Jul 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4545.00 NSE 19070.60 FIMMDA 42587.90 ============= TOTAL 66203.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE976I07831 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Jul-13 99.4766 8.5600 250.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 100.1073 8.1700 250.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.0100 - 5.00 INE916D079Y6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.76% 24-Sep-13 100.2042 8.4700 950.00 INE774D07GM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 26-Sep-13 98.0702 8.8200 200.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.5454 8.4700 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3811 8.4400 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9700 8.1300 200.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.6241 8.6000 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0300 11.5100 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.1700 8.4500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.7200 11.2100 0.40 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.5000 6.9800 0.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.8600 1.3700 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 110.3500 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8502 9.1600 1200.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.1600 9.5000 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5000 0.0000 2.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3193 8.6100 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7000 8.6200 11.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 99.9700 7.9800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.6360 9.0900 200.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.0000 9.1000 87.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.9000 8.7500 6.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 106.9800 8.5500 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0100 7.1500 15.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 104.6500 0.0000 1.00 ine065l08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.5000 8.8400 277.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4054 8.6400 250.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 99.1000 8.5900 7.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.1000 8.4400 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 7.4400 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.7100 9.6900 4.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0900 9.7800 4.00 NSE === INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 100.1249 7.6122 500.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0940 8.4529 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2367 8.2898 350.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.8048 8.2742 400.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1770 8.2101 1000.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.4104 8.7589 500.00 INE804I07439 ECL FINANCE LIMITED 03-Dec-13 98.5250 0.0000 5.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2019 8.7759 600.00 INE804I07462 ECL FINANCE LIMITED 20-Dec-13 97.3940 0.0000 5.00 INE136E07MR2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 07-Jul-14 109.1300 0.1953 45.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.7200 8.6282 40.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2756 8.5413 250.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0558 9.4043 250.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0558 2.7978 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.2990 8.9499 500.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.5428 8.9499 1250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.4000 9.3009 2.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.9891 8.4499 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5022 8.6000 600.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 100.0388 8.9583 500.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9997 9.0243 350.00 INE261F09HW1 NABARD 8.88% 24-Sep-15 100.0019 8.8449 1250.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0724 8.8086 1650.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.6094 9.2500 1650.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.8085 8.5526 1400.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.2000 10.6931 1.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.6400 8.3798 16.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 - 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9700 - 200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.9000 10.1803 410.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.1979 9.7749 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.0000 8.4666 52.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.8926 9.0100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5071 8.5899 250.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2773 8.4651 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1869 8.6200 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.8086 0.0000 600.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.8086 9.0000 300.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6147 8.5950 300.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.7498 8.6500 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.5200 - 29.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.6487 8.6038 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.4859 8.6016 300.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.7500 0.0000 16.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.7000 8.3388 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6500 7.3460 40.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.8115 8.6700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4935 8.5500 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9500 - 349.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0587 8.6400 550.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0760 - 14.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2500 - 151.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.3700 - 115.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 41.2000 0.0000 0.50 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 106.4300 0.0000 2.80 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 100.9000 0.0000 10.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.5000 0.0000 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.0962 - 1.30 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 102.4054 8.6300 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0848 0.0000 6.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 99.2000 - 7.00 INE036A07203 - -- - 100.0000 - 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.1500 8.3772 1.00 FIMMDA ====== INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD 0.00% 25-Jul-13 110.9578 8.4000 5000.00 INE976I07831 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Jul-13 99.4766 8.3500 250.00 INE866I07172 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES RESET 29-Jul-13 109.0611 9.2500 42.50 INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 100.1249 8.1500 500.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 100.1073 7.9000 250.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 100.0940 8.1500 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2367 8.0000 350.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.8048 8.0000 400.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.0100 - 5.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1771 7.9500 1000.00 INE916D079Y6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.76% 24-Sep-13 100.2042 8.3000 950.00 INE149A07139 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.75% 25-Sep-13 100.2389 8.5700 500.00 INE774D07GM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 26-Sep-13 98.0702 8.4500 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.4104 8.4800 500.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2019 8.5700 600.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 100.7732 9.0000 100.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.3427 8.4500 300.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0200 10.4200 200.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.1454 8.3600 45.00 INE722A07091 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 30-Sep-14 100.5700 10.1500 75.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2756 8.5400 250.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 115.7591 9.2700 5.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0558 8.4000 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.2990 8.9500 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.8385 9.2500 1100.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 101.0934 11.5000 300.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.5428 8.9500 850.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.7885 8.8000 400.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.9891 8.4500 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8035 9.2500 500.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.5022 8.6000 600.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 100.0000 8.2800 250.00 INE909H07966 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 26-Jun-15 100.3959 9.6500 1000.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 101.5454 8.4700 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3811 8.4500 50.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.1424 8.5900 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 101.4775 8.7700 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 100.0388 8.0100 500.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0587 8.0100 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.9997 8.4200 100.00 INE261F09HW1 NABARD 8.88% 24-Sep-15 100.0019 8.3000 1250.00 INE261F09HW1 NABARD 8.88% 24-Sep-15 99.9783 8.4000 650.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0724 8.0100 1000.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.9785 8.4000 650.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.6094 9.2400 1650.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.8085 8.5700 1400.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 97.2000 8.3400 1.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 100.1063 9.6000 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.6895 8.8000 190.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.1071 9.3000 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.0813 8.7500 100.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 99.2623 9.2600 100.00 INE121A07GK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 06-May-16 100.8271 9.7900 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4216 8.5700 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 102.2370 8.9500 50.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.2540 9.2800 100.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 9.3900 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 76.4170 9.5800 150.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1500 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 8.2700 700.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.7595 8.6100 50.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 100.0000 10.9900 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 102.3424 8.6800 31.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4916 8.8000 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 116.8213 8.9300 50.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 103.6300 9.3000 375.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.6241 8.5900 250.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.1979 8.1500 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 102.0000 8.4600 52.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.8926 9.0100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5071 8.5900 250.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 100.2773 8.5000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1869 8.6200 350.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.5250 8.4100 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 101.9925 10.8700 90.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.9046 8.6800 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.7500 11.4500 3.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0853 8.6000 250.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6147 8.5900 300.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 98.7498 8.6500 100.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.9773 8.5000 100.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.10% 14-May-18 99.6678 9.1700 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.5200 8.7500 29.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 104.3550 8.4900 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.8000 8.6400 1500.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 103.1337 8.1900 150.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 101.4880 11.0800 60.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.5985 12.7500 73.40 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 108.3000 8.9200 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.4013 8.6200 300.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 97.6100 8.4100 200.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.9300 8.7500 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.4800 8.5000 1.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.7000 8.3400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8502 9.1500 1200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.9200 10.0000 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.5500 8.6000 2.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4954 10.6500 85.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.0000 8.5200 6.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 104.8250 8.9000 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.8115 8.6700 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 102.3980 8.5300 250.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 102.2331 8.5600 25.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.4777 8.4900 500.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.8291 9.3600 95.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 101.2087 9.3000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.4935 8.5500 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9500 8.4400 799.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 100.1327 10.6000 80.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.3487 9.2500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0587 8.6400 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3630 8.4400 242.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.2745 9.0500 550.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7000 8.8100 24.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9700 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 520.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 163.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.3700 8.3000 80.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.3500 8.3000 80.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 95.3081 8.6000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 95.0568 8.6000 50.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 100.6600 8.6200 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.9000 8.7500 10.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 94.8254 8.6000 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.0100 7.1500 30.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 108.4400 8.3800 16.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 94.6123 8.6000 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.5000 9.0300 177.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.5258 8.3600 83.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.1400 8.8300 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4054 8.6300 350.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.0848 8.3500 6.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.2215 9.4500 1000.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 99.1000 8.5900 7.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 94.4089 8.6000 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.1000 8.6100 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7500 40.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.6100 9.5500 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 102.6500 9.6400 19.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 113.4850 8.5500 53.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.0000 7.2000 15.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.5440 9.2700 400.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.9535 9.4500 500.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 99.8708 12.1000 115.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 101.5687 8.7300 41.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.3300 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.9000 10.3500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com