Jun 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 735.70 NSE 18242.90 FIMMDA 27228.00 ============= TOTAL 46206.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 100.8664 9.4500 250.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.0000 - 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.8015 8.1000 2.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 56.7250 8.0200 2.10 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.6200 11.0400 4.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 102.4162 8.4700 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.9200 10.8300 5.00 INE121A08MB4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 18-Aug-21 103.0000 0.0000 2.00 INE005A11200 ICICI OCT 2000 - 14-Oct-21 0.0000 2.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 2.50 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.0943 8.5500 200.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 01-May-23 0.0000 8.60 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.5800 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.6500 9.0900 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.8500 9.1300 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.6470 8.7200 20.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.2000 8.4800 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.5022 8.6600 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.6700 9.6900 11.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 103.5400 0.0000 1.00 NSE === INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.9781 9.6709 600.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.9077 9.2872 150.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 100.4119 8.7845 100.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.0787 8.7762 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.9581 8.7117 250.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.5055 8.6454 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.2459 9.0793 400.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.4485 8.9499 600.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7988 8.9499 400.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.93% 13-Jan-15 101.3500 0.0000 2.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0178 9.4191 100.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7718 8.8711 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.6509 8.5300 600.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.8236 8.9815 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7157 9.0013 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.7656 8.7160 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.1200 8.9429 10.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.6214 8.8500 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0308 8.5494 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9623 8.4379 1000.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.92% 27-Jun-16 103.8500 11.3519 1.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.6486 9.0000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.2342 8.5228 600.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.7033 25.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION -- 24-Dec-16 102.5300 8.7561 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7618 9.1204 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1689 9.0238 2550.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8404 8.5000 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0248 8.6500 150.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.3013 8.4000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.8446 8.6500 100.00 INE872A08CM0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Apr-18 101.8400 - 6.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9400 8.6156 12.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.2234 8.9499 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0000 - 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6742 0.0000 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.1682 8.6500 50.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 102.2200 0.0000 10.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.2100 0.0000 19.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 102.2500 0.0000 50.00 INE261F09FV7 NABARD 8.83% 23-Nov-20 102.5000 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 11.0885 9.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.9000 8.4928 8.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 14-Oct-21 47.6000 0.0000 2.50 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 21-Aug-22 104.4600 8.5595 5.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 105.3092 9.2093 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.6974 8.5899 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.1587 8.5400 100.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 103.3700 - 14.80 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7590 8.5100 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.8300 0.0000 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.4999 8.5500 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.3441 8.4499 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6516 8.5500 3850.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 N.A. 01-May-23 41.4700 0.0000 8.60 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.6800 - 125.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1688 - 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.2000 - 30.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5000 - 168.00 INE261F09HQ3 NABARD RESET 22-Mar-25 101.8200 - 2.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 100.7000 0.0000 8.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3916 8.3753 300.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.7226 8.6500 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.7500 0.0000 261.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8732 8.3200 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.0000 0.0000 35.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8600 8.3276 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2442 8.6500 450.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1489 0.0000 150.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 100.8000 - 14.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 16-Jul-30 101.7500 10.7917 2.00 FIMMDA ====== INE752E07BR9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 05-Jul-13 100.0008 9.2500 460.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.9674 8.3400 350.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.0213 9.0300 200.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.0712 8.6000 250.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.0736 8.7900 70.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.9500 8.1600 50.00 INE752E07BR9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-13 99.9188 8.4900 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.9581 8.5000 250.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.5055 8.6000 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.2459 8.9500 400.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 100.5000 9.4000 100.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0000 10.4500 300.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 100.8664 9.4500 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 10-Aug-14 100.4485 8.9500 600.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 14-Aug-14 101.0626 8.9100 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7988 8.9500 400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.3500 8.5100 2.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.5400 8.8000 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.7718 8.8700 250.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jun-15 101.6509 8.5300 600.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.8236 8.6000 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7157 8.6500 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.7656 8.6500 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 101.2903 8.9000 250.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 102.4600 9.7500 400.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.4227 9.0600 5.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 101.1200 8.6100 20.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.6214 8.8500 250.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED -- 10-Apr-16 100.0308 8.5500 1000.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.19% 25-Apr-16 99.9623 8.4400 1000.00 INE197A07070 JYOTI STRUCTURES LIMITED 12.50% 16-May-16 104.2500 10.6900 10.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1200 750.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1100 100.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.6486 9.0000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 06-Sep-16 102.2342 8.5300 600.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.6015 10.4800 25.00 INE968N08075 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 100.3182 9.3000 150.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.00% 10-Apr-17 100.0000 - 1600.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 100.1575 8.8400 200.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 21-Aug-17 100.1689 8.7500 800.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.1057 8.8500 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8404 8.5000 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.0248 8.6500 150.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 101.3013 8.4000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.8446 8.6500 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.8275 8.6400 262.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.1400 8.5600 38.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 99.1758 8.7000 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.2234 8.9500 50.00 INE197A07062 JYOTI STRUCTURES LIMITED 14.00% 16-May-18 107.8700 11.7700 5.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.1560 8.8700 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0000 8.5900 100.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 112.7950 8.5700 17.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6742 8.2100 100.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.8015 8.1100 2.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.3700 7.8200 30.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 27-May-19 100.1537 8.9100 200.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.1682 8.6500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.1300 8.5700 9.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 98.3950 10.7300 100.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 102.4162 8.4800 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.7000 8.5200 8.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.4400 8.5700 7.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 104.3500 9.7600 2.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.0678 8.5600 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 105.7880 8.1700 14.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 105.3092 8.5400 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.6974 8.5900 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 8.77% 19-Nov-22 102.7255 8.5700 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.8335 8.5500 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.7609 8.6300 200.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.0943 8.5500 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7443 8.3600 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.6619 8.5300 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.4999 8.5500 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.5006 8.5500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.3441 8.4500 200.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.58% 12-Apr-23 102.9052 8.3700 2450.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA 8.80% 12-Apr-23 101.6525 8.5500 1590.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3000 8.7100 165.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8000 8.7900 13.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1688 7.9500 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.1800 9.8100 150.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 99.5000 9.9200 30.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.6500 9.2600 108.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5000 9.2900 16.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.8456 8.3800 150.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.90% 28-Apr-24 98.1600 8.1500 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0900 8.4900 10.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 34.9800 9.4700 12.50 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.8500 9.1300 8.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.8500 9.4000 8.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.6470 8.7100 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.2500 10.3700 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3916 8.3700 300.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.7226 8.6500 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.2000 8.4800 151.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.0793 8.6300 150.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.88% 22-Mar-28 104.0472 8.7200 497.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8732 8.3200 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.8891 8.8600 35.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.76% 25-Mar-28 104.3515 8.3200 1250.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 9.85% 25-Mar-28 105.1489 8.2300 1150.00 INE968N08075 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 25-Mar-28 102.9500 8.5700 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2442 8.6500 450.00 INE363O07046 ENNORE PORT LIMITED 7.17% 25-Mar-28 98.2200 7.3600 0.50 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 100.8000 8.3900 28.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.7500 9.5400 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.5022 8.6500 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.7500 10.3700 10.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 100.8000 8.7200 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.5000 10.8100 4.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 31-Dec-99 100.8000 8.8100 3.00 INE121A08MB4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.0000 12.2600 2.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India