Jul 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2452.00 NSE 7808.50 FIMMDA 11570.00 ============= TOTAL 21830.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.0000 10.2300 1.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3482 8.6500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3148 8.5600 1400.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 102.0602 8.9500 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.7854 8.9600 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 102.3624 8.9600 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.3119 8.9600 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6300 10.8600 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0066 8.5000 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 97.2822 0.0000 250.00 NSE === INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 100.3157 8.1985 400.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7667 8.5545 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.7609 8.8000 250.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.9500 0.0000 1.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 99.5213 8.7700 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3291 8.6000 550.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.7799 8.9499 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2889 9.6818 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.8023 8.8000 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.2453 8.4499 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.0953 8.8000 150.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.8261 8.6300 300.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.8109 8.7950 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4600 9.1990 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6300 11.1010 1.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9518 8.5400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0140 8.5400 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6554 8.4900 550.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.6724 8.4600 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9391 8.5199 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0395 8.4900 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.6245 - 150.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 41.0000 0.0000 0.50 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.4025 0.0000 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3860 8.3753 2154.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.7826 8.3300 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0857 8.3482 1000.00 FIMMDA ====== INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 100.3157 8.8500 400.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7667 8.4500 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.7609 8.8000 250.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 102.4800 9.7300 400.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.3482 8.6500 100.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Feb-16 102.0602 8.9500 50.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 100.1961 8.3200 500.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 99.5213 8.7700 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3291 8.6000 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3148 8.5300 1400.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.7799 8.9500 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 100.2889 8.1000 500.00 INE043D07FA2 IDFC LIMITED 7.98% 19-May-17 97.9115 8.6200 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.7854 8.9600 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 102.3624 8.9500 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.3119 8.9500 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.8023 8.8000 250.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.2453 8.4500 250.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 99.7381 9.5500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 99.0953 8.8000 150.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.8261 8.6300 300.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 98.8109 8.7900 50.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.50% 25-May-20 99.9000 9.5000 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 101.4600 9.5000 1.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 101.9518 8.5400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0140 8.5400 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6554 8.4900 900.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.6724 8.4600 200.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 103.3000 10.0300 3.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.9391 8.5200 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0395 8.4900 550.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 99.5995 8.4900 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7600 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.6245 8.5700 150.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 97.2822 8.6000 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3860 8.3700 1654.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.7826 8.3300 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0857 8.3500 1000.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com