Sep 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1789.50 NSE 11329.30 FIMMDA 19203.50 ============= TOTAL 32322.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 98.6935 11.7300 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.2000 10.3800 0.50 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.9564 10.2100 650.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 101.9390 11.4500 3.50 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 98.1521 10.2100 300.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 99.2800 10.1900 14.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 113.6419 0.0000 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 98.3000 10.4100 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.5400 9.7500 4.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 104.1300 9.7500 1.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 95.8000 9.3500 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.4561 11.1900 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 2.7400 4.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9000 10.2000 72.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 98.5000 9.6400 20.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.2500 0.0000 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2500 9.2500 3.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 24-May-23 100.8000 10.5000 33.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5500 9.7400 40.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.0700 8.4500 8.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.1000 8.4700 62.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7900 10.3600 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 100.7000 10.9400 1.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 120.4000 13.0487 2.50 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.9312 11.3259 250.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 98.5900 0.0000 3.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 97.2800 12.9423 11.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.2133 10.9847 250.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 96.2700 0.0000 2.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 94.6400 12.6581 4.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 98.4393 10.4000 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 98.4800 0.0000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.4249 10.4000 1250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 119.8000 - 5.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.9858 10.4500 1200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3989 10.3500 750.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 96.8418 11.0000 100.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 93.2349 0.0000 20.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.1767 10.0000 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.9500 - 10.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 99.3100 13.4207 0.90 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6672 9.7800 400.00 INE005A08QK1 ICICI NMDQ102 11.05% 07-Jun-16 97.6600 12.6906 0.10 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3936 9.7749 850.00 INE090A08RM7 ICICI BANK LIMITED 10.90% 10-Aug-16 97.2600 0.0000 0.10 INE090A08RK1 ICICI BANK LIMITED 11.05% 09-Oct-16 97.5000 0.0000 0.20 INE090A08RL9 ICICI BANK LIMITED 10.80% 25-Oct-16 96.8300 0.0000 0.10 INE090A08RN5 ICICI BANK LIMITED 10.90% 15-Nov-16 97.0100 0.0000 0.20 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4907 9.7900 250.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 99.2300 10.2128 14.00 INE090A08RV8 ICICI BANK LIMITED 10.80% 11-Jan-17 96.5600 0.0000 0.20 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 98.0983 10.2082 100.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 14-Apr-17 97.5700 9.7182 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 97.6500 10.6488 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 91.0920 11.6281 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 13-Sep-17 100.0000 13.5280 1.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 100.2000 11.5880 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1054 9.7399 2150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.1883 - 100.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 105.1460 9.6478 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.9500 12.4109 1.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 96.5000 9.6010 3.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 97.4896 10.0048 1300.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.4900 0.0000 6.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.5000 0.0000 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.4700 0.0000 9.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 95.3800 9.7063 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9000 0.0000 99.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-22 94.1454 9.4009 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 98.2500 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 98.3500 9.4152 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.9040 0.0000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4130 9.5500 280.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0000 0.0000 3.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.9989 - 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2409 - 100.00 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 97.5000 9.6164 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.3860 9.6463 40.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 96.5869 9.3066 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4700 - 2.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.1500 - 559.00 FIMMDA ====== INE804I07GJ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Sep-13 118.0780 15.0000 79.10 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.5021 12.1900 350.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.4551 11.3000 150.00 INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 18-Nov-13 97.7932 12.1100 250.00 INE774D07HC4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-13 97.5716 12.1100 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.9312 10.8500 250.00 INE909H07818 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.28% 26-Dec-13 99.5305 11.7100 100.00 INE958G07908 RELIGARE FINVEST LIMITED 0.00% 14-Mar-14 99.9819 11.3800 500.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.2133 10.8000 250.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 99.1472 11.0000 250.00 INE468M07146 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 9.75% 25-Jul-14 99.6753 12.3300 1000.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 98.6935 11.7500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.4393 10.4000 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.4800 10.3500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.4249 10.4000 1250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.9270 10.5000 1100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.9858 10.4500 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3989 10.3500 750.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 96.8418 11.0000 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 25-Jun-15 97.6900 9.7200 25.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.4230 9.7400 60.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 31-Aug-15 99.0135 10.2400 50.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Aug-15 82.6750 10.1400 10.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 07-Sep-15 98.9610 10.1500 5.00 INE053F09GL7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 11-Sep-15 98.8830 10.3900 60.00 INE071G08445 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 27-Jan-16 98.1767 10.0000 50.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 99.3600 12.1000 0.90 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6672 9.7800 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6204 9.8000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3936 9.7800 1050.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.2000 10.4500 0.50 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 01-Sep-16 100.1387 10.6500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.0000 10.5900 1100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.9564 10.2000 1050.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4907 9.7900 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 98.1521 10.2100 300.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 113.6419 10.1700 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 98.0933 10.2100 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 15-Apr-17 99.5000 9.9400 11.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 99.7100 9.7100 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 26-May-17 98.5435 10.4500 5.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 08-Jul-17 91.0920 11.6300 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 17-Jul-17 98.3000 10.4000 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 13-Sep-17 99.7900 10.1600 1.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 100.1500 9.9400 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.3000 9.7500 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0537 9.7600 2000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9000 9.5100 301.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 06-May-18 96.6094 9.7200 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 10-Sep-18 105.1460 9.6500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8400 9.7300 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 27-Sep-19 111.2100 10.9800 40.00 INE095A09122 INDUSIND BANK LIMITED RESET 23-Dec-21 95.6025 11.1000 1000.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 27-Apr-22 94.1454 9.4000 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 07-Jun-22 101.4200 9.9300 6.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 98.7839 9.6900 1.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 19-Oct-22 94.9689 9.6900 2.50 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.9040 9.3100 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2500 9.2400 282.00 INE043D07CL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 26-Apr-23 92.3259 10.2200 25.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 75.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2409 9.4500 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 15-Jan-24 95.4917 9.5500 6.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 06-Sep-25 96.0000 9.9800 35.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 27-Sep-26 101.3860 9.6400 40.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 19-Oct-26 96.5869 9.4400 40.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2000 9.4000 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.1883 9.4300 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 30-Aug-28 100.0600 8.4500 8.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 30-Aug-28 100.4500 8.4000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 30-Aug-28 100.5000 8.3900 4.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 100.6000 8.4000 1068.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 100.2300 8.4500 340.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 31-Dec-99 105.4561 11.0000 7.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 31-Dec-99 95.9082 9.8800 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.2300 10.8500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.5000 10.6000 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.5000 12.2200 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE