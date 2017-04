Sep 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4412.20 NSE 5705.60 FIMMDA 17731.00 ============= TOTAL 27848.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE175K07471 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT L RESET 24-Sep-13 116.6857 0.0000 106.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 03-Mar-14 95.0298 11.7700 200.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 04-Mar-14 95.0014 11.7600 250.00 INE306N07435 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.63% 10-Oct-14 98.5532 11.1200 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.6014 10.2500 1250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 96.8217 9.6400 100.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 97.0518 11.0000 500.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-16 98.1898 9.3800 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0654 10.1600 900.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 64.1582 8.9000 1.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.0000 8.4700 18.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 65.0000 8.3500 2.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 99.1363 8.9800 1.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 98.0125 9.5500 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.2500 9.8700 4.40 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2300 10.9300 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9400 10.2000 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9500 9.5000 22.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.17% 05-Jul-23 95.2624 9.9400 400.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.2700 8.4500 5.00 NSE === INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.7645 11.3149 250.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 99.5823 11.4148 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.2565 10.6599 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 98.7113 10.1500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.6014 10.2500 1985.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 98.6215 10.4500 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9430 10.0500 450.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 98.5200 11.8081 0.60 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 98.6760 10.3800 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.2266 9.8000 375.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.0552 9.3500 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 101.2400 - 150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.3820 9.5000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8189 9.6100 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 96.6500 10.1523 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4253 9.6500 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5624 9.6162 50.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 94.9500 9.5055 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-18 95.3100 - 10.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 97.5300 0.0000 3.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 97.0800 9.4250 15.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.0000 9.7727 7.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 97.5500 8.6770 1.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 100.5100 10.0968 17.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.8800 10.7067 71.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.6500 - 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4200 0.0000 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.0000 - 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 93.4800 - 4.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2000 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE175K07471 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT L RESET 24-Sep-13 116.6857 17.0000 106.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.7645 10.8000 250.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 99.7510 11.0000 1000.00 INE523E07533 L&T FINANCE 10.15% 18-Nov-13 99.7104 11.0000 1000.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 99.5823 11.0000 250.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 99.3089 10.7900 270.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 03-Mar-14 95.0298 11.5000 200.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 04-Mar-14 95.0014 11.5000 250.00 INE660A07IK2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 01-Aug-14 99.0863 10.9500 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 06-Aug-14 98.8200 10.9400 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.2565 10.6000 250.00 INE306N07435 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.63% 10-Oct-14 98.5532 11.0000 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 98.7113 10.1500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.6014 10.2500 1985.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2994 10.5600 1250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-14 98.3664 10.4700 500.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-14 98.3857 10.4500 40.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 98.6215 10.4500 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 96.8217 9.6500 100.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 9.80% 30-Apr-15 97.9371 11.1700 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.2080 9.9400 40.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 97.0518 10.9000 350.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.4700 9.8600 4.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9430 10.0500 450.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 96.9437 10.8200 45.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 98.6760 10.3800 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.2266 9.8000 350.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.0510 9.9000 25.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.7000 10.0800 50.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.3400 9.7200 5.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 100.2300 9.7200 3.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-16 98.1898 9.3700 50.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 99.9345 9.4000 200.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 96.3700 11.2500 200.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 96.3630 11.2500 100.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.0552 9.3500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.0654 10.1500 950.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.8000 8.6100 750.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 100.5108 10.1300 30.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.3820 9.5000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8189 9.6100 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 91.9700 10.2100 3.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0729 9.5900 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.8274 9.5900 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 96.6500 10.1500 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2528 9.7000 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5624 9.6100 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.8103 10.0200 50.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 98.0125 9.5400 100.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.90% 18-Aug-20 94.4300 10.0400 28.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.9000 720.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 100.2000 7.1500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8918 9.4700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2000 9.4200 56.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.7400 9.4700 2.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.8800 10.7000 71.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2369 9.3400 116.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9500 10.2800 1.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.17% 05-Jul-23 95.2624 10.4500 400.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 96.5300 9.3900 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9300 7.3400 232.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5060 7.2800 1300.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5290 7.2800 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-28 95.3100 9.2800 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.2100 8.4500 16.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 100.3200 8.4300 13.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 98.2100 9.8200 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2200 9.8500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0930 11.1000 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.2300 10.8500 1.00 ===============================================================================================