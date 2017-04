Oct 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3279.00 NSE 11048.00 FIMMDA 14779.10 ============= TOTAL 29106.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 03-Mar-14 96.6854 9.9400 500.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 100.0200 9.4700 10.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0862 9.6800 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9576 9.6800 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.2381 9.2500 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9313 9.4100 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.4800 12.7600 117.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.3000 9.4100 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4256 9.4200 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9500 9.5200 12.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9813 9.5500 2102.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0200 9.9700 7.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.9200 9.3600 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.0000 11.2900 11.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1500 9.4400 14.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.2500 9.2800 12.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.2500 8.3100 8.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.8100 10.0000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 102.1956 12.3900 3.00 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 122.0400 41.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.8586 9.8520 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.7509 10.4220 250.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 100.0200 0.0000 10.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8731 9.8686 250.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 29-Aug-14 109.4900 0.2815 19.00 INE136E07NJ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 112.6300 0.2771 6.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.4625 - 1000.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.5222 9.7289 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0919 - 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0919 - 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3993 9.5156 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4616 9.4342 2200.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.4572 0.0000 4.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.2499 9.3616 300.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 128.1000 - 5.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0277 9.6111 50.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 99.9743 9.3500 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9736 9.3500 600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9927 9.3200 150.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0588 9.2500 50.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-15 140.3300 0.0000 0.50 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0647 9.2500 150.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.5892 9.7314 250.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.2813 9.7100 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.2822 9.6450 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 98.7746 9.4380 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9700 9.5120 16.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.1983 9.6200 100.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.0800 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0387 - 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.5074 - 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4196 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.3000 0.0000 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7500 11.9902 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0000 12.0503 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.1434 9.5300 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.1434 9.5364 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.0632 9.4400 150.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.0632 9.4464 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8373 9.5300 750.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8373 9.5364 750.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.3500 9.3912 10.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 96.8468 9.4499 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 96.8468 9.4558 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8008 9.4900 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8008 0.0000 221.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.1700 0.0000 20.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1033 9.6500 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1033 9.6560 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5300 9.7462 21.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3600 0.0000 5.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.2000 - 11.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.4800 9.7212 17.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6500 9.4831 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.8800 8.2057 0.50 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 108.6000 0.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1200 10.3061 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.8000 - 2.00 FIMMDA ====== INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 122.1626 11.5000 41.00 INE511C07110 MAGMA FINCORP LTD. 11.15% 13-Nov-13 100.0338 9.4900 350.00 INE909H07289 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 19-Dec-13 98.6231 9.2600 31.00 INE043D07AC9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 22-Jan-14 97.7546 9.4200 500.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 96.6854 9.7000 250.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 99.8586 9.6000 250.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.7509 10.2000 250.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.0200 9.2000 10.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.3300 9.2800 2.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8731 9.7700 250.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.6118 11.5000 19.00 INE136E07NJ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 112.7513 11.5000 6.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.4625 9.5900 1000.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.5634 9.2500 50.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.5222 9.7000 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0862 9.6600 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9576 9.6600 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3993 9.5000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4616 9.4300 2200.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.2499 9.3500 300.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2877 9.3500 50.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 99.9743 9.3500 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.9736 9.3500 600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9927 9.3200 150.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0588 9.2500 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0647 9.2500 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.2381 9.2500 200.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.5892 9.7300 250.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 99.5822 10.1500 5.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.2813 9.7100 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.2822 9.6400 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.5874 9.3900 7.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9313 9.4000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2960 9.6100 500.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 100.0519 9.7500 250.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 100.1038 9.7500 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2456 9.6300 10.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2700 9.6200 1.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.2500 9.4300 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4256 9.4100 100.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITE 10.57% 28-Aug-17 102.3900 10.7600 11.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.4677 9.4200 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 98.7746 9.4500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9500 9.5100 44.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2300 1.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.1983 9.6200 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 96.2381 9.6100 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.5450 11.5800 1.60 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.0800 9.6400 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3700 9.4400 2207.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.5074 9.3600 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.0000 9.3200 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.0000 9.3200 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.2918 9.8100 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4100 1.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0200 9.9700 7.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.9200 9.3500 20.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.3000 11.0700 20.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.9800 9.4300 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.7000 8.2500 2.50 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8373 9.5300 750.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.1463 9.4300 9.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9942 9.5200 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8008 9.4900 540.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1500 9.4400 35.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.3154 9.6400 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.1700 9.5300 20.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1033 9.6500 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5300 10.1600 22.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5523 9.5500 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4154 9.5700 20.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0500 9.4900 5.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.9300 10.2000 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.3500 10.2500 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.9000 10.1900 6.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 100.0000 9.5100 15.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.2500 8.3000 8.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.8100 10.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.9651 9.7400 20.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.0000 12.6700 8.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.8000 9.4600 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 102.1956 12.2000 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7000 10.8500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9900 11.1000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com