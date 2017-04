Sep 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4307.00 NSE 9378.90 FIMMDA 25477.80 ============= TOTAL 39163.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 30-Jul-14 99.3277 10.9300 150.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 99.5976 10.6000 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 99.5573 10.1500 450.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERV. 9.20% 22-Apr-15 97.3157 11.0500 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0799 9.4000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.6847 9.9100 150.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.5000 12.8000 2000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1551 9.5100 350.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.2500 11.5300 1.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 99.9065 9.3100 100.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 98.4500 9.5400 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.5371 9.6800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.1547 9.2700 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 9.7500 4.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.1488 9.7900 250.00 NSE === INE804I07280 ECL FINANCE LIMITED - 10-Sep-13 131.9250 0.0000 1.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.80% 10-Feb-14 99.7799 26.6869 200.00 INE498L08036 L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED 0.00% 03-Jun-14 99.6263 10.4087 490.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.5562 10.2293 250.00 INE804I07AO8 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 106.5700 0.0000 2.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.8940 9.9499 200.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 05-Dec-14 102.9152 10.8404 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4645 9.7500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6251 9.6500 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.5700 9.2878 14.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 97.4518 11.3000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.5233 9.6500 450.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.2855 9.2458 800.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.4474 9.3254 250.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.8500 9.1653 250.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.3472 9.3330 250.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.8100 0.0000 250.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.0408 9.2412 350.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.4500 0.0000 5.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 96.5785 9.3400 60.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.2709 9.4000 100.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 100.3000 8.7029 3.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 101.2600 - 100.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 24-Nov-16 97.2000 10.3005 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.0756 9.3500 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.3645 9.3099 850.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.6300 - 2.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 96.9500 13.4502 1.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.60% 08-Dec-17 92.0800 11.2118 3.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 98.2008 9.2500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1203 9.4499 450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2600 9.4161 51.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 95.1000 9.4625 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.4899 - 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6200 9.7844 3.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 98.7500 0.0000 21.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5275 9.4000 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.2500 9.9578 4.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 97.7200 8.9175 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2900 9.3266 6.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2908 9.6500 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6241 9.6500 500.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.1800 9.4247 21.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.1665 9.2400 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.0944 9.2700 900.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6418 9.5500 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2490 - 53.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.5200 0.0000 9.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.5000 10.0727 5.00 INE053F09GQ6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 03-Feb-25 95.8700 9.4938 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.8000 - 55.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 0.0000 2.90 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.26% 23-Aug-28 100.0000 - 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.5000 - 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.5000 - 1.00 FIMMDA ====== INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 99.5652 10.8500 50.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.80% 10-Feb-14 99.7799 11.2500 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 99.5136 10.3000 50.00 INE498L08036 L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED 0.00% 03-Jun-14 99.6263 10.8000 1240.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.5562 10.1000 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.5684 10.2500 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.3477 10.5300 33.00 INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 30-Jul-14 99.3277 10.8500 150.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.3720 10.5100 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.1849 10.5900 265.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.1296 10.3200 250.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 99.5976 10.8800 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1962 10.0000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.8940 9.9500 200.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 26-Nov-14 99.5573 10.1500 450.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 05-Dec-14 102.9152 11.2500 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4645 9.7500 250.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 22-Apr-15 97.3157 10.9500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6251 9.6500 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.4500 9.8800 14.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 97.4518 11.3000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.5233 9.6500 450.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 98.3925 11.0000 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0032 9.3900 9.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.4842 10.0400 100.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.2855 10.1500 800.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.8500 9.2000 500.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.8100 9.2500 500.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.0408 10.4000 350.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.7100 10.0800 50.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.4500 9.6700 5.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 96.5785 9.3400 60.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.2709 9.4000 100.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 100.3000 9.6900 3.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0799 9.4000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.6847 9.9000 150.00 INE121H07927 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.65% 17-Sep-16 100.0000 10.6500 50.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 100.0000 10.2900 250.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 99.9504 11.1000 250.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.5000 13.4300 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.3000 9.6000 15.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.3037 9.6000 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.0756 9.3500 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.3645 10.3000 850.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.3805 9.4500 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.60% 08-Dec-17 92.0800 10.1800 3.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.5949 9.4300 120.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 98.2008 9.2500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2598 9.4100 733.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4253 9.6500 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 101.2500 11.8500 1.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 92.5623 11.0000 500.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 92.5651 11.0000 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 99.9065 9.3000 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.4899 9.3500 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.3626 9.3800 54.00 INE121H07935 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 17-Sep-18 100.0000 10.5000 150.00 INE121H07935 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 17-Sep-18 100.0000 10.5000 40.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 98.7500 9.2800 21.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5275 9.4000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2900 9.3200 6.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7500 7.2600 420.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7300 7.2600 420.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.6600 7.0800 1112.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.6846 7.0800 1112.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2908 9.6500 259.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.1067 9.9800 17.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.3358 9.7000 500.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.5804 10.2500 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.1700 7.1500 900.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.1900 7.1500 900.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.1665 9.2400 600.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.5371 10.0500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.1550 9.2600 574.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9729 9.2900 347.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.7772 9.5600 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.9100 8.4400 2.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6418 9.5500 350.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 88.5000 9.8600 500.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.2490 9.1300 52.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.5000 10.3800 18.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.1500 10.2400 3.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.1488 10.2000 250.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.4350 9.1900 55.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 9.7800 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.0000 9.2800 5.80 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 105.9800 7.0500 250.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 106.0039 7.0500 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9536 7.3400 232.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.5277 7.2800 1150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9000 9.4400 300.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.26% 23-Aug-28 100.0000 8.2500 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.5000 8.2700 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.5000 8.2700 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.48% 05-Sep-28 100.3100 8.4400 16.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.3933 9.6500 50.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 98.4500 9.7600 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4800 10.6000 1.00