Oct 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3465.00 NSE 7882.00 FIMMDA 17058.20 ============= TOTAL 28405.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3420 9.5700 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3509 9.5500 300.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.0912 9.8700 150.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6645 9.0900 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3201 9.5300 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9396 9.5800 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8197 9.4600 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.5971 8.5000 300.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.0535 9.2700 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.9400 9.3200 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 2.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.5900 9.6200 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.7626 9.6900 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.8300 9.5000 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6400 700.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.5000 8.5200 7.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7500 10.0100 1.00 NSE === INE804I07439 ECL FINANCE LIMITED - 03-Dec-13 98.1050 0.0000 2.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8902 9.6032 250.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 99.8653 9.2033 1500.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.7158 9.6650 1200.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1223 9.3852 1400.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3600 9.5523 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9614 9.3350 46.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.3774 9.3350 100.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1669 9.3350 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.8741 9.5500 50.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.0409 9.3500 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 98.7709 9.4200 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.1424 9.5300 200.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.0043 9.2000 113.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0438 - 450.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.2000 0.0000 4.60 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.7200 9.3573 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.4000 9.5420 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 97.9606 8.4359 4.40 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.3500 9.6359 21.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.6134 9.7000 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.6134 9.7062 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.7626 9.6862 500.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.7626 9.6800 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7300 0.0000 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4900 0.0000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1300 0.0000 18.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 - 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.9800 9.6469 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6359 700.00 FIMMDA ====== INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9725 9.3000 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7000 9.7100 50.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8902 9.2800 250.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 99.8653 9.7500 1500.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0118 10.4000 50.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.7158 9.5800 1200.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 99.9800 10.0500 500.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1223 9.3400 1400.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 98.8673 11.7600 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3420 9.5700 800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3509 9.5500 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9614 9.3400 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.3774 9.3400 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.0912 9.9000 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1669 9.3400 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.8741 9.5500 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 99.6163 9.8000 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.0409 9.3500 50.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.7496 9.9700 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 98.7950 9.4000 500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6645 9.5200 500.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.1424 9.5300 200.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.7000 9.4300 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4283 9.4700 400.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.0043 9.2000 113.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.3463 9.5000 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.9396 9.5700 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0923 9.7100 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7593 9.4800 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8197 9.4500 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0100 9.7400 750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0687 9.7100 650.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.4400 150.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.0000 9.0400 250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0658 10.7200 32.40 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1400 9.4500 1.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.5971 9.5500 300.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 100.2500 12.6000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0738 9.5200 130.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.0000 9.2700 1000.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.0535 9.2600 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.9400 9.2500 1050.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0658 10.7200 22.20 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.2000 9.4500 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.2000 9.0500 4.60 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.3553 10.6700 99.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0658 10.7200 38.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 99.9500 9.8000 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3000 10.1700 150.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.3500 9.6300 21.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9800 9.5200 51.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 95.5900 9.6100 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.7626 9.6800 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3202 9.5700 360.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4385 9.5500 260.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.1067 9.5500 2.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4024 9.5000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1000 9.4900 108.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1000 9.4900 18.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9477 9.5000 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1000 9.4600 155.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 9.5200 12.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.5782 9.8700 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.4492 9.5200 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6300 700.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 94.8697 9.5500 50.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.3600 8.4900 111.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7500 10.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4200 9.6500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2500 11.0500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE