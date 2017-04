Sep 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3492.70 NSE 8434.00 FIMMDA 16191.30 ============= TOTAL 28118.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CK5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 19-Dec-13 99.6106 11.3400 100.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 98.8660 11.6600 150.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.20% 08-Jul-14 99.0804 11.3300 100.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 98.8406 11.4100 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3275 10.5000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 98.9514 10.1500 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 98.4768 10.5000 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 96.9896 10.1000 350.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.8797 10.2700 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0034 9.7800 250.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 99.9900 10.4900 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 17-Sep-18 105.4985 11.2500 1.70 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.2199 9.6900 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.7862 10.1100 600.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5200 8.6500 125.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.5700 8.1600 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.48% 05-Sep-28 100.6000 8.1400 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.0500 10.7700 2.00 NSE === INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.7843 12.0412 250.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.4132 11.3419 1150.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.1785 11.4124 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.4054 10.4200 1000.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL P.LTD RESET 24-Oct-14 121.0500 - 2.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3989 10.3500 250.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 93.7300 0.0000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7200 0.0000 25.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 99.0189 10.6200 600.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 98.8236 9.6189 1000.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 98.5660 10.2000 50.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 96.0965 10.1699 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3364 9.8000 50.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.9602 - 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.0000 - 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5383 9.7000 550.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 100.2300 13.4467 3.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4000 9.7273 14.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 97.9283 9.1133 1200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0709 9.7500 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8300 12.7394 2.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 96.8500 9.5178 5.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.4900 0.0000 6.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.4700 0.0000 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.7862 10.0999 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7797 10.0999 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.0724 10.0999 200.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.1000 10.9028 8.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 96.8600 9.4028 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5915 0.0000 130.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4136 9.5500 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.9989 - 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 95.4222 - 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.1000 9.4790 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4700 - 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.48% 05-Sep-28 101.0300 - 272.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.0500 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.7105 11.9000 200.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 98.2358 11.5000 50.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV.LTD 0.00% 08-Nov-13 119.3738 11.5000 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.4819 10.8600 50.00 INE721A07CK5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 19-Dec-13 99.6106 11.5000 100.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.4132 10.9000 1150.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.3926 10.9400 101.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 130.0192 11.0000 2.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.1144 10.9500 400.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 98.8660 11.5000 150.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER 10.20% 08-Jul-14 99.0804 11.2500 100.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 98.8406 11.3500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3275 10.5000 1250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 98.9514 10.1500 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3989 10.3500 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7200 9.7200 25.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.6592 9.7400 7.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 99.0189 10.6200 600.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.4768 10.5000 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 96.9896 10.1000 350.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1315 10.0000 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 98.8236 10.7000 1000.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 98.5660 10.2000 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3600 10.3900 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4901 10.1800 50.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 96.0183 10.7000 250.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 96.0965 10.1700 250.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 96.7247 10.0000 60.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 96.2992 10.9900 175.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3364 9.8000 50.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.9602 10.2500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.8797 10.2300 750.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.9315 10.2100 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5383 9.7000 550.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 100.2300 10.0200 6.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 69.9950 7.0700 0.30 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4000 9.7200 28.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4000 9.7500 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 97.9283 10.3000 1200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0034 9.7700 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0709 9.7500 200.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 93.5600 10.1000 50.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 98.7446 10.8200 202.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 105.5823 9.5400 50.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-19 96.5226 9.6500 50.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.1380 9.4700 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.2199 9.6800 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.7862 10.1000 650.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 07-Jun-22 101.5000 9.9300 6.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7797 10.1000 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.0724 10.1000 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 98.6630 9.9000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 96.8400 9.4000 10.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 98.5873 10.8200 180.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9761 9.8100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4136 9.5500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5200 8.8400 125.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 94.1185 9.4300 650.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 95.4827 9.4100 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 95.4222 9.4200 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.0300 9.9800 35.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1900 9.9000 250.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 100.0100 8.2500 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 100.0600 8.4500 500.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.3800 8.4100 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1000 8.5400 4.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 100.1600 8.4600 267.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 100.5270 8.4100 251.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.7500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2300 11.0600 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com