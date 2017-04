Sep 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3131.00 NSE 9186.90 FIMMDA 16691.70 ============= TOTAL 29009.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 97.1533 11.9600 750.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.1839 9.7000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6385 9.8100 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.4652 9.7600 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4394 9.6000 400.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.8201 10.2600 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.8700 9.4200 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2000 9.7200 150.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 97.9691 9.6400 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 101.0000 11.5500 50.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 99.1363 8.9800 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5000 10.1500 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.3500 9.8200 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 107.1000 3.0800 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.8400 9.6600 4.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 98.4000 9.6100 5.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 98.6700 10.8600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8900 9.4800 50.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 96.9900 11.0000 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.6558 9.7600 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5500 9.2800 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4500 9.6000 8.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 93.2400 10.0500 134.00 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 98.1000 9.5300 6.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 99.5500 9.5100 4.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.3300 9.3800 150.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.2100 8.4500 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.3500 9.8200 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.4800 9.9200 50.00 NSE === INE136E07KE4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-Sep-13 104.0400 16.1786 3.00 INE657K07155 RHC HOLDING PVT. LTD. 11.50 27-Sep-13 100.0500 0.0000 1500.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 98.4584 10.1513 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2751 10.5800 1250.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 18-Oct-14 100.3000 9.3270 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-14 98.3081 10.5200 540.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.1177 10.0500 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.1200 10.0480 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 98.8652 10.5000 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.2078 9.9400 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.2900 9.2522 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.1878 9.8200 350.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 94.9500 10.1857 3.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3514 9.8000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4394 9.5921 100.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9820 - 540.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.7658 9.4198 1700.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4694 9.8000 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.8000 9.4433 2.00 INE428A09067 ALLAHABAD BANK 10.00% 25-Sep-17 100.8000 11.3966 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4300 9.6542 3.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.30% 15-May-18 96.9305 8.9323 250.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.15% 06-Aug-18 103.5500 10.1774 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.5800 9.7963 5.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 64.1582 0.0000 2.40 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 99.0600 8.9884 1.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 95.0000 9.7328 9.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 95.2000 9.7456 12.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 95.5500 0.0000 5.00 INE691A09110 UCO BANK RESET 03-Jul-21 99.7600 9.3121 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2000 9.5213 1.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.4000 9.6126 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.7000 9.6814 2.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 103.0100 0.0000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9514 9.4600 300.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.6558 9.7500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5500 0.0000 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4820 9.7500 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.4000 - 30.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 93.4800 - 4.00 INE043D07393 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.35% 17-Feb-26 99.0500 9.4688 10.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-26 95.5200 9.4567 7.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1000 0.0000 27.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.5500 - 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 15-Feb-33 99.4700 9.6988 60.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 0.0000 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6000 9.6097 36.00 FIMMDA ====== INE102D08098 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.80% 28-Oct-13 99.7625 11.5000 250.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.5453 11.0000 300.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 97.1533 11.5000 750.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 98.4584 10.1500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2751 10.5800 1250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 18-Oct-14 100.3000 9.3200 500.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-14 98.3081 10.5200 540.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.1200 10.0500 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 98.8652 10.5000 500.00 INE958G07387 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Mar-15 96.7008 13.1000 70.90 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.2070 9.9400 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.2078 9.9400 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 99.3562 10.2100 50.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.2676 10.2100 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.2900 9.2500 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5515 9.8200 64.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.1839 9.7000 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.9600 10.2300 32.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 98.4156 10.5400 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 98.9530 10.1500 64.00 INE043D07CT9 IDFC LIMITED PP 29/2013 OPT-II 9.00% 07-Sep-15 98.1317 10.1000 50.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.1878 9.8200 350.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3000 10.4100 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6385 9.8000 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3514 9.8000 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3489 9.8000 75.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 99.5771 10.0000 20.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-16 98.2739 10.0000 12.50 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 98.8737 10.1800 95.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 98.4964 10.0000 10.00 INE284O07010 SUPERTECH LIMITED - 31-Jul-16 100.1908 21.8600 5.20 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 96.3630 11.2500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4394 9.6000 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.8201 10.2500 50.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 99.9820 10.2400 540.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.7658 11.1000 1700.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4694 9.8000 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 100.4708 10.1500 30.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.8000 9.4400 6.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2000 9.7100 103.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.30% 15-May-18 96.9305 10.2500 250.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.15% 06-Aug-18 103.3700 10.2200 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6800 8.9000 18.60 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 97.9691 9.6300 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.3400 9.4000 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.9250 9.0000 2.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 101.0000 11.5500 50.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 99.1363 8.9800 1.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.90% 18-Aug-20 94.3900 10.0500 28.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5000 10.1400 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.1700 9.5200 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2000 9.5200 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.3500 9.8200 50.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.3000 9.9500 7.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 104.1300 11.1600 50.00 INE202B08488 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.20% 14-Dec-22 103.0100 10.6500 2.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.1600 8.4000 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.2034 10.4500 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7100 9.5000 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8900 9.4700 150.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.6558 9.7500 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 94.1400 9.3700 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.4820 9.7500 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.4929 7.8900 32.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 51.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 109.4487 9.4400 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 93.2400 10.5000 106.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 93.7500 10.4000 15.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-26 95.5200 9.4500 7.50 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 14-Jan-27 28.8174 9.7800 20.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 14-Jan-27 29.9310 9.4700 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.5600 7.3100 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.5830 7.3100 500.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1500 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8800 9.4400 300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2000 9.5900 60.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1000 9.6100 54.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7800 9.2500 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-28 95.0900 9.3100 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.5500 8.3900 2.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.2100 8.4500 13.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.3500 9.8200 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.9700 7.2900 850.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 22-Jan-33 100.9920 7.2900 850.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 9.9700 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0350 9.9700 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2000 9.8500 46.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India