Jul 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11549.10 NSE 26803.00 FIMMDA 44874.00 ============= TOTAL 83226.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 100.9040 8.6800 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8648 8.5300 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.8603 8.9600 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3305 8.4800 1700.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.8500 9.6200 2.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.2364 8.7000 200.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.4422 8.9300 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.5632 9.1100 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4714 8.6900 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4256 8.5700 2050.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2624 8.5800 1350.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jul-16 99.1317 9.4900 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.9386 0.0000 5.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.5000 11.7500 2.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 56.6800 2.8300 4.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.5000 0.0000 3.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9852 8.2700 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5336 9.1600 2500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3966 8.5900 550.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.2734 9.0700 1250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0500 8.5900 19.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.1977 7.2200 8.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5705 8.6200 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.4771 7.1500 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.3500 0.0000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 2.50 NSE === INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1590 8.1408 350.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.2843 9.3637 100.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.3912 8.0755 250.00 INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 115.1150 0.0000 3.00 INE136E07MX0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Jun-14 113.6400 0.5626 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8648 8.5300 100.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.3235 8.8500 1250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.2987 8.5300 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3227 8.5000 950.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3058 8.8500 250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 118.6300 - 3.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3003 8.5000 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.3366 8.8500 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3912 8.5300 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2490 8.6000 1000.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 101.1166 8.4893 400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1589 8.4800 800.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.1166 8.5000 500.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 100.5643 9.1082 1000.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6474 8.7000 400.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 101.3859 8.5300 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1639 8.9200 850.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.1191 8.6000 350.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.5204 8.9200 250.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.3197 8.9800 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.5354 8.9200 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.5190 8.9000 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.3268 8.6303 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.3274 8.6307 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.4196 8.6424 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9118 8.7000 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.4422 8.9200 500.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0117 8.5540 1750.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.7372 8.3388 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4256 8.5600 2250.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 98.9160 - 1000.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 - 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2373 - 250.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 115.9458 9.0099 600.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 117.0353 8.9099 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.4931 8.8751 1000.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.8144 10.2073 150.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 131.5918 0.0000 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2664 8.7000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9511 8.6500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9270 9.0000 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 103.3500 8.3482 2.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0506 8.5567 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.1000 8.5730 15.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 98.4195 - 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.6386 8.6046 100.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.2000 12.4156 100.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 109.8500 8.9385 1.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 101.4000 0.0000 2.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.7500 0.0000 25.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 98.6000 8.9782 6.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.2100 8.5563 21.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.9500 11.1380 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.1823 9.0100 300.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.4500 9.1185 8.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 99.1500 - 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5900 - 17.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.2883 - 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 - 15.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.7900 - 2.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 105.3800 9.5366 100.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 103.8400 - 12.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4368 8.3699 2100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4851 8.6200 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5700 10.8193 10.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.8000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 100.1590 7.8700 350.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 100.0961 8.5300 120.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.3600 7.8300 60.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.2843 8.8500 100.00 INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jun-14 98.2170 9.7500 10.00 INE177L07079 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Jun-14 100.1853 8.7600 80.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 100.9040 8.5300 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8648 8.5300 350.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.3235 8.8500 1250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.2987 8.5300 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3227 8.5000 950.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.3058 8.8500 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 101.3003 8.5000 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.3366 8.8500 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.3330 8.8500 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.3912 8.5300 900.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2490 8.6000 1000.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.8015 9.3000 450.00 INE984N09013 PEBBLE BAY DEVELOPERS PRIVATE LTD -- 19-Dec-14 100.0456 - 350.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.1589 8.4800 800.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 101.1166 8.5000 900.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 100.5643 8.4000 1000.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.6474 8.7000 400.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 101.3859 8.5300 50.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED 9.84% 02-Apr-15 100.2673 9.6200 314.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1639 8.9200 850.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.4324 8.5400 17.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.1191 8.6000 350.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.5204 8.9200 250.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.3197 8.9800 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.5354 8.9200 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.8603 8.5200 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 101.3305 8.5000 1700.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 101.6839 8.4700 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.5190 8.9000 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.3268 8.5000 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.3274 8.5000 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 100.4196 8.5000 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.2364 8.7000 200.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.9164 8.6900 110.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.4422 8.9200 750.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0197 8.4600 2750.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.5632 9.1100 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4714 8.6800 350.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4722 8.6800 50.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.7372 8.4700 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4256 8.5600 4750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3530 8.5900 50.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 98.9160 8.9000 500.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 98.8671 8.9200 500.00 INE577N07076 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD - 31-May-16 100.0000 - 22.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jun-16 99.1517 9.4800 100.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.0000 9.3800 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 75.8876 9.8500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2624 8.5500 1300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2633 8.5600 400.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.9282 8.5300 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.9239 8.9000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5544 8.8100 50.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 115.9458 9.0100 600.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 117.0353 8.9100 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.4931 8.4500 1000.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.2500 10.3800 350.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 132.9386 9.5600 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.2664 8.7000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9511 8.6500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.9270 9.0000 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0506 8.5000 250.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.7443 8.5600 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.5000 12.0900 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.2064 8.5500 50.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.7479 8.5600 300.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.1000 8.5000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0000 8.3300 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 98.4195 9.0000 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.2200 9.0700 100.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.4000 12.5000 150.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.2000 12.5800 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.1900 8.5500 20.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 104.1900 8.9200 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.4000 8.5700 15.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.0305 8.5600 15.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 103.1823 9.0100 300.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.9500 9.7100 20.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.1499 8.6700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.6200 8.5300 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.9852 8.4300 800.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.5336 9.2000 2500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3991 8.5900 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3966 8.5900 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.2734 9.0500 1250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 98.5866 8.6500 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5400 8.8300 110.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 96.2883 8.5000 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.6000 9.0000 106.00 INE468M08094 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.15% 03-Jul-23 99.0509 10.3000 120.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 102.7900 9.0000 4.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 101.2484 8.6200 50.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 105.3800 9.5300 200.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 103.8400 9.5300 32.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.1977 7.2500 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.7487 7.3000 1.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.0300 8.6100 3.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4368 8.3700 2150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.5800 8.9000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.4851 8.6200 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.5705 8.6100 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 101.9000 12.3300 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 102.0900 7.1900 15.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 102.4771 7.1500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.1200 9.5000 750.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 20-May-99 106.1100 10.5000 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 2.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 104.0000 12.1300 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com