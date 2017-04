Oct 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10987.60 NSE 7581.50 FIMMDA 23847.30 ============= TOTAL 42416.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 100.8988 9.4100 250.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 99.8758 9.5900 750.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.6862 9.2200 200.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6802 9.2100 800.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 99.0844 10.1600 150.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1408 9.2200 600.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.7748 9.2700 1000.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.6269 8.9700 1000.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 99.6025 8.9500 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0642 9.3600 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3094 9.6200 750.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4461 9.2700 250.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.2000 9.5500 1.00 INE005A11507 ICICI 28-Apr-17 68.4000 0.0000 3.50 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5659 9.6300 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.5516 9.3800 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9827 8.9600 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.5011 9.6200 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0642 9.4900 850.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.7411 9.3100 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 10.9500 4.00 INE121E07254 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-19 97.5469 10.1500 1200.00 INE121E07262 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-20 97.5469 10.1200 1200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 5.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 97.7500 8.3000 2.10 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 9.6500 16.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0000 9.4800 3.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 101.1200 9.4100 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.9000 9.4600 38.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 99.8500 9.9100 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7100 9.5200 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 98.2500 0.0000 1.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 121.9900 159.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.0671 9.6213 500.00 INE136E07MK7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-14 118.5200 0.5718 4.00 INE013A07PQ6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Jun-14 99.8883 0.0000 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.7444 9.8497 50.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.4500 0.3238 30.00 INE136E07NJ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 112.6100 0.2973 5.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.1611 - 100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9995 - 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0878 9.1900 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.1708 9.2500 150.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 99.4627 8.9319 1000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.2093 9.6800 150.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.7082 9.6500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2770 - 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5772 9.4699 900.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 103.1500 0.0000 4.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9831 8.9556 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.2500 9.8380 14.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0258 - 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4510 - 8.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 96.1100 11.2579 8.00 INE033L08015 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.17% 29-Jul-21 100.0000 10.1531 50.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.3500 9.3564 10.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 98.9400 9.6262 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.9500 9.2595 5.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 103.4800 9.6565 1.50 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 99.1663 9.5130 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.9500 0.0000 40.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9880 9.5200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.1038 9.7185 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 97.5896 9.6400 250.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 97.5896 9.6459 250.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.3113 9.4300 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.3113 0.0000 200.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.0500 - 2.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 98.9600 0.0000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8567 0.0000 801.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8567 9.4800 800.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.5000 9.4181 3.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9000 - 18.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.8902 - 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.3880 9.7353 58.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.3800 0.0000 7.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.4000 - 100.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 102.5468 9.3800 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7100 9.5041 2.00 FIMMDA ====== INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.8980 9.0400 47.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 100.8988 10.0000 250.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.1734 12.5500 1.50 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0997 9.6100 7.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.6820 9.5200 300.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.0671 9.6000 500.00 INE660A07FG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 06-Jun-14 127.6660 10.1900 100.00 INE660A07JU9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.72% 07-Jun-14 98.9706 10.1500 125.00 INE013A07PQ6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Jun-14 99.8883 10.5000 750.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.7433 9.7500 100.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.7444 9.7500 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.9160 9.3900 90.00 INE894F07618 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 26-Sep-14 100.4151 9.9300 70.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.2905 9.5500 200.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9995 9.6100 500.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 90.1820 9.9400 3.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0085 9.7500 4.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 99.8758 9.3200 1000.00 INE121E07163 JSW ENERGY LIMITED 9.30% 31-Mar-15 98.0604 11.2200 850.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.6076 9.6500 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0878 9.1900 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.1708 9.2500 150.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.6862 9.2200 200.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6802 9.2000 800.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 99.0844 10.1000 150.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1408 9.2200 600.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 99.4886 9.7500 2000.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.7000 8.8700 20.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.7748 9.3100 1000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.2093 9.6800 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.3700 9.6000 1.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 99.4661 9.8500 350.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.6269 9.3000 1000.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 99.6025 9.3000 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3500 10.3900 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.7082 9.6500 50.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5700 0.30 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2770 9.6300 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3094 9.6100 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2859 9.6200 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5969 9.2000 650.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4461 9.2600 600.00 INE774D07JR8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 18-Oct-16 99.6001 9.8500 250.00 INE722A07190 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED RESET 30-Mar-17 99.6811 11.1800 168.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.1000 9.5000 3.00 INE587B07TN6 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 28-Apr-17 98.6706 9.8500 350.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 28-Apr-17 68.4000 11.4100 3.50 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5659 9.8700 1400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.5516 9.3700 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1549 9.1700 20.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9827 9.2300 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9831 9.2300 250.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 102.8000 9.1300 120.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8263 9.1000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2000 9.4400 2.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.5011 9.6100 150.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.1816 9.5800 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 99.2808 6.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0642 9.5200 700.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4510 9.4200 258.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.7411 9.3000 250.00 INE121E07254 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-19 97.5469 11.0000 1200.00 INE121E07262 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-20 97.5469 11.0000 1200.00 INE033L08015 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.17% 29-Jul-21 100.0000 10.1500 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 107.2576 9.4000 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 99.3500 9.3500 10.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 98.9400 9.6200 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 97.7500 8.3000 2.10 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 99.1663 9.5600 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.0266 10.0000 40.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.8250 10.0800 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9880 9.5200 50.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.4900 9.1300 80.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.7186 9.3900 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.0500 9.9000 2.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.5888 9.4000 250.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 98.9600 10.8000 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.4750 10.0800 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.1199 9.6200 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3300 9.4000 101.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.3700 9.5100 30.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.9259 9.6800 252.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.7762 9.3400 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9000 9.5100 21.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0500 9.4900 6.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 101.0801 9.4000 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8700 10.1900 37.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.4966 9.2500 40.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2169 9.4000 100.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.4000 8.4900 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.5000 9.9200 10.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 102.5468 9.3800 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.6900 9.6000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9000 10.9000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9920 11.1100 3.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India