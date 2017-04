Oct 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8945.50 NSE 15922.30 FIMMDA 31623.00 ============= TOTAL 56490.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 100.9040 9.4100 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.2500 9.5400 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9265 9.4400 400.00 INE296A08664 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 04-Oct-14 99.8712 9.9700 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.0160 9.4000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0606 9.2800 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6552 9.2200 800.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1408 9.2200 400.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7217 8.7400 500.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 97.5451 10.5800 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2859 9.6300 350.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.4700 7.7500 21.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9527 8.9700 500.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3506 9.1500 500.00 INE121E07221 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-18 97.5451 10.2900 1200.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.0206 9.3300 100.00 INE121E07239 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-18 97.5451 10.2400 1200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2196 9.4900 100.00 INE121E07247 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-19 97.5451 10.1900 1200.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.8500 9.2800 8.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.3100 10.3100 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.4150 8.2900 2.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1000 9.4400 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.2587 9.5300 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 9.6500 14.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7170 9.5700 250.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.1000 9.7900 17.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6400 258.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.1200 8.6900 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.3000 9.5000 8.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 121.9900 8.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.8732 9.6971 200.00 INE691I07331 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.18% 21-Mar-14 99.5872 10.6992 500.00 INE136E07MK7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-14 118.5200 0.5688 7.00 INE804I07827 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 115.7930 0.0000 1.50 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.7715 9.6457 1000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.8691 9.7351 500.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.4500 0.3227 33.50 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0017 - 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5276 9.3581 500.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.4480 8.9565 1000.00 INE804I07BK4 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-14 118.5990 0.0000 1.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 99.8421 9.7051 100.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.4589 8.9332 2000.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.5835 9.2683 2000.00 INE695A09038 UNITED BANK OF INDIA 8.00% 29-Apr-16 96.5500 0.0000 1.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1022 8.6190 500.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 98.8120 10.2900 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5765 9.4695 3100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.7864 9.1942 1750.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9530 8.9651 750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1811 - 500.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.5600 0.0000 5.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.6300 0.0000 15.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.6322 10.3000 50.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 100.6500 12.1266 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.3100 0.0000 2.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.7174 9.3892 76.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8559 0.0000 258.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8559 9.4800 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1000 9.4839 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8700 0.0000 11.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0000 - 35.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.8000 9.6734 45.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 0.0000 3.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6500 9.4831 3.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 99.3081 9.3894 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6351 258.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.5100 0.0000 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.9600 0.0000 63.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.5000 9.8010 40.00 FIMMDA ====== INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 99.9823 9.5000 350.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.9683 8.3400 750.00 INE752E07EV5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-13 99.9382 9.0400 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.9184 9.1900 1650.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 100.0962 9.9700 900.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 100.9040 10.0000 300.00 INE691I07331 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.18% 21-Mar-14 99.5872 9.7000 500.00 INE676N07043 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.60% 30-Jun-14 99.9142 11.4900 380.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 100.2301 9.8900 7.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.7715 9.5500 1000.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.2500 9.4500 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9265 9.3500 400.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.8691 9.6500 500.00 INE296A08664 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 04-Oct-14 99.8712 9.9500 100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0017 9.6100 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5276 9.3500 500.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 29-Oct-14 99.4480 9.7200 1000.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.0160 9.4000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0606 9.2800 50.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 99.8421 9.7100 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0344 9.2700 77.00 INE909H07909 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.92% 27-Mar-15 99.3010 10.5000 100.00 INE660A07JJ2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 06-May-15 86.4096 9.9700 100.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 98.4097 10.6700 50.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 98.3367 9.9700 150.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.8589 9.3400 3.80 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.1672 10.7500 39.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 98.1635 10.7500 43.00 INE916DA7675 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 28-Jul-15 83.8546 10.5000 10.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.1824 10.7500 40.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6552 9.2200 800.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1408 9.2200 400.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.4589 9.8000 2000.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.3612 9.4500 100.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.7205 9.3200 500.00 INE676K07023 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Dec-15 99.8453 8.8500 8.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7217 9.3100 500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.5835 9.6500 2000.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1022 9.6200 500.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.4667 11.1500 19.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 97.5451 11.0000 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2873 9.6200 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2859 9.6200 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.0000 9.0400 150.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 99.1914 10.1500 150.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.1000 9.5000 1.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 109.8751 10.3300 140.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5765 9.8500 3100.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.4700 7.7400 21.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.7864 9.4000 1750.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9530 9.2500 750.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9527 9.2500 500.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 103.6457 9.1000 5.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3506 9.5500 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.0744 9.5300 80.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.6649 9.5500 100.00 INE121E07221 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-18 97.5451 11.0000 1200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.6164 9.3200 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.0206 9.3300 100.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.0252 9.6200 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.8460 - 2.70 INE121E07239 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-18 97.5451 11.0000 1200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5200 9.4000 602.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1443 9.5000 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.0000 9.2700 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.0000 9.2400 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.6306 9.5200 250.00 INE121E07247 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-19 97.5451 11.0000 1200.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.8100 9.5000 5.00 INE245A07226 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-21 92.5700 10.5700 40.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.6322 10.3000 50.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 100.2370 10.1500 1.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.2405 9.3700 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.4150 8.3000 2.50 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.8100 10.0900 250.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.7174 9.5500 102.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.4600 10.0900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8559 9.4800 359.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9736 9.4600 8.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.2587 9.5300 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 10.0100 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1000 9.4800 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7170 9.5600 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8700 9.3600 11.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0000 9.4900 34.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9000 9.5100 16.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 10.1700 41.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 10.1700 17.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 99.3081 9.3900 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.4500 9.6300 258.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.9600 9.6400 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2300 9.6000 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.1567 8.4300 100.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 24-Sep-28 100.1200 8.7000 3.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.6880 8.4500 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4186 11.0000 50.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 97.6300 9.5200 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0300 10.8700 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.6500 10.8500 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7200 9.6000 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.6500 9.6100 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com