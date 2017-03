Sep 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3502.00 NSE 2044.40 FIMMDA 7742.10 ============= TOTAL 13288.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 0.0000 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 27-Sep-13 100.0000 10.8800 1500.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.3798 11.5300 800.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.6589 9.7500 107.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.2567 9.7800 30.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7523 9.6800 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.7000 10.6000 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4300 9.4500 1.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 99.3300 10.1700 14.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.9692 9.7100 50.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 96.8500 9.8600 100.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 95.6190 10.0100 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 95.8500 9.3400 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 104.1500 11.0400 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 0.0000 4.00 INE033L08023 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 10.00% 29-Sep-21 99.8500 10.0200 50.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0000 10.4800 76.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0600 8.5700 80.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 96.1000 10.8000 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.3500 9.9400 15.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2400 9.4000 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.1500 9.1700 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 103.3950 8.0800 1.00 NSE === INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.8285 11.8807 250.00 INE804I07850 ECL FINANCE LIMITED - 21-May-14 101.9370 0.0000 2.80 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 97.2900 0.0000 2.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 22-Jul-14 99.3914 0.0000 500.00 INE521E07CD6 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 25-Jul-14 110.4000 0.0000 3.60 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 98.8293 10.3793 50.00 INE053F09DD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.85% 14-Sep-14 96.0200 15.1355 4.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.7000 - 6.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.5896 10.1300 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.2115 0.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0765 9.7500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4300 9.6538 30.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 25-Mar-18 98.7000 10.2539 1.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.8108 10.0000 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.8039 10.0299 300.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.3000 12.1018 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.3364 10.0000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 96.4427 9.4759 200.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.5047 9.7262 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7127 9.5000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.8400 0.0000 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2000 0.0000 22.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4500 - 20.00 FIMMDA ====== INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.0690 10.7000 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.1100 9.8700 27.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 31-Dec-99 98.0000 11.0700 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 105.3090 10.2500 3.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2300 11.0600 3.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 98.7000 10.2400 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.4800 9.8500 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2300 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.8285 11.3500 250.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 12-Jun-14 99.3914 11.3500 500.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.5051 10.2200 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 98.8293 11.2000 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 98.8783 10.7200 350.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.3068 11.4000 800.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-15 99.6963 9.7800 32.50 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.6589 9.7400 107.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.2567 9.7800 30.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 97.7132 11.0000 205.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 96.9958 10.2700 10.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 97.9337 10.2200 100.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 17-Aug-15 97.9063 11.1500 50.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LT 11.10% 28-Aug-15 99.0583 11.6500 600.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7523 9.7500 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0270 10.0200 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.5896 10.1300 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.7000 10.6600 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9967 9.8000 20.00 INE090A08RL9 ICICI BANK LIMITED 10.80% 25-Oct-16 97.0000 12.0300 0.10 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4300 9.4400 2.00 INE090A08RV8 ICICI BANK LIMITED 10.80% 11-Jan-17 96.6200 12.0300 0.20 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 100.0000 9.6200 0.50 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.9692 9.7000 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.2900 9.6000 2.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 101.0000 9.6700 3.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 25-Oct-17 94.7900 10.5200 100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 94.7900 10.5200 100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 95.8100 10.1900 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4300 9.6500 230.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 94.8108 10.0000 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.7000 10.0600 300.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 95.6190 10.0000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.8952 12.0700 0.70 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.3725 9.0000 13.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.0000 8.9700 4.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-19 97.0400 9.5000 50.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 25-May-20 94.7500 11.9900 100.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 94.7500 11.9900 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.3364 10.0000 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.4500 9.9200 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 96.2694 9.5000 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.0500 9.5000 84.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 101.8800 8.4500 7.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.9782 9.8100 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7000 9.5000 147.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7127 9.5000 100.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.7922 9.9900 275.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.4500 10.3900 30.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.8400 9.5300 2.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 96.0365 9.9700 47.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1650 9.6000 57.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4500 8.4000 40.00 INE657K07155 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.50 27-Sep-13 100.0000 11.5000 1500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE