Oct 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4342.50 NSE 11620.00 FIMMDA 28932.60 ============= TOTAL 44895.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6889 9.2000 800.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1745 9.2000 1000.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 02-May-16 98.1538 9.6100 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5903 9.4100 150.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.1006 9.6700 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3553 9.6100 50.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3485 9.1500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2598 9.4800 205.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.6569 9.3300 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.8565 9.3200 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.8937 10.2600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9600 9.4700 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.5000 9.5900 5.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.9572 9.4200 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9500 9.5200 2.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1000 8.4400 140.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.6889 8.4600 30.00 NSE === INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.0189 8.7189 450.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.5582 10.2762 200.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.2135 10.2479 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.9751 9.8729 250.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 114.9662 10.6406 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.5700 9.8442 650.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.1442 9.9008 250.00 INE136E07MZ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED EQUITY 07-Jul-14 112.2300 - 50.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9059 9.4000 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0606 9.2800 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9012 9.4000 150.00 INE556F09304 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.32% 17-Jan-15 99.9351 9.2415 1050.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9255 9.4850 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0750 9.5600 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1473 9.2500 100.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.8589 9.3400 50.00 INE514E08BD1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 10-Jul-15 99.9322 9.2426 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.1665 9.2500 300.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.0586 9.3400 50.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.7205 8.9007 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.1538 9.6000 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5687 9.4100 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3287 9.4000 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2813 - 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9616 - 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3371 - 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2600 9.6302 3.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.6000 8.7784 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.0382 8.9386 1250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2984 - 400.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.0298 - 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.8201 - 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.0000 - 30.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.4600 0.0000 3.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.8100 0.0000 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7500 9.6710 0.50 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 99.5400 9.7289 4.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.9000 - 11.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9736 0.0000 769.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9728 9.4600 500.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4600 0.0000 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.3000 9.8810 6.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.3845 9.6060 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 9.6751 62.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5000 0.0000 4.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9600 - 50.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.9572 - 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8100 9.5989 9.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.9527 0.0000 112.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.9231 9.4061 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.2000 9.1802 1.00 FIMMDA ====== INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.0146 9.1000 50.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.0189 9.2000 450.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 100.1442 9.3900 256.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 100.1110 9.8700 0.90 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.5582 10.0000 200.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.2135 10.0000 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.9751 9.6500 250.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 114.9662 10.4000 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.5694 9.6500 500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.5700 9.6500 500.00 INE013A07OI6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 02-Jun-14 125.9665 10.0000 1.50 INE121A07FM7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11-Jun-14 99.6162 10.9900 40.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.1442 9.7500 250.00 INE511C07276 MAGMA FINCORP LTD. 10.75% 07-Aug-14 100.0132 10.5000 450.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0649 10.5000 350.00 INE121A07DW1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.55% 19-Sep-14 100.2345 10.2100 40.00 INE306N07435 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.63% 10-Oct-14 99.9209 9.6900 162.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 99.7554 10.5000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0606 9.2800 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1385 9.2100 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9012 9.4000 150.00 INE556F09304 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.32% 17-Jan-15 99.9351 9.0500 1050.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.1473 9.2500 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0642 9.2500 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5392 9.5000 150.00 INE013A07QH3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 10-Mar-15 99.9262 10.7700 750.00 INE013A07QI1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Mar-15 99.9210 10.7700 450.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9255 9.4800 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.9546 9.6500 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9073 9.4500 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.4685 9.2500 50.00 INE660A07JI4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.09% 06-May-15 98.5213 10.1000 250.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 98.4524 11.0000 84.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.7169 9.4500 30.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.8589 9.3400 50.00 INE514E08BD1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 10-Jul-15 99.9322 9.3200 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.1665 9.2500 300.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.9462 9.5800 44.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 99.9309 9.6800 44.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 03-Sep-15 128.8613 10.0000 11.60 INE013A07PI3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 07-Sep-15 110.6737 10.0000 2.50 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.6350 9.2500 50.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.0586 9.3400 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6889 9.2000 800.00 INE013A07PF9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 16-Oct-15 133.1136 10.0000 5.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 130.8605 10.0000 5.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1745 9.2000 1000.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.7205 9.3200 250.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 98.7059 10.0000 33.00 INE721A07EY2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.08% 10-Jan-16 100.0690 10.0000 80.00 INE013A07SO5 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 14-Mar-16 105.5106 10.0000 3.00 INE161O07044 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 0.00% 31-Mar-16 100.1453 - 21.70 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.1538 9.6000 1300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4802 9.4500 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5687 9.4100 200.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.5340 9.6100 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3287 9.4000 50.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.1006 9.6600 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2813 9.6300 300.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 100.2000 10.8400 1100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9616 9.3900 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3371 9.6000 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.9311 9.3600 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.4400 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.4400 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.0300 9.0300 1000.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5985 9.2000 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2600 9.6300 6.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.0382 9.2000 1250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.9846 9.8200 10.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3485 9.5500 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8245 9.1000 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.8104 9.5200 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.2754 8.7800 200.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.9020 12.0500 2.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2598 9.4700 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4159 9.4300 255.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.6569 9.3200 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.8565 9.3100 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.0000 9.2400 650.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.8201 9.2800 600.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.5800 9.3500 6.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 98.3500 9.3800 4.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 98.4600 9.3500 1.00 INE755K07017 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 11.00% 06-Jan-20 97.7479 11.6300 1000.00 INE245A07226 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-21 92.5500 10.5800 40.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8937 10.2500 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.1400 9.3900 8.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 99.4741 9.4700 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 99.9870 8.2000 60.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 99.9878 8.2000 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.8000 10.0900 250.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 96.0200 9.4000 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.4500 10.0900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9728 9.4600 312.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2000 9.4200 284.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4000 9.5000 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0920 8.7400 706.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.3255 9.6100 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 10.0600 31.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9000 9.8400 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0700 9.4800 511.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9600 9.5000 36.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 96.2132 9.3500 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.9200 10.0000 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8100 9.3800 3.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8100 9.3800 3.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.8808 9.4600 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.9231 9.4000 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.4100 9.4500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2531 9.3900 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1000 8.4400 140.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.1604 8.4500 30.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.6889 8.4500 30.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 102.4000 12.3700 500.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.6900 9.5600 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.7850 10.3500 1000.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2100 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 104.3445 10.4300 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com