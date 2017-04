Oct 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6173.30 NSE 8013.70 FIMMDA 25057.20 ============= TOTAL 39244.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07903 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 18-Nov-13 107.7458 0.0000 92.00 INE660A07GW1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.25% 21-Nov-13 99.9874 9.9200 250.00 INE881J07CP7 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 20-Dec-13 100.2451 9.4700 180.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3429 9.5700 500.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 99.8450 9.8300 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.6400 9.5500 47.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1904 9.5900 500.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 99.9879 9.7200 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6971 9.5000 1200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9878 9.7500 1500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8447 9.5600 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.1500 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.7000 10.9800 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 97.3000 8.6600 1.30 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5430 0.0000 1100.00 NSE === INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8780 9.7146 1000.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.9722 9.5965 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8902 10.1994 150.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.0962 9.4131 1400.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4518 9.4499 750.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2668 9.3500 750.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.3137 9.4000 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.5699 9.5000 37.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7138 9.5500 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.8541 9.5629 50.00 INE261F09IG2 NABARD - 26-Feb-16 99.6372 9.2407 750.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.4900 - 20.00 INE090A08RJ3 ICICI BANK LIMITED 11.80% 03-May-16 103.0800 11.5055 0.60 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1574 8.5919 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2768 9.5400 50.00 INE005A08QK1 ICICI NMDQ102 11.05% 07-Jun-16 101.3700 11.0003 0.40 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6971 - 600.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.0821 9.3000 50.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.5000 0.0000 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.3979 9.4400 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.5600 9.3360 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8447 - 300.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.9500 9.2598 10.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.6000 9.3830 3.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.0000 9.3411 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.5000 9.3451 20.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 100.0000 9.5209 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2614 9.5800 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.8500 0.0000 3.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.0300 10.5062 31.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2466 - 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6800 - 15.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.0000 - 250.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.8000 - 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.4000 0.0000 1.70 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5500 9.3728 8.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.8600 - 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.5500 - 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2000 9.2703 2.00 FIMMDA ====== INE881J07CO0 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 20-Nov-13 100.1263 10.2500 150.00 INE660A07GW1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.25% 21-Nov-13 99.9874 9.5000 500.00 INE894F07444 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 09-Dec-13 121.6694 9.8100 250.00 INE881J07CP7 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 20-Dec-13 100.2451 10.2500 180.00 INE909H07818 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.28% 26-Dec-13 100.1250 9.3500 760.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8780 9.4200 2000.00 INE091A08131 NIRMA LIMITED 10.50% 30-May-14 100.1494 10.0400 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.9722 9.4500 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8902 10.0000 150.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.0349 10.0700 500.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.0962 9.3700 1400.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0000 9.7800 500.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.1239 9.5000 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3429 9.5700 1250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2668 9.3500 750.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9549 9.6600 27.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0637 9.2500 69.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.3137 9.4000 250.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 99.8450 9.8300 500.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.5662 9.5000 67.00 INE043D07BK0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 06-May-15 99.9901 9.5000 20.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7138 9.5500 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.8541 9.5600 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.6372 9.5500 750.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0200 10.5500 300.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1574 9.4800 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1904 9.5800 550.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 99.9879 9.7100 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.1865 9.6700 50.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.8823 10.2000 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6971 9.5000 1800.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1406 9.3300 100.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.0821 9.3000 50.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 100.0844 9.3000 50.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 101.6156 10.0800 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0028 9.7400 1250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1223 9.7000 300.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 99.9224 10.7700 1500.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.2400 9.4000 20.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.9000 8.8700 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.3500 11.1200 8.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.3979 9.4400 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.7970 9.8800 4.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8191 9.1000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3110 11.9400 0.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8478 9.5800 1550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8447 9.5800 300.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.3900 9.4000 4.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.6500 9.6500 3.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.0300 9.4700 5.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.9500 9.3300 4.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 96.2408 9.4900 10.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3000 10.1700 350.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 99.4900 9.4300 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.5063 9.7900 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.4300 9.5000 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2614 9.5800 550.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.1067 9.5500 1.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.0300 10.5000 31.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5430 9.5500 1100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.2466 9.4500 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4029 9.5700 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6800 9.5500 11.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 100.1600 8.1600 900.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.3500 9.7400 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 10.1700 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.6100 9.5500 501.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.2400 8.4400 450.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.2600 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.2600 8.5000 22.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.6958 8.4500 20.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 105.0000 10.6100 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.4300 9.5200 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.9800 10.9000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7000 10.8500 1.00