Jun 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4012.10 NSE 14860.00 FIMMDA 26710.40 ============= TOTAL 45582.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6886 9.6900 1100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7603 8.7600 50.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.0000 - 2000.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.6446 9.0100 200.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.1050 8.2700 20.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.3475 8.3700 4.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.4500 9.4100 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.8600 7.7300 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.7500 5.2400 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2828 7.0000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.3500 7.1000 101.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.0654 8.8100 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1648 9.2200 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.5700 14.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2418 7.9400 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% - 105.4000 11.2600 1.60 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 0.0000 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 2.50 NSE === INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0907 8.4379 100.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION 8.40% 10-Feb-14 99.4300 12.8162 2.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.8971 9.1155 750.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9803 8.8000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0636 8.7200 2400.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Nov-14 100.2550 9.7100 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.8666 9.0500 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9741 9.0500 1050.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9206 8.7000 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.5500 8.5501 3.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.7000 8.3563 15.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.7258 8.7000 1000.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.2979 8.6972 400.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7266 9.1000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 102.2700 8.4999 7.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2311 - 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7628 9.1202 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3783 8.6604 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4569 9.0500 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 0.0000 2.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.2722 8.7053 2000.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.2922 0.0000 2000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.4800 0.0000 1.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.6900 8.6810 9.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.2311 - 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 109.9000 8.5814 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.3546 8.3200 50.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.5000 11.8884 10.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2311 - 50.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 100.8000 0.0000 8.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 101.0100 0.0000 70.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.0800 0.0000 34.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2311 - 50.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.9500 8.5261 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.1000 8.5770 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7200 0.0000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 11.0885 3.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.2311 - 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.8600 10.7276 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.2600 8.6021 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.2400 8.5514 18.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.8200 8.7251 15.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 46.1800 0.0000 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.8500 8.5710 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5593 8.7500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.6100 8.7832 13.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 106.5000 8.6341 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.8497 8.6500 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8043 8.6800 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6498 0.0000 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.6000 - 34.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3500 - 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.5700 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.0800 8.6586 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3900 8.3753 392.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.1500 0.0000 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.7000 0.0000 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6638 8.7200 649.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.1000 0.0000 1.00 INE220H09063 - -- - 100.0000 - 209.00 INE924F08041 - -- - 99.7000 - 18.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.8100 9.0350 3.00 FIMMDA ====== INE043D07AG0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 23-Aug-13 100.1539 8.3300 1000.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.3450 8.9200 3.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 100.0907 8.4600 100.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0000 10.4500 200.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.8971 9.1000 750.00 INE187C08018 MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED 10.60% 01-Aug-14 99.9902 9.7700 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9803 8.8000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0635 8.7200 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0398 8.7400 1150.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Nov-14 100.2550 9.7100 50.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 101.0520 8.9000 4.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.8118 9.1400 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.0590 8.7500 1.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.9213 8.6500 9.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.8856 9.0000 9.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.8666 9.0500 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 100.0000 8.2900 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9741 9.0500 1050.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.6886 10.0900 200.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.70% 18-Jan-16 100.3286 9.5000 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9206 8.7000 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.1825 8.8000 6.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9000 8.1500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7603 8.7500 650.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.7258 8.7000 1000.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.3179 8.6900 400.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.0000 - 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.7266 9.1000 100.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 101.0000 7.6100 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7628 8.7400 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.8000 8.8300 1.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0514 8.7500 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1769 8.7700 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 101.3000 8.5100 1.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 102.2121 9.3200 134.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.3783 8.6600 650.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.5798 9.0200 400.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.4569 9.0500 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.2722 8.7100 2000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.4800 8.7000 1.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.6400 8.6900 9.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 101.0000 7.6700 100.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 100.0924 8.8800 100.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 98.8706 8.6300 100.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 98.8706 8.6300 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 98.1720 8.6000 1.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0451 8.5800 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.3546 8.3200 50.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.5000 11.2100 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 64.1050 8.2600 20.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.3475 8.3700 4.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 101.0000 7.7000 100.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 104.1850 8.8300 90.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.1510 8.1700 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.1300 8.5700 4.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 101.4900 8.4400 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.6000 8.3700 2.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 101.0000 7.7300 100.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.9500 8.5200 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.3500 8.1200 0.20 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.1000 8.5700 7.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0000 9.1300 100.00 INE261F09FX3 NABARD 0.00% 01-Feb-21 54.3250 8.3500 23.20 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 101.0000 7.7500 100.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 102.8600 10.0000 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.2600 8.6000 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.3700 8.7000 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 103.8682 10.0200 57.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.8200 8.7200 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.7300 8.5700 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2828 7.0000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.2500 7.2500 51.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 103.7442 8.6600 10.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 101.0000 7.7600 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 105.2674 9.5000 111.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.8500 8.5700 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.2000 8.6500 52.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.5500 8.7900 13.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.0654 8.8000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.0000 7.1800 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.8497 8.6500 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.9794 8.6300 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0310 8.5400 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.4925 8.6500 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1648 9.3000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.8043 8.6800 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.1430 7.7500 57.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8300 8.7900 23.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8300 8.7800 7.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 101.0000 7.7700 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2418 7.9400 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 9.3500 14.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 101.0000 7.7800 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 101.0000 7.7900 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 36.9376 8.2500 25.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 101.0000 7.8000 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3700 8.3700 532.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 101.0000 7.8000 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0549 8.6100 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 101.9300 8.5500 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.9358 8.4300 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.6000 8.9000 20.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 102.8808 8.5000 2800.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6638 8.7200 700.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.5821 8.7300 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 101.0000 7.8100 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED -- - 100.0587 9.7300 500.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 103.8100 8.7700 3.00 INE968N08075 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED -- - 100.3154 9.3000 150.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED -- - 100.0907 8.9200 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4700 9.5700 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4500 9.5700 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5634 9.7600 500.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.4023 9.3800 350.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.4060 9.3800 100.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 101.0100 8.6700 70.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.2179 10.4800 10.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.6200 8.7100 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.7500 10.3800 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 108.7500 10.0100 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 104.0000 12.1300 0.50 INE528G09087 YES BANK LIMITED NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India