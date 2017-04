Sep 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2015.30 NSE 8500.00 FIMMDA 15623.70 ============= TOTAL 26139.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079I9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.05% 30-May-14 99.9507 10.9300 200.00 INE121A07DD1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.95% 23-Jun-14 99.7981 11.0900 350.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 99.5640 10.8300 150.00 INE916D076Y2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 12-Sep-14 99.3154 10.7600 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5989 9.8000 600.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 99.9800 9.6300 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.9000 8.7400 0.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.9526 11.0800 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.4800 10.8000 17.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 103.3400 9.6700 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.7500 9.6000 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.9000 9.3000 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6877 9.6900 350.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.6000 9.2800 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.0000 9.8400 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.3000 9.6100 1.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 99.8855 8.2700 3.20 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 103.1662 8.0600 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 103.4899 8.1600 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 103.5131 8.1600 2.00 NSE === INE804I07280 ECL FINANCE LIMITED - 10-Sep-13 131.9750 0.0000 8.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.8446 10.7710 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.4047 10.5794 900.00 INE804I07OP6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-14 114.8595 - 250.00 INE804I07OO9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jul-14 114.5707 - 150.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 98.7622 10.1347 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.0965 9.7500 1250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.5525 9.7000 750.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5989 9.8000 300.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 06-Mar-16 99.2834 9.3423 350.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.1056 9.1221 300.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.1975 9.1692 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3120 9.5000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.7047 9.6500 50.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 97.2000 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3200 9.6011 15.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 99.8600 9.9081 16.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 99.3000 10.0728 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.2395 9.5620 1950.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.6900 - 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.3900 9.2567 10.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 97.2000 9.9414 12.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.7637 9.5700 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.7531 9.5700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4700 9.3560 31.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.3000 - 5.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.1995 0.0000 9.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.9500 0.0000 21.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 97.5200 0.0000 2.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 102.0800 9.9501 1.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.5800 0.0000 4.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.2000 9.9677 4.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 102.0700 9.9067 6.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.2500 9.4679 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0138 9.4499 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2000 0.0000 27.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.6000 0.0000 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.3500 - 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.0200 0.0000 150.00 INE514E08CU3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 16-Sep-23 100.0000 - 400.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 97.5800 - 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8000 9.4638 3.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.3038 - 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 101.4500 0.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4900 9.5233 52.00 FIMMDA ====== INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.8446 10.3000 1300.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.1752 12.1300 0.10 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.5465 10.0000 1000.00 INE916D079I9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.05% 30-May-14 99.9507 10.7500 300.00 INE121A07DD1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.95% 23-Jun-14 99.7981 10.9500 500.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 99.5799 10.4600 26.00 INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED RESET 30-Jul-14 99.3277 10.8500 100.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 99.5640 10.7600 150.00 INE916D076Y2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 12-Sep-14 99.3154 10.7500 150.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 98.7622 10.1500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.0965 9.7500 1250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.5525 9.7000 750.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.9859 10.1300 70.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 99.5424 10.1700 30.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5989 9.8000 650.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5905 9.8000 250.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.0193 50.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.2834 10.2000 350.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.1056 10.2000 300.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.1975 10.1000 350.00 INE161O07036 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.0333 - 70.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.3700 9.9100 90.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3120 9.5000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.7047 9.6500 50.00 INE121H07927 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.65% 17-Sep-16 99.9800 10.6500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4000 9.5500 4.00 INE306N07815 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 11.25% 15-Feb-17 101.2585 10.8000 50.00 INE866I07339 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.50% 02-Mar-17 100.0000 11.4400 300.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 99.8600 9.9000 8.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 99.9800 9.6000 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.2395 10.3500 1950.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 102.9000 10.2600 14.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.0851 9.6000 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.4830 9.7200 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.7900 9.3000 5.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.3900 9.2500 20.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.7637 9.5700 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.7531 9.5700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4600 9.3500 31.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.0000 10.0000 40.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.3000 11.1000 5.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.9000 8.7500 0.60 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.9700 9.4000 3.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 99.8000 9.9100 100.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.2000 10.3100 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.8185 7.2500 420.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1213 9.6800 9.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.6970 9.3900 30.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.4000 9.5000 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 100.2560 7.1400 900.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.4098 9.2000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.7700 9.5000 1.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 104.3276 9.1300 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.5371 10.0500 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.6877 10.3000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0138 9.4500 170.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9100 9.3000 46.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8953 9.4700 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 102.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2182 9.6400 450.00 INE514E08CU3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 16-Sep-23 100.0000 9.4400 400.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.1900 9.2800 7.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.4560 9.2000 90.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.1570 7.3200 125.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8200 9.4400 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.4500 8.4000 30.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4500 8.4000 17.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4000 8.4000 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.8861 9.2000 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4500 9.2500 1.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.5881 9.9500 350.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India