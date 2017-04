Jun 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3051.60 NSE 14146.50 FIMMDA 23501.10 ============= TOTAL 40699.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 101.0710 8.8100 223.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 112.7679 0.0000 50.00 INE013A07WO7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 28-Sep-15 100.0000 0.0000 38.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.4000 9.8400 6.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6886 9.6800 900.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.9850 9.7600 50.00 INE973F09038 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 7.80% 26-Jan-16 95.4000 9.8600 3.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.4200 9.0900 2.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.0099 8.5100 500.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 101.7773 9.0900 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.0437 8.6600 10.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.7000 10.5400 20.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.0000 10.8200 250.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 96.2500 8.9000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 10.8200 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5400 0.0000 1.00 INE005A11200 ICICI OCT 2000 N.A. 14-Oct-21 - 0.0000 0.30 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.9300 7.0800 6.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2840 7.0000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2348 7.1000 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 102.1714 8.4600 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9052 8.3600 50.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 N.A. 01-May-23 - 0.0000 8.60 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3500 8.5600 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.8456 8.3900 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.3800 9.1900 40.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.7200 8.7100 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.8692 7.1600 1.50 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 102.5791 8.5800 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 105.4000 11.2500 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.6596 8.7400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0000 0.0000 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 1.00 NSE === INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.9200 9.1263 250.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0799 8.7136 500.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 117.0600 - 1.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 138.8090 0.0000 10.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0000 9.5306 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6147 9.0980 2800.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.6676 8.9000 500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.5500 0.0000 2.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.9473 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.5694 8.9933 1900.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9232 8.7000 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.5500 8.1148 1.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.9966 8.7201 500.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0045 8.5601 150.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0045 8.5638 150.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 100.0000 8.5749 50.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.6809 8.3638 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 - 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.3157 8.4928 200.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 102.6600 8.4259 40.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 101.0000 8.5058 3.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.1569 9.7218 250.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LTD 18.00% 10-Apr-17 100.0000 - 1600.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.0700 0.0000 70.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.2029 8.5500 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 0.0000 2.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7128 8.6700 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7128 8.6751 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.2959 8.6473 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.7380 8.5482 200.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 106.7000 8.8794 5.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 100.8700 0.0000 3.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 100.8500 0.0000 5.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.5009 8.5800 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.9900 0.0000 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.7500 11.0517 2.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.4700 9.8503 0.80 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.9450 9.0500 250.00 INE005A11200 ICICI OCT 2000 - 14-Oct-21 48.6800 0.0000 2.50 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.2400 9.1595 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.8873 8.5651 38.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.2000 8.6905 5.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 101.5500 - 4.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.0796 8.5850 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4327 8.5600 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8698 8.6700 850.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 - 01-May-23 42.5500 0.0000 8.60 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8700 - 174.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1760 - 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7000 - 21.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.7600 - 50.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 N.A. 11-Jun-23 41.9860 0.0000 20.50 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.3700 8.5958 70.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.1500 9.9770 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.2000 8.7686 30.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.0500 0.0000 14.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.3100 10.8655 20.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3700 8.3777 343.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6600 - 2.10 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.9700 0.0000 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0616 0.0000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 107.1200 0.0000 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2442 8.6500 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.7500 9.4171 12.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 104.6200 9.4172 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.8600 0.0000 12.00 FIMMDA ====== INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.9200 8.7500 250.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.9830 8.9500 250.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0799 8.4000 500.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0907 8.4500 100.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.4639 8.6000 40.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 100.0000 8.7500 400.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.3593 8.6000 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9643 8.6000 50.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 101.0710 8.9000 223.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.6676 8.9000 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.3682 8.6000 8.80 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.5500 9.0000 2.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 101.1105 8.9000 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 100.0000 8.2900 250.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 112.7679 9.2500 50.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.9473 8.5000 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.9450 9.0500 250.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 99.7381 9.9600 60.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.8445 9.9900 800.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6886 10.1000 100.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.9850 10.0000 300.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.2658 8.5800 6.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.2381 8.3700 3.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9232 8.7000 50.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 101.7773 9.0800 100.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.9966 8.5500 500.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0045 8.5600 150.00 INE695A09038 UNITED BANK OF INDIA 8.00% 29-Apr-16 100.0000 8.1400 11.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 100.0000 8.5700 50.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.6809 8.5500 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 76.0190 9.7000 2100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 76.0383 9.7000 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.0099 8.5000 700.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9200 8.1400 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 8.2600 2850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0490 8.2400 300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.3157 8.5000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.1646 8.5500 114.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 102.6600 8.4200 40.00 INE968N08075 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 100.3168 9.3000 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.0437 8.6500 10.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.1000 8.5500 7.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.1569 8.7000 250.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LTD 18.00% 10-Apr-17 100.0000 - 1600.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.7000 10.7200 20.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.9441 8.9900 60.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 101.2029 8.5500 100.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.7400 8.6900 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.7500 12.0200 2.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 98.4336 8.9700 1000.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7128 8.6700 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.2959 8.6500 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.7380 8.5500 200.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.0000 11.3500 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.0000 11.3700 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 106.7000 8.8800 10.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 103.5009 8.5800 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.8600 8.6200 85.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 100.9307 8.5500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.1200 8.6200 3.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 106.3000 9.3500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.1700 7.0500 110.80 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.0000 7.0800 6.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.8488 7.1000 4.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2840 7.0000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2348 7.1000 50.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.2400 9.1600 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.4400 9.2500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.8873 8.5600 138.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3800 8.6200 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.0796 8.5800 300.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.7500 7.0600 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4327 8.5600 350.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 102.1714 8.4500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8698 8.6700 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9100 8.3600 350.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9500 8.7800 157.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8700 8.7800 18.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 98.5000 8.2000 950.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5000 9.2900 115.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 8.3500 41.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 97.8500 8.3700 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.4346 8.6000 50.00 INE005A11382 ICICI DEC 1998 - 11-Jun-23 41.9860 9.1000 13.80 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 100.2525 8.8900 250.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 98.1900 8.1400 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.3700 8.5900 70.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 35.0120 9.4700 12.50 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.3800 9.3300 13.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.1500 9.5300 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.2000 8.7300 60.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.5000 8.3900 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 105.7200 8.7000 20.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3908 8.3700 343.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1500 7.2300 1.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.9700 8.8400 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 105.1600 8.2200 550.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2434 8.6500 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.2442 8.6500 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.7500 9.4100 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4700 9.5700 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 104.6200 9.4100 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.6596 8.7300 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.7150 8.6300 9.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7500 10.5100 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7500 10.5100 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.5600 8.8100 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0500 10.3200 7.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 100.8500 8.7200 5.00 INE160A09181 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 102.9500 8.8900 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.5600 8.8100 3.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 31-Dec-99 100.8700 8.8000 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.5400 10.2400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 