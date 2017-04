Jun 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4225.70 NSE 14114.10 FIMMDA 35794.30 ============= TOTAL 54134.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 101.4085 8.7000 700.00 INE097P07013 EDISON UTILITY WORKS PVT LTD 12.00% 18-Jun-16 100.0000 12.0000 1500.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.3000 380.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.6851 0.0000 7.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4723 8.2600 25.90 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.0000 0.0000 8.00 INE121E07080 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 20-Jul-20 100.1500 9.7200 1000.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 55.5900 8.0100 3.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.4800 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.8900 10.5600 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.9600 9.7500 8.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.0400 0.0000 11.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 100.5246 7.2500 0.90 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 28-Mar-23 98.2214 7.2800 0.30 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.8444 8.3700 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 101.2700 8.2400 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4500 8.5100 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.9100 9.1000 170.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 105.4500 10.0500 14.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.3500 7.1000 19.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.0000 8.1000 250.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 99.9800 9.5000 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 0.0000 1.00 NSE === INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 99.9919 9.6269 1200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4017 8.4499 800.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.6602 8.5000 1100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5174 8.2500 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.6763 8.2000 250.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 99.2454 9.5000 60.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0044 8.3606 350.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.5428 8.4499 50.00 INE039A09BE3 IFCI LIMITED 9.00% 20-Mar-16 99.4000 0.0000 0.10 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.1100 8.6500 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5600 8.2484 20.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8515 8.3900 900.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 102.5033 8.9000 50.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 103.6430 9.6257 20.00 INE245A07325 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-16 98.9644 9.5000 60.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 102.3652 8.6500 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.9013 8.7506 850.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7800 9.0323 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.8200 7.8387 4.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 98.9223 - 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.3493 8.3829 100.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 101.5500 9.5100 750.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4450 8.9402 250.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.9551 8.8500 100.00 INE245A07333 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-17 98.7263 9.5000 60.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0096 8.4000 350.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 101.9120 8.1710 750.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4720 8.3526 500.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.4067 8.4149 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7902 8.4499 300.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.6128 8.3200 1200.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 98.7055 - 50.00 INE423G07044 GREATER VISAKHAPATNAM MUNICIPAL 9.50% 13-Sep-18 101.7000 10.2504 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.5053 - 50.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 102.1300 0.0000 2.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 102.2200 0.0000 5.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.0600 8.2162 45.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.4321 8.5100 750.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.3068 - 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4000 9.2121 1.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.1360 - 50.00 INE651A09049 STATE BANK OF MYSORE 8.95% 15-Nov-21 103.6700 8.8800 2.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 97.9782 - 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 103.2373 8.3200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6451 8.4000 900.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3000 - 131.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 97.8324 - 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7300 - 52.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 - 200.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.6879 - 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5200 - 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.0500 - 10.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 97.5635 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.1500 8.6512 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 97.4486 - 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 97.3424 - 50.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.1342 0.0000 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.4969 8.4399 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.4000 0.0000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.1853 8.4200 200.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 99.9800 - 3.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.2372 - 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 104.2800 8.9944 133.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 102.6700 1.00 FIMMDA ====== INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 99.9919 9.2100 1200.00 INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 100.0119 8.8500 1200.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.9658 8.3500 5.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0000 10.4600 1000.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9800 8.7100 1000.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.9628 8.5000 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4017 8.4500 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.4875 8.3800 300.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 101.4085 8.7000 700.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.5822 8.4000 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.6602 8.5000 1100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.4564 8.4500 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.5174 8.2500 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 101.2929 8.5000 750.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.7067 8.1800 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8174 8.3400 250.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 102.4714 9.7500 400.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 99.2454 9.5000 60.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 101.0044 8.3600 350.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 101.5428 8.4500 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 101.1100 8.6500 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 100.5600 8.2400 40.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8515 8.3900 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0888 8.3000 250.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 99.4067 8.9500 80.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 102.5033 8.9000 50.00 INE097P07013 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD -- 18-Jun-16 100.0000 11.9800 1500.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 28-Jun-16 100.0000 9.3000 380.00 INE245A07325 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-16 98.9644 9.5000 60.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 102.3652 8.6500 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.6346 8.4000 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.9013 8.2500 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.8905 8.2600 350.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7800 8.5300 250.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 98.9223 8.2400 50.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 105.9500 9.4000 10.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.6851 9.5100 7.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 103.3764 8.3700 200.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 101.5500 9.5000 750.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4450 8.3600 750.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 102.9551 8.8500 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 103.0700 8.6400 500.00 INE245A07333 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-17 98.7263 9.5000 60.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0096 8.4000 350.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 101.9120 8.2500 1500.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.8529 8.3800 150.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4720 8.3500 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 102.2858 8.1400 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.4067 8.4200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.6007 8.5000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7902 8.4500 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.7279 8.2900 1200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 102.9273 8.3300 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 102.8873 8.3400 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.8665 8.6000 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 98.7055 8.2500 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 109.5802 8.4600 200.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 108.7500 9.5100 17.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4723 8.2500 25.90 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.3158 8.3500 500.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.5053 8.2500 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.2862 8.3500 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.0941 8.3800 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.4321 8.5100 750.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.3068 8.2500 50.00 INE121E07080 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 20-Jul-20 100.1500 10.0700 1000.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 102.5507 8.3500 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.6000 9.2500 0.40 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4000 9.5600 2.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 98.1360 8.2500 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 102.8000 10.0100 8.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 105.6000 8.3700 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.8087 6.9600 3.50 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 97.9782 8.2500 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 103.2373 8.3200 350.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.6500 9.5100 1.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 01-Feb-23 100.5246 7.2500 0.90 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 28-Mar-23 98.2214 7.2800 0.30 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.0325 8.8000 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6451 8.4000 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.9177 8.2100 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4200 8.7000 120.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4000 8.7600 16.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 97.8324 8.2500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.5700 9.0700 183.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.4593 9.3000 107.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0000 8.0600 200.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.6879 8.2500 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.8200 8.3900 100.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 97.5635 8.2500 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 98.3000 9.8200 100.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 97.4486 8.2500 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9200 8.9100 2000.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9500 8.9100 1700.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0700 7.1400 7.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.3500 7.1000 19.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 97.3424 8.2500 50.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.1409 9.3600 140.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 27.1342 9.3600 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.4969 8.4400 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.4000 8.6800 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.7800 8.7500 7.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.9850 8.2400 2000.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1419 8.2200 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.3917 8.2800 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.1853 8.4200 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.2372 8.2500 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.0400 12.3200 9.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.8100 10.2000 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0000 10.1500 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 102.6700 12.1700 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 102.4935 10.6000 2.00 