Jun 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5455.20 NSE 16406.70 FIMMDA 41667.00 ============= TOTAL 63528.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.2046 8.7800 50.00 INE894F07725 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD -- 20-Feb-14 103.9947 0.0000 500.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0900 9.7100 3.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED -- 05-Dec-14 101.4772 0.0000 500.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 98.8500 8.7100 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7603 8.7600 150.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.3600 8.8300 1800.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 103.8300 11.2100 1.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.1900 8.1300 4.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.8500 0.0000 1.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.4600 7.8800 720.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.0500 9.7800 4.50 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.7000 8.7000 6.00 INE261F09FX3 NABARD 0.00% 01-Feb-21 54.5417 8.3100 23.20 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.8775 8.7200 9.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2313 7.1000 70.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.9000 0.0000 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5774 9.2900 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.8329 9.1600 500.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 25.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7700 8.6100 17.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED - 23-May-23 98.8000 8.1600 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1500 9.1200 304.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 97.2822 0.0000 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.0000 9.1000 87.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0000 9.3400 1.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 35.3438 8.6400 101.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.4500 10.4300 9.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 105.7200 11.2100 0.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.9000 9.5200 5.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 104.0000 9.4100 3.00 NSE === INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.9292 8.5130 250.00 INE804I07439 ECL FINANCE LIMITED - 03-Dec-13 98.0740 0.0000 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.7351 8.8900 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2456 8.5668 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1159 8.5199 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.0527 8.5500 550.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.0550 8.8000 250.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 99.8900 - 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3482 8.6500 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.8707 8.7200 650.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.7500 8.5748 6.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.4950 - 500.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.5075 - 30.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 110.3500 0.10 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.1980 8.5925 50.00 INE341E08017 MSRDC SR-12 13.50% 14-Aug-16 110.4500 9.6988 0.20 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 102.7700 8.3495 20.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7096 8.5500 50.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 110.9600 9.4033 0.40 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9360 8.6000 1250.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 99.7296 - 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.9305 8.9979 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4360 8.6500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1236 8.6000 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6240 8.5700 650.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2891 8.6500 1250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.4347 8.9000 100.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.4211 8.6300 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.1920 8.9000 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.4800 0.0000 2.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.4083 8.7500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 - 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 98.0200 - 24.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 109.9000 8.5876 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.8220 8.5282 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.0000 0.0000 480.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.1500 0.0000 4.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.2000 10.6369 30.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.7733 8.6800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8568 9.0650 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 105.5000 8.3971 1.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9518 8.5400 350.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0140 8.5400 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.8955 8.5400 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.3983 8.5300 300.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.2099 8.5600 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7545 8.5100 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 102.6800 0.0000 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED SR-XL IX 8.80% 04-Apr-23 102.4954 8.4000 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.5156 8.5700 1900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.0100 0.0000 570.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 103.8000 0.0000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7000 - 845.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 98.8000 - 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.8000 - 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.6882 - 400.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.8000 - 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 106.8000 8.5945 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3892 8.3753 750.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.4500 - 9.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3229 8.6400 750.00 INE220H09063 - -- - 99.9000 - 26.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5700 10.8176 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 105.3000 0.0000 8.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.3000 8.8805 28.00 FIMMDA ====== INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.2046 8.4900 50.00 INE916D078Y8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.77% 13-Sep-13 100.1275 8.5000 1500.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.9292 8.2500 250.00 INE894F07725 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD -- 20-Feb-14 103.9947 9.5000 1000.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.6118 9.6600 750.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 101.5339 7.7000 79.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0000 10.4500 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.7351 8.8900 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2456 8.5600 250.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED -- 05-Dec-14 101.4772 10.0000 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1159 8.5500 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.0527 8.5500 550.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.8421 9.2500 1100.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 98.8500 8.7100 1.00 INE660A07HV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-15 85.0758 9.1900 5.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.0550 8.8000 250.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.3796 9.0500 250.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8040 9.2500 500.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 116.2266 9.2500 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3482 8.6500 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.8707 8.7200 400.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.5837 8.8500 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.8826 8.4800 400.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5565 9.9900 300.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.5222 8.4000 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.7500 8.5700 6.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-May-16 101.8419 9.8600 5.00 INE721A07FD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 25-May-16 101.8419 9.8600 5.00 INE738C07036 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.60% 31-May-16 98.5000 9.2000 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1100 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 8.2600 500.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 100.8000 8.5300 3.30 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.1980 8.6000 50.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 99.9100 8.8000 50.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 102.7700 8.3700 20.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 102.7700 8.3700 20.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 100.7096 8.5500 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9360 8.6000 1250.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 98.1487 9.1000 250.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 98.7611 8.9000 250.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 99.7296 8.4000 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.9305 9.0000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.4360 8.6500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 102.1236 8.6000 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6240 8.5700 650.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2891 8.6500 1000.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.3632 8.6300 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.4347 8.9000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 101.0915 8.9300 400.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 100.4211 8.6300 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.1920 8.9000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.4174 8.8100 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.9975 8.9000 100.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 101.9110 8.3900 40.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.3500 12.1400 10.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7126 8.6700 252.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9408 8.6100 100.00 INE121A07GZ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 23-May-18 99.7439 9.7000 150.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3300 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 98.2500 8.5800 24.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0000 8.5900 150.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 103.8300 11.2000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.2880 12.8500 200.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 100.7072 8.4500 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.8220 8.5300 300.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.1900 8.1300 4.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.0000 9.5100 240.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.1500 8.5700 4.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.7000 8.7000 6.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 99.9000 9.5100 100.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 103.6058 7.0000 350.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.1211 10.8500 30.00 INE261F09FX3 NABARD 0.00% 01-Feb-21 54.5417 8.3000 23.20 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.7733 8.6800 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.4000 8.6900 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.8173 8.7200 9.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2313 7.1000 70.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.9345 9.4700 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.9211 8.8800 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.8568 9.0600 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.0300 8.5000 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 105.3237 8.5300 200.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9518 8.5400 350.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0140 8.5400 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5773 9.2000 800.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.5774 9.2000 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.8955 8.5400 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.3983 8.5300 550.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.2099 8.5600 150.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.7500 7.0600 400.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.0206 9.2000 600.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7545 8.5100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7575 8.5100 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.0610 8.5400 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 101.4925 8.6500 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 102.4954 8.4000 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.8329 9.1200 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9738 8.5000 1550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.8463 8.5200 420.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 95.6427 8.5500 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 95.4089 8.5500 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0000 9.5500 1.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 35.3438 8.6300 101.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 95.1936 8.5500 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3892 8.3700 1670.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3700 8.3700 500.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 94.9952 8.5500 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 104.5752 8.4300 150.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 102.3600 8.7000 15.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 104.0500 8.7200 4000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.0400 8.3000 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.8158 7.9500 200.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.4900 8.3000 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.8234 8.5800 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.4400 8.7500 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 94.8053 8.5500 50.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- - 98.4950 8.4600 500.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED -- - 99.2529 9.2800 300.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- - 100.0709 9.7000 150.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED -- - 99.5075 8.9800 30.00 INE968N08075 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED -- - 100.3099 9.3000 200.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 102.2500 9.0000 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 113.4867 8.5500 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.3000 8.8500 59.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 105.5000 12.0000 0.50 INE528G09087 YES BANK LIMITED 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 810.00