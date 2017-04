Oct 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3541.00 NSE 9694.50 FIMMDA 18671.80 ============= TOTAL 31907.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.5879 10.0200 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0728 9.2500 50.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 99.0962 10.1500 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6069 9.4100 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2889 9.6300 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4673 9.2600 250.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.0000 10.7500 340.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1500 9.4600 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2082 9.5300 950.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.5439 9.3600 500.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.0200 10.7400 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 10.9500 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.9197 9.5200 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 11.1300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.7500 10.9800 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3432 9.5000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 92.3200 8.3900 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0000 9.4600 40.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7000 9.7000 12.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 101.9000 0.0000 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 100.5000 10.9700 1.00 NSE === INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.7007 9.9707 250.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.3807 9.9440 200.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 98.5335 9.5311 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.7986 9.7207 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4780 9.4165 250.00 INE667F07AI7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.75% 21-Nov-14 99.5411 10.2000 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0214 9.6000 50.00 INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 100.7403 106.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.7477 8.8906 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6283 9.3900 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3466 9.4000 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0458 - 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5918 - 750.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 100.1211 - 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3000 9.6170 3.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 100.5417 9.4181 250.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 101.1744 9.5872 480.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.1000 8.9465 4.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9500 9.3914 6.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.1500 9.4599 42.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1698 - 1550.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.5439 - 350.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.7500 10.1839 3.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 98.4500 0.0000 100.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.3800 9.3904 3.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 99.5400 11.8477 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.9197 0.0000 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4204 2.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 96.7000 9.5371 2.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 98.4040 9.4422 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3432 11.3987 72.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 99.0812 9.5276 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 99.0812 0.0000 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 98.0965 9.4499 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 98.0963 9.4562 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.6845 0.0000 692.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.6845 9.5100 600.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.5800 9.6037 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1800 0.0000 7.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 96.8100 - 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5500 0.0000 40.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.0100 9.4736 12.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4000 0.0000 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6500 9.4830 4.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.8000 9.6135 14.00 FIMMDA ====== INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 100.1280 8.9000 250.00 INE721A07CK5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 19-Dec-13 100.0929 8.6800 100.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 100.0909 9.9400 600.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.8929 9.6000 250.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.7007 9.7000 250.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 99.7102 9.6800 250.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.3926 9.6800 200.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.3807 9.7000 200.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 98.5335 9.3500 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.7986 9.6000 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.5879 10.0000 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4780 9.4000 250.00 INE667F07AI7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.75% 21-Nov-14 99.5411 10.2000 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0728 9.2500 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0214 9.6000 110.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 102.8514 10.8300 337.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0054 9.6300 44.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 99.0962 10.1000 150.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.7477 9.3000 500.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.8738 9.5200 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6069 9.4000 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3466 9.4000 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2889 9.6200 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0458 9.3500 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4922 9.2400 1500.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 100.1211 9.7500 250.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.7721 10.9300 1010.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.7369 10.9400 660.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.1000 9.4900 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.9367 9.3800 10.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.8773 0.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1698 9.4900 3144.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8650 9.5700 110.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3200 9.4500 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.9100 9.2600 1820.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.0500 10.7800 1223.40 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 99.8300 10.8400 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5400 250.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.9977 9.3500 550.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 99.5400 9.5500 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 98.0000 9.2300 25.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4100 2.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.2000 10.7400 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.9800 9.4500 3.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.7200 9.4500 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 92.3200 8.4000 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.8265 9.4700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.6845 9.5100 450.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.8500 9.5200 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7000 10.1200 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.7500 9.8900 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1289 9.4900 7.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.4040 9.5800 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4560 9.5600 64.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.4000 10.1200 70.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.4000 10.1200 10.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 105.0598 9.2400 450.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.8000 9.6200 14.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2000 9.7000 20.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.8626 9.2400 150.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 97.3136 9.6200 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7500 10.8400 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0000 10.8800 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 101.9000 12.2500 3.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India