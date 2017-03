Sep 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1263.20 NSE 10687.00 FIMMDA 16576.20 ============= TOTAL 28530.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.6796 12.7900 200.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.9100 12.3400 0.20 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.6000 10.2100 4.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 97.8782 10.7500 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.5500 9.7600 1.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1277 10.0000 250.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 98.9564 9.5800 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 75.2115 10.9000 50.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.9621 10.1700 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.0000 11.3300 1.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 100.0100 10.4900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.5000 11.0100 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.0800 10.3500 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.2000 9.8900 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.7886 9.3300 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2100 8.4300 50.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 99.8800 12.1000 0.50 NSE === INE514E08860 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 10-Nov-13 99.4519 11.3543 100.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 99.5332 11.4521 250.00 INE001A07KA6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 04-Apr-14 104.2330 11.5296 50.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 98.9601 11.3929 700.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 98.3424 10.9000 250.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 98.5022 10.9624 2500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 98.7800 10.2898 30.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 96.8418 11.0000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 99.1516 10.0000 100.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.0711 9.9915 250.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.0472 9.0690 250.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 95.4250 9.8500 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.3399 9.6500 500.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.5890 9.4517 2500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.1329 9.8500 100.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 99.6265 9.9317 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 97.6792 10.3000 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.6531 9.6502 10.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.6265 9.8677 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.8095 9.6946 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8972 9.8000 600.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.8834 9.7500 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 96.8663 8.9146 500.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 94.2300 10.1509 8.00 INE084G09214 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.70% 30-Jun-19 96.8000 9.4267 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 93.4100 10.1014 7.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 93.4700 10.1025 17.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8900 11.1468 4.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.2000 0.0000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.1900 8.0551 145.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 97.1300 0.0000 21.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 96.3000 9.9292 8.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-22 98.6800 9.4553 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.3032 9.4100 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3500 0.0000 6.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.5500 9.5701 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.7000 - 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.5000 - 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.4221 - 250.00 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 98.1500 9.5242 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2100 - 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2100 - 25.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.1000 - 4.00 FIMMDA ====== INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.6796 12.1500 200.00 INE514E08860 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 10-Nov-13 99.4519 10.8500 100.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 99.6783 11.2200 1200.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.25% 25-Nov-13 99.5661 11.4800 400.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 99.5332 11.0000 250.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 98.8407 10.6500 5.50 INE001A07KA6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 02-Apr-14 104.2330 11.2500 50.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.9100 12.3500 0.20 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 98.9589 11.4000 700.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 98.9601 11.4000 250.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 98.3424 10.9000 250.00 INE909H07842 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.75% 27-Dec-14 98.5022 11.4000 2500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 98.7800 10.2900 60.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 97.8782 10.8000 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 98.7581 10.6400 25.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 97.5209 11.2400 11.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 96.8418 11.0000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 99.1516 10.0000 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.0110 9.9000 4.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.0711 10.5000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 98.7046 10.3000 12.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.2973 10.2500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.7730 10.1900 50.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.0472 10.6500 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1277 10.0000 250.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Feb-16 99.1527 10.2500 14.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 98.9564 10.5000 250.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 95.4250 9.8500 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 75.2115 10.9000 700.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.3399 9.6500 450.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.8817 9.8500 150.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.8274 8.9700 40.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.9621 10.2500 150.00 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 100.0000 10.6500 100.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.5890 12.0000 2500.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 97.0000 10.6500 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.1329 9.8500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2365 9.7900 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 97.6792 10.3000 50.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 98.5000 10.4500 6.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.6531 9.6500 20.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 95.5000 10.9600 4.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.6265 11.0000 250.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.8095 9.7000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0682 9.7500 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8972 9.8000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.8834 9.7500 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2300 2.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 96.8663 11.0800 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.2287 10.1900 100.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 100.0100 10.4800 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5905 11.8800 1.50 INE084G09214 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.70% 30-Jun-19 96.8000 10.2500 1.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.5000 9.9500 7.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.1774 9.6500 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.1900 8.0500 145.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.2000 9.8900 1.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 100.2176 7.1400 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 100.2000 7.1500 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.4225 9.3900 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.3032 9.4100 150.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED SR-XL IX 8.80% 04-Apr-23 96.6082 9.3300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0770 9.4400 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.7886 9.3200 2.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.4000 9.5900 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 90.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.4222 9.4200 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.5130 9.4000 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.0000 9.9800 82.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 96.0800 9.3700 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.1404 9.4100 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.1800 9.4000 500.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.3500 8.4100 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.7500 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 106.2000 10.3200 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 106.0800 10.3400 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.8900 10.5300 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2300 10.7600 4.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.1000 9.4000 4.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 91.4000 10.8700 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 99.8800 12.0900 0.50 ===============================================================================================