 200.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 104.8491 10.9400 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.6045 8.2600 150.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 104.3379 8.2000 100.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.2250 8.2500 20.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.9718 8.2000 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 101.7727 8.2700 45.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.8400 8.2300 2.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.0998 8.2300 500.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.0878 8.1800 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 103.0200 8.3600 2.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 105.7155 8.1800 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.2135 8.7500 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.8000 9.0200 18.00 INE651A09049 STATE BANK OF MYSORE 8.95% 15-Nov-21 102.8701 7.9500 2.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 113.0252 9.9500 300.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 105.1384 8.2000 50.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE LTD 12.40% 15-Oct-22 101.7013 12.0700 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 103.9481 8.2000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 104.3215 8.1300 400.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.4890 8.1300 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 103.3500 9.3000 250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 102.2000 10.2600 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9852 8.2000 957.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 102.7856 8.4500 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.2700 8.4000 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 101.1860 8.2500 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.2375 8.5300 58.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.2900 8.7100 37.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9800 200.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1472 7.9500 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5500 9.3000 143.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1300 9.1500 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0100 8.0500 200.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jun-23 98.7200 10.1000 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.0000 8.4400 750.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.1695 8.3100 102.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.4800 9.0700 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.7700 9.1300 20.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.3000 9.5000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.4000 10.3500 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9700 8.9200 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.9918 8.3000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 110.2700 7.0900 12.40 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 109.8100 7.1400 14.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.5300 7.3000 49.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.8000 7.2700 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.7000 7.2000 203.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 104.3500 9.0500 60.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.9400 8.2700 6.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.6733 8.0000 200.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.2700 8.4600 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.6300 9.5500 16.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 111.3000 8.3000 6.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 20-May-99 102.4600 8.5600 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 20-May-99 104.0837 8.7300 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 20-May-99 103.0000 12.3100 17.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 20-May-99 108.3000 12.4500 4.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 20-May-99 101.3400 8.5500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 20-May-99 109.1700 10.3000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 99.4700 12.1800 0.50 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 20-May-99 101.2894 10.8000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India