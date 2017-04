Jun 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2510.30 NSE 19927.60 FIMMDA 27299.50 ============= TOTAL 49737.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 100.0795 8.6000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.0200 - 1.50 INE721A08BD0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 20-Sep-13 110.1022 0.0000 750.00 INE849D09043 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 9.90% 28-Apr-14 100.2597 9.4900 50.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 12-Jun-15 100.0000 9.2900 500.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.25% 22-Dec-16 100.6038 9.0100 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6700 11.4800 0.20 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 0.0000 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.2808 8.3000 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.0000 9.7900 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 112.7500 8.3000 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.4800 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 110.3500 0.0000 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 105.6500 8.3400 13.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.5135 7.0000 32.10 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.4000 8.5200 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.6000 8.9400 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 103.1000 8.9500 1.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 98.9000 9.6500 100.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 28.4370 9.0200 140.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1200 8.0900 750.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.8000 10.6900 5.00 NSE === INE136E07KD6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Jun-13 119.1300 189.40 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 100.1650 8.7531 500.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 96.7674 9.1493 450.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 103.1108 4.8988 50.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3843 8.4600 250.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 103.2182 7.7883 70.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.8000 0.0000 8.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.2174 8.4090 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 102.6116 8.4110 350.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 102.0022 8.8700 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.6500 8.2760 30.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2239 9.6956 500.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 101.0000 8.3227 2.50 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.1684 9.6367 1000.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2855 8.4655 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3556 8.4003 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4870 8.3487 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.8276 8.2999 300.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.7510 8.6500 650.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.8279 8.6400 3500.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 101.9146 8.5000 2000.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 101.9146 0.0000 2000.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 105.9789 10.6500 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6514 0.0000 25.90 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.2674 8.3600 200.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.3500 0.0000 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.2808 - 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.0541 - 50.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 15-Jun-20 100.0000 - 12.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.7266 0.0000 11.40 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 97.8573 - 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.3690 8.5242 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0400 6.6781 46.30 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.5000 9.1217 1.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.2636 8.4499 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.9370 8.4200 1000.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 106.5000 8.6346 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.5480 8.3900 800.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6418 8.4000 1900.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.1922 - 500.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.1922 - 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9700 - 30.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.6500 - 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5000 - 56.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 100.1000 - 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.2000 0.0000 4.60 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9700 8.9127 700.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.9000 0.0000 7.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1513 0.0000 411.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.7500 10.7908 12.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.8000 0.0000 5.00 FIMMDA ====== INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 100.0795 8.3000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.0200 - 1.50 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.1342 8.8900 250.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.1353 8.8900 200.00 INE721A08BD0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 20-Sep-13 110.1022 8.9000 750.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.1127 8.6600 30.00 INE043D07856 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 14-Oct-13 100.1650 8.5000 500.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 96.7674 8.9000 450.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.5130 11.0800 0.40 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.4480 8.6000 50.00 INE849D08TM6 ICICI SECURITIES PRIMARY 9.90% 21-Apr-14 100.2597 9.5000 50.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9800 8.7100 1500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3843 8.4600 250.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.7815 9.1200 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.8374 8.3300 250.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 12-Jun-15 100.0000 9.3000 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.4042 8.8200 50.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 100.2187 8.6000 70.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 27-May-16 100.1566 8.7700 200.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 103.2147 8.4100 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 102.6116 8.4100 350.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 102.0022 8.8700 50.00 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 102.2500 8.5800 2.00 INE871D07HK1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.25% 22-Dec-16 100.6038 9.0000 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 102.6500 8.3000 60.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2239 8.5000 500.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.1684 8.7500 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 102.8300 8.7100 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.2304 8.5300 5.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2855 8.5000 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.3556 8.4000 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.4870 8.3500 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.8295 8.3000 50.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.7510 8.6500 650.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.8281 8.6300 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.8279 8.6400 3500.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 101.9146 8.5000 2000.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 105.9789 10.6500 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 110.3200 8.4600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6514 8.2000 25.90 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 102.2674 8.3600 200.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.4150 8.5000 5.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 98.2808 8.3000 100.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.0400 8.7000 3.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 103.1000 8.5800 1.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 98.0541 8.3000 50.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 15-Jun-20 100.0000 9.9900 10.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 15-Jun-20 100.0000 9.9900 2.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 97.8573 8.3000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 105.7800 8.3400 13.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.3690 8.5300 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.5135 7.0000 32.10 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 104.2636 8.4500 150.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 102.3968 8.4700 350.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.4604 8.4700 350.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.9370 8.4200 1000.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7462 8.3600 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.6830 8.3700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6418 8.4000 1750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.5125 8.4200 750.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 100.1922 8.4000 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9700 8.7600 21.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.6500 8.5900 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1300 9.1500 31.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.7800 8.3900 47.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 100.1000 9.8300 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.7900 9.1300 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.2000 9.5000 4.60 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.9700 8.9100 1700.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.1000 7.0000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.2500 7.2100 1.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.0000 8.2400 3211.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1400 8.2200 700.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.7500 9.5400 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.6000 9.5500 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.2900 10.2800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com