Jul 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3822.20 NSE 22877.00 FIMMDA 40039.00 ============= TOTAL 66738.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.2000 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6247 8.5000 400.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.5455 8.6900 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7607 8.7600 50.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 104.4172 - 9.60 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.5245 8.5600 7.40 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.3319 8.9500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2066 8.6100 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.4039 8.8200 900.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1400 2.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.5800 10.5800 1.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 97.4000 8.6600 3.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.0500 8.5000 8.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.8915 9.0100 100.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.8276 9.0000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 10.8500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1000 0.0000 1.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 104.8250 8.9000 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5000 0.0000 2.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.3000 8.5000 6.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.7209 9.1300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9729 8.5100 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 99.9500 8.4400 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.6200 8.6400 2.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.3032 8.5900 160.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0853 8.2000 494.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.8234 8.5900 350.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 105.7200 11.2100 0.20 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 99.9800 12.0900 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.1600 8.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 3.00 NSE === INE804I07181 ECL FINANCE LIMITED - 08-Jul-13 119.9510 0.0000 1.00 INE898G07062 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-13 125.2740 10.4954 293.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2230 8.5032 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.0275 8.4262 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 100.3900 8.5539 380.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 100.3900 8.7559 380.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 130.1491 8.2639 100.00 INE144H07BN1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 02-Dec-14 129.4310 - 7.50 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0415 9.4146 250.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0669 9.4656 1100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.7885 8.8000 1000.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2663 8.5150 250.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.5460 8.8500 100.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.9000 7.6132 2.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.6422 8.6000 150.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9919 8.9828 2400.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9969 9.0253 1900.00 INE514E08BN0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 20-Sep-15 99.9840 8.7754 3000.00 INE514E08BP5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 25-Sep-15 99.9672 8.7531 3000.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 98.1500 8.7722 2.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.7500 8.5087 3.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4727 8.6800 1000.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.3310 8.5425 150.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.8300 8.8033 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9444 8.5966 250.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.4811 8.5500 200.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.2907 8.8887 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.6041 8.6000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8366 8.5000 200.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2573 8.4707 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.0151 0.0000 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 103.1800 - 2.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 99.8900 - 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.0538 8.5000 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.9773 8.5000 700.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.0000 - 950.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 108.7500 9.9462 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.8203 8.5282 155.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.7612 8.5837 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 97.5700 8.4198 100.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 100.7500 0.0000 5.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 100.8800 9.3837 2.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.4745 8.2628 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.2000 0.0000 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.4500 8.5119 1.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 102.6905 8.2747 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 103.0900 8.4651 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.2616 - 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 105.5000 9.6961 2.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.7680 8.4775 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.5907 8.5000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6544 8.6800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6454 8.5500 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7500 - 165.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1103 - 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1400 - 487.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 41.1000 0.0000 0.50 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.4500 0.0000 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.4500 0.0000 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3700 8.3772 500.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 103.0000 8.6080 200.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.5600 0.0000 2.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0853 0.0000 244.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0500 0.0000 180.00 INE220H09063 - -- - 99.6900 - 37.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.8800 10.7753 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.1800 9.0899 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.9000 8.8304 7.00 FIMMDA ====== INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 99.9261 8.9900 129.50 INE898G07062 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-13 125.2740 10.0000 293.00 INE043D07666 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 26-Jul-13 100.0564 7.9000 2950.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2230 8.2000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.2003 - 11.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1903 7.9000 1000.00 INE916D078Y8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.77% 13-Sep-13 100.2253 8.0000 1500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.9238 8.2700 5.00 INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 11-Oct-13 118.1213 8.2700 1.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.0275 8.2200 250.00 INE261F09FM6 NABARD 8.90% 02-Dec-13 100.1104 8.2000 50.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 100.3157 8.8500 400.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.1778 8.3500 5.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 100.6465 9.6000 209.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 130.1491 8.2600 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1564 8.5100 17.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.7917 9.4600 50.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.5759 8.7500 40.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0669 8.4000 1100.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 85.2624 9.0600 2.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.7885 8.8000 1000.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.2663 8.5100 250.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.5460 8.8500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6247 8.5000 600.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.77% 30-Jun-15 101.4044 8.9700 16.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 101.3253 9.4300 80.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.6358 8.4000 6.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.6422 8.6000 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.4375 8.8000 50.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9919 8.4000 2400.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9969 8.4200 1900.00 INE514E08BN0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 20-Sep-15 99.9840 8.3000 3000.00 INE514E08BP5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 25-Sep-15 99.9672 8.3500 3000.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 101.8215 8.5000 5.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5665 9.9800 300.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4727 8.6800 1550.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 98.7316 9.4500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4025 8.5700 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4023 8.5700 200.00 INE197A07070 JYOTI STRUCTURES LIMITED 12.50% 16-May-16 100.0000 12.4700 10.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1200 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7607 8.7500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.7481 8.7600 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.3310 8.5500 150.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 99.9584 8.7800 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9444 8.6000 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4700 500.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4700 135.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.5000 10.7900 15.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.4811 8.5500 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 102.5700 8.7500 5.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.2907 8.8900 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.6041 8.6000 250.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.5245 8.5500 7.40 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.3319 8.9500 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8366 8.5000 200.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2573 8.5100 250.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.4850 8.4200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.2066 8.6000 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.0151 8.9000 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 103.1800 10.6000 2.00 INE271C07095 DLF LIMITED 12.50% 30-Apr-18 105.1152 11.1900 450.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 112.4039 - 900.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.2323 8.5300 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 99.0538 8.5000 500.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.9773 8.5000 600.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.9775 8.5000 200.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9800 8.6000 33.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.10% 14-May-18 99.2529 9.2800 100.00 INE197A07062 JYOTI STRUCTURES LIMITED 14.00% 16-May-18 100.0000 - 3.50 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.3150 8.5000 50.00 INE121A07GZ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 23-May-18 99.7439 9.7000 50.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.0937 8.2000 150.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1300 2.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 109.6000 8.4500 200.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 108.5000 9.5600 17.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.8203 8.5300 155.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.7000 11.1600 1.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.7612 8.5800 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 97.5700 8.4200 100.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 100.3746 8.7000 9.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.4745 8.2600 50.00 INE871D07LM9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.20% 22-Mar-20 100.9605 8.9800 200.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.8915 9.0000 100.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.8276 9.0000 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 102.6905 8.2700 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 103.0900 8.4600 50.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.4500 8.7300 11.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.2616 7.8800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.4868 8.8000 100.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 104.8250 8.9000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.3000 8.5000 12.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 102.8864 9.4000 1014.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.7680 8.4700 950.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.6554 8.4900 350.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.7373 8.4500 700.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 103.5000 10.0000 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6544 8.6800 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.7209 9.1500 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.8323 9.1200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.9738 8.5000 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.6454 8.5500 400.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7500 8.8000 267.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7900 8.8000 42.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.1103 7.9500 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1400 9.3600 282.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3800 9.3200 107.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0500 9.3800 15.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.6880 8.5600 35.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 100.6600 8.6200 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 111.3860 8.3700 1000.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 103.0000 8.5000 200.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 102.0761 8.6400 100.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.2000 9.6600 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.3032 8.5800 160.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.5200 8.7800 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 102.8234 8.5800 630.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0853 8.3500 394.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0857 8.3500 175.00 INE363O07046 ENNORE PORT LIMITED 7.17% 25-Mar-28 97.8800 7.4000 0.60 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 99.0026 8.6000 7.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% - 100.0000 12.7200 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.0564 7.1900 9.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 102.6265 9.6000 900.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7000 10.5200 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.1000 9.5000 500.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.9000 12.1500 15.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.9000 8.7500 11.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 100.7500 8.7300 10.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.0000 10.1400 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 99.9800 12.0800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.5000 10.2400 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India