Jul 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4540.10 NSE 14353.30 FIMMDA 21752.80 ============= TOTAL 40646.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.1628 8.5200 250.00 INE722A07083 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 30-Mar-14 100.7422 9.5200 75.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 102.1448 9.0300 50.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 104.4066 - 4.80 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jul-16 99.1117 9.5000 50.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 9.3000 370.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7050 9.0400 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.6000 11.7200 1.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.2064 8.4400 550.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3200 11.3100 0.20 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 55.2000 8.4500 4.60 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 99.0500 9.1600 5.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 100.7000 8.9000 5.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 102.2300 9.4500 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6300 10.7900 4.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 103.7255 8.6400 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.4000 0.0000 1.50 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.2700 11.2600 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.2329 9.3500 150.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 98.1000 9.0400 5.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK - 14-Dec-22 100.7182 7.0700 50.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.1100 10.5600 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5336 9.1600 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4479 8.6100 650.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 80.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.6460 9.1600 500.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.5700 8.4900 4.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0700 7.9600 45.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1000 9.1700 3.00 INE008A08S47 IDBI BANK LIMITED RESET 03-Feb-25 98.0000 9.1800 4.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 98.7000 8.8800 1.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 99.2000 8.9100 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.9000 7.1500 5.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 102.0100 9.7700 1.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.8800 8.6600 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3215 8.6500 750.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.4500 7.1700 17.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.2500 0.0000 10.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 102.6000 10.7400 1.00 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.8515 8.1680 650.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.9908 8.2488 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.3881 8.8313 250.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.9570 8.6300 150.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.0169 8.4057 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.0425 8.3704 250.00 INE008A08UF7 IDBI BANK LTD OMNI 6.30% 16-Jan-14 98.5000 0.0000 1.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.7532 8.7500 300.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0859 9.4553 300.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.4331 8.5500 150.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.6700 9.1375 1.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 100.1626 8.5468 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.1648 8.7000 200.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.8162 8.5490 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.8400 9.0669 190.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3530 8.5899 500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 98.9641 - 750.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.5734 8.5800 100.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 - 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 76.4170 - 300.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.0094 - 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0609 8.5827 900.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 115.9014 8.2099 1400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9328 8.6000 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.3086 8.9361 500.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.5300 10.7790 15.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 102.0129 9.1000 500.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5838 9.1000 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.3100 0.0000 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.2434 9.1000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.7338 9.0199 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.7338 0.0000 500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7050 0.0000 250.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6717 8.5800 850.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 97.9226 9.0300 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 97.9226 0.0000 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.5200 - 21.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.2000 12.4159 150.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 109.8600 8.9399 7.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0000 8.4934 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.8600 0.0000 0.80 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.6500 8.4748 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2717 8.9800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.3711 8.9800 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.0187 8.5000 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.2529 9.3433 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1441 8.6575 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 102.0500 - 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4479 8.5800 700.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.6600 - 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.4300 - 256.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 97.6500 - 35.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 41.4000 0.0000 0.50 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 100.7100 0.0000 2.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.6000 0.0000 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 108.4800 0.0000 16.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.6009 8.4081 1000.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.8600 0.0000 100.00 FIMMDA ====== INE296A07260 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 26-Jul-13 99.9952 8.2000 100.00 INE660A07IR7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-13 100.1587 7.9800 500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 125.8515 7.9000 650.00 INE296A07351 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 05-Sep-13 100.1628 8.2500 250.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.9908 8.0000 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 100.3881 8.5500 250.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.9570 8.4000 150.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.0169 8.2000 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.0425 8.1700 250.00 INE909H07594 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-Apr-14 93.7378 8.8600 10.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 100.0196 8.6200 750.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.0555 8.4600 300.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.7532 8.7500 300.00 INE722A07091 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 30-Sep-14 100.7422 9.9900 75.00 INE722A07091 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.75% 30-Sep-14 100.7222 10.0100 75.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1375 8.5000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.0072 8.5700 100.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0859 8.1000 300.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.4331 8.5500 150.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 100.1626 8.5500 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 101.1648 8.7000 200.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.8162 8.5500 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.8400 8.7300 190.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3530 8.6000 500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.5734 8.5800 100.00 INE577N07076 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD -- 31-May-16 100.0000 - 379.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jun-16 99.1117 9.5000 50.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 9.3800 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 102.1448 9.0300 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.0094 8.5000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9900 8.2600 350.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2900 370.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0609 8.5900 900.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 115.9014 9.0000 1400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9328 8.6000 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.3086 8.5700 500.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 102.0129 9.1000 500.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.5838 9.1000 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.3100 8.8900 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.2434 9.1100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.5436 8.5800 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 100.7050 9.0300 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.6000 12.0600 1.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.2064 8.5500 550.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6337 8.5900 750.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6718 8.5800 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.6169 8.7000 1000.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.5200 8.7500 21.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.2000 12.5800 150.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 107.1500 9.3800 8.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 99.2422 9.1300 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.8600 8.3700 0.80 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.7500 10.7200 6.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 103.7822 8.9900 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6572 8.7000 51.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 103.7839 8.6200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.2717 8.9800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.3711 8.9800 100.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.2700 11.2500 10.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.0187 8.5000 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.2329 9.3000 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.1441 8.6600 100.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.7182 7.0700 50.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.1100 10.5600 10.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9852 8.4300 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5336 9.2000 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.4226 9.2300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.4479 8.5800 1300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1885 8.6200 300.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 80.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 98.6460 9.1500 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.2734 9.0500 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 98.5666 8.6500 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.5700 8.3400 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0038 8.7600 150.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0700 7.9600 45.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 9.3500 255.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1000 9.3700 93.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.5900 8.5800 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 97.6500 8.5400 35.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 108.3400 7.1200 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1500 7.2300 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.9000 7.1500 5.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.8800 8.6600 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.3500 7.2300 8.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.7502 7.3000 3.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.6009 8.4100 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.3215 8.6400 250.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4300 9.5700 10.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.4500 7.1600 17.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.0500 7.1900 15.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7000 10.5200 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.1197 9.4900 450.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.8600 9.6100 100.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 31-Dec-99 100.7800 8.8100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com