Oct 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4219.10 NSE 6228.40 FIMMDA 16262.50 ============= TOTAL 26710.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0600 9.6100 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5333 9.3500 1200.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.2300 - 1.10 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3473 9.6200 750.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0904 9.2100 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1173 9.4900 800.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 54.3050 9.0500 11.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9000 10.2000 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7290 9.7600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7906 9.4900 450.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.9900 9.3800 19.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.2500 9.7800 20.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 9.4500 15.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.9016 9.4000 300.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 101.0300 8.3300 1.00 NSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.9572 9.4017 250.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8672 9.7453 2000.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.7638 9.6995 250.00 INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 118.4210 0.0000 1.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8587 10.2493 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.7612 9.2339 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3343 9.6400 200.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6915 9.0498 300.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1436 8.5981 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1665 - 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.3979 9.4400 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.3000 9.8196 7.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.4500 9.4133 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.8300 0.0000 20.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.7000 0.0000 0.40 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9000 0.0000 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.6200 9.5022 9.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.0330 9.7500 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 102.2900 9.4056 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7906 9.4900 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.9900 9.9340 19.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.2000 9.6331 120.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5200 0.0000 17.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2466 - 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.2338 9.3056 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 - 12.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.9016 - 500.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.1465 - 600.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.7400 9.8336 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8000 9.4628 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.0000 10.4035 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.3000 0.0000 2.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 - 49.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 105.1600 9.4403 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.3900 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.9572 9.0500 250.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7686 9.4000 300.00 INE043D07AC9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 22-Jan-14 97.4848 9.4100 500.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8672 9.4500 2000.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.7638 9.4000 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8587 10.0500 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.7612 10.0200 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0600 9.5500 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0000 9.7800 500.00 INE306N07435 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.63% 10-Oct-14 100.0734 9.5500 254.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.2172 9.4000 100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0000 9.6300 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5333 9.3500 1200.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.3973 9.3600 32.00 INE033L07512 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 26-Dec-14 100.3469 8.2800 450.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.3343 9.6400 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1871 9.2500 70.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 98.8039 9.7500 50.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.7988 9.7500 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.8477 9.3000 69.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.5997 9.5000 40.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6915 9.4500 300.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0000 10.5600 500.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1436 9.5000 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1665 9.6800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2556 9.2700 100.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.0000 9.5600 250.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 99.3884 10.9900 250.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 101.0706 10.5000 150.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 101.5756 10.1000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3473 9.6000 1250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0000 9.7500 1150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.3979 9.4400 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0904 9.2000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4200 9.3700 2.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.6715 9.8800 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1173 9.5100 960.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1575 9.5000 250.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 97.9862 9.3700 25.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.0500 11.8400 40.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 95.0000 10.1300 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 150.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 54.3050 9.0400 11.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.7100 9.4800 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7290 9.7500 50.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.7980 9.5500 4.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.5479 9.6600 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.0330 9.7500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8498 9.4800 603.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.6000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.2000 10.0000 180.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3401 9.4500 17.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2466 9.4500 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.2338 9.3000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.3829 9.5700 62.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 150.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.1465 8.1600 600.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.8400 10.0100 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.0000 10.6800 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 101.0300 8.3400 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.3900 9.2500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2000 11.0800 2.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.8300 9.5800 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com