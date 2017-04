Oct 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6560.80 NSE 10483.50 FIMMDA 21778.40 ============= TOTAL 38822.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07BV4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 18-Nov-13 103.7500 9.4100 40.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.8500 12.3200 6.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 96.6900 10.0600 1.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7125 9.2000 200.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1675 9.2100 2000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4673 9.4700 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.1766 9.6800 1100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9313 9.4100 800.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.0700 9.6000 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9859 9.5400 1550.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 131.7320 0.0000 20.10 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.0750 9.0000 4.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 96.2822 9.7600 250.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.8000 9.5700 3.70 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8700 10.2100 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7809 9.5500 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.7614 9.6200 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 101.6500 11.3800 20.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.3000 9.3500 43.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 93.4000 9.5100 42.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.5500 9.6500 60.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.6500 9.2000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.6000 9.6700 2.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 23-Oct-99 100.0000 12.6000 60.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 121.9900 56.00 INE144H07BV4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 18-Nov-13 131.7320 0.0000 40.20 INE804I07439 ECL FINANCE LIMITED - 03-Dec-13 98.3830 0.0000 10.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.8328 9.6770 20.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.5641 10.2820 50.00 INE136E07MK7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-14 118.5200 0.5749 7.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.7759 10.3359 500.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.7194 10.4736 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.6614 9.9190 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8456 9.9082 250.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.4500 0.3248 25.70 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.5022 9.7512 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0774 - 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4458 9.4506 500.00 INE175K07497 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 27-Nov-14 127.7000 - 5.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9715 9.3500 1500.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-15 143.7270 0.0000 0.50 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 99.9903 9.3906 2000.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0886 9.1900 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.5500 9.5234 1.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3854 9.7300 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4888 9.4499 300.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.5942 - 1350.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.1600 0.0000 3.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.4000 8.8452 1.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.1705 9.3000 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9831 8.9556 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8818 9.5300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2500 9.4287 2.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 96.0600 9.4555 150.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 94.3700 0.0000 8.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9859 - 150.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.8700 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0500 12.0759 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.3500 12.1335 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5700 10.1275 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.1600 9.5862 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7808 9.5464 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7808 9.5400 150.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.9500 0.0000 40.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9013 9.5350 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.4500 0.0000 1.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.1900 0.0000 40.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 9.6670 22.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.2000 - 35.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.2500 9.7560 20.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.6000 0.0000 3.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.1500 10.0116 8.50 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 28.1608 0.0000 42.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1500 - 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.6500 9.9071 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.1500 9.5539 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1500 10.3024 35.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.7400 9.5013 5.00 FIMMDA ====== INE144H07BV4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 18-Nov-13 131.7320 20.10 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.8328 9.4000 20.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.5641 10.0000 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.9710 9.8700 950.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.7759 10.1500 500.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.7194 10.2500 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.6614 9.8000 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8456 9.8100 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.8500 12.2700 6.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.5022 9.7300 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0774 9.6700 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0843 9.6600 20.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0237 9.5900 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5037 9.3900 5.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4458 9.4400 500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.0197 9.7600 13.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0943 9.5400 13.00 INE881J07CR3 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.00% 23-Oct-14 99.9562 11.0500 10.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.6107 9.8000 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9715 9.3500 1500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9453 9.3500 139.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9453 9.3500 2.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0508 9.5700 90.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.1956 9.5000 20.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.3823 9.3000 288.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 99.9903 9.1500 2000.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0886 9.1900 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7125 9.2000 200.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.1675 9.2100 1000.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.7300 8.8500 20.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3854 9.7300 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3750 10.3800 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4673 9.4600 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4651 9.4700 50.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 100.0736 10.9000 350.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 100.3933 10.0000 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.1766 9.6700 1100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.5942 9.3500 1350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1032 9.3400 550.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9313 9.4000 300.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.8029 10.6000 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4461 9.2600 1050.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.1000 12.9000 40.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.0700 9.5900 3.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 28-Apr-17 68.9000 11.1900 3.50 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.4000 9.3800 1.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.1705 9.3000 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 98.9831 9.2300 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.8449 9.8700 4.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 102.8250 9.1300 120.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2500 9.4200 102.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5002 11.8800 5.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9874 9.5400 2250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9859 9.5400 750.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 101.6500 11.3800 20.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.0000 11.8600 10.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.0750 8.8500 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.1900 9.4800 1.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 96.2822 9.7500 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8919 10.2500 50.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 100.2000 10.1600 5.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.1765 9.4200 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7808 9.5400 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7809 9.5400 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9013 9.5300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.0185 9.5100 100.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.5150 9.1400 80.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.7614 10.0000 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0300 9.4500 15.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.4000 9.5100 44.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.5300 9.4800 36.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 10.0500 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 10.0500 10.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.2000 9.4400 8.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 4.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.2500 9.7600 44.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 10.2300 9.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 28.1608 10.0500 42.50 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.5500 9.6500 60.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.6500 9.4000 4.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.4718 9.5100 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.3980 9.5200 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0500 8.4400 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.6000 9.6600 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.8500 11.2000 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.0500 9.5600 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1500 9.7000 70.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.0000 12.6000 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0500 10.8700 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.9800 9.6000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0500 10.8700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes 