Oct 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1553.30 NSE 6270.90 FIMMDA 15496.30 ============= TOTAL 23320.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.2000 9.4800 2.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.1700 9.4800 1.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.6550 9.6900 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.2778 9.4400 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.6905 10.1800 0.40 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4800 9.5500 10.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.4800 12.7600 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.4100 11.1000 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9200 9.5300 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 97.0238 9.6700 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9813 9.5500 1000.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 95.7000 9.5900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4649 11.0200 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 103.5000 9.2400 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.1738 9.6300 1.90 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.0000 9.1700 15.00 NSE === INE909H07834 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 26-Dec-13 98.5425 9.5083 250.00 INE136E07MK7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-14 118.6700 0.3322 25.40 INE660A07HC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 90.6010 10.0000 250.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.6921 8.5298 350.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.7611 9.0192 400.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.3500 9.6238 37.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.6800 - 0.50 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.5110 9.1500 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0000 - 2000.00 INE171A09063 THE FEDERAL BANK LIMITED 9.25% 16-Dec-16 98.4000 11.7064 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.3700 11.1172 10.00 INE043D07CP7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.13% 20-Sep-17 99.9333 9.1294 1250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9900 9.5061 12.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.7770 8.3996 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8650 - 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1700 - 2.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 98.4300 0.0000 70.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.2800 9.4135 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.3000 9.2482 1.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 97.0695 9.5500 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3800 9.4940 44.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.8514 9.7644 26.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.8514 9.5450 24.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.2000 - 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2000 0.0000 95.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.5800 9.6036 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1896 9.6410 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7600 - 55.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 95.9208 9.4499 150.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 95.9208 0.0000 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.4900 9.7197 12.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.5000 9.4239 9.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1700 9.4119 8.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.8800 9.6632 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1500 - 152.00 FIMMDA ====== INE804I07DW5 ECL FINANCE LIMITED 11.50% 18-Dec-13 99.9818 11.0800 50.00 INE909H07834 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 26-Dec-13 98.5425 9.1500 250.00 INE136E07MK7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-14 118.7937 11.5000 25.40 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.9362 10.0100 750.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.5482 9.9500 20.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7636 10.1500 200.00 INE722A07232 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.50% 25-Aug-14 100.2860 11.0900 335.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4875 9.4000 900.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 90.2142 10.4600 608.00 INE033L07082 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Nov-14 121.3669 10.3000 595.00 INE660A07HC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 90.6010 10.0000 250.00 INE976I07BN4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 01-Dec-14 119.0355 10.2000 48.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0651 9.2500 39.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.8876 9.2500 39.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.8488 9.2500 38.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 99.5430 9.9100 26.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Apr-15 87.0662 9.9100 2.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 99.7793 9.9100 39.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1793 9.2500 39.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 86.7690 9.8200 3.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.6921 9.3500 350.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.7611 9.3500 400.00 INE056O07020 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.75% 28-Jan-16 100.9601 10.2000 163.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.3500 9.6100 37.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 100.2104 9.7400 10.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.6307 10.2500 486.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.6550 9.6800 250.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 98.8229 9.7400 345.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.2772 10.2000 135.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.2778 9.4300 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.6905 10.2500 0.90 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.8278 9.4500 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7793 9.4500 1.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.5110 9.1500 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.0000 9.2600 4000.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.7174 9.1500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4800 9.5400 13.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3300 9.6000 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.3000 11.1400 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0573 9.2000 10.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.4000 9.7600 2.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.4000 9.7600 1.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.8400 9.4200 6.00 INE043D07CP7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.13% 20-Sep-17 99.9333 9.3500 1250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.7063 9.9100 6.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9200 9.5200 45.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.0500 9.4800 20.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 97.0238 9.6600 100.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 98.7770 9.4000 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.8950 11.7600 1.70 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 106.0527 10.9400 2.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9817 9.5400 1154.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8650 9.5700 400.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.0000 9.3200 100.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.4602 9.7700 100.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 110.8940 11.0000 160.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.2800 9.4100 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 98.0000 9.2300 25.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.1900 9.4800 2.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 97.0795 9.5500 100.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 98.3174 9.4500 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.8800 9.5600 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4600 10.1400 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2882 9.5100 51.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.1800 9.5200 43.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.0078 9.5000 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.0520 9.5100 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.8514 9.5500 24.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8600 9.4800 5.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1233 9.6500 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 103.5000 9.2400 4.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.9500 9.8100 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 93.0000 10.4000 60.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.3000 10.1100 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1500 8.4300 152.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 31-Dec-99 96.2941 9.9000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4649 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India