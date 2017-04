Oct 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4057.60 NSE 9669.00 FIMMDA 17816.80 ============= TOTAL 31543.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 100.1987 9.3200 750.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.0615 9.8900 100.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.0122 9.8400 200.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 99.9153 10.3400 200.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7932 10.1000 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9971 9.6300 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4855 9.4200 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5037 9.3900 200.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.2589 9.2000 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 76.5771 10.7600 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5911 9.2100 400.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5300 10.9400 10.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.2100 10.9300 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0916 9.5100 606.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.8565 9.3700 600.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4000 4.9800 2.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.9300 4.7500 3.60 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 96.2583 9.7400 50.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 97.2207 9.7400 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1600 9.3500 2.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 93.6056 10.0600 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3200 8.6900 88.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7700 9.5100 14.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.0500 9.6400 12.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 101.3554 12.4300 4.00 NSE === INE804I07355 ECL FINANCE LIMITED - 21-Nov-13 110.6580 0.0000 4.50 INE804I07348 ECL FINANCE LIMITED - 23-Nov-13 112.6510 0.0000 4.50 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4774 9.4176 2000.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.1940 9.5700 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.4286 9.1352 100.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.7719 8.8781 500.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7735 8.7185 1250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.2383 9.6300 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0192 9.3600 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5911 9.2000 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 99.7229 9.6300 300.00 INE001A07HV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Feb-17 117.8921 0.0000 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1299 9.5000 2000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2500 9.4742 148.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.7135 9.5052 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 96.5092 9.6328 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.7569 9.3500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 94.6783 9.9398 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.3000 9.2485 2.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.5000 9.0984 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.5800 0.0000 7.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.1617 11.4841 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4500 11.3770 2.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 99.9196 9.4499 1000.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 99.9205 9.4563 1000.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.1000 9.7733 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0000 0.0000 92.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 96.0000 8.9973 2.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6310 7.8723 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3700 0.0000 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.8000 0.0000 5.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.0000 10.1033 10.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.8000 9.5063 15.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.7500 9.6806 24.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 97.6300 9.1506 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1700 9.4119 4.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.1500 9.4730 3.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.6623 0.0000 50.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 100.0000 9.6387 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.0500 9.8565 1.00 FIMMDA ====== INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.0030 9.1000 70.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 100.1987 9.3500 750.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.0615 9.6700 100.00 INE121A07FM7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11-Jun-14 100.2098 10.0000 133.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.8500 10.0200 250.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.0122 9.6700 200.00 INE916D071Y3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 06-Aug-14 99.8957 9.9600 20.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 99.9153 10.2800 200.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.7932 10.0500 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9971 9.6000 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4855 9.4000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4774 9.4000 2200.00 INE881J07CR3 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.00% 23-Oct-14 99.9497 11.0400 10.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.1940 9.5700 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.2888 9.7500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2799 9.4000 10.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.2309 9.2200 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.2589 9.2000 50.00 INE875L07060 MIGHTY CONSTRUCTIONS PRIVATE LTD 31-Aug-15 100.1444 5.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.4286 9.4000 100.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.7719 9.2000 500.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.7735 9.1800 1250.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 97.7776 9.5800 50.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 76.5771 10.7500 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.2383 9.6300 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0192 9.3600 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.4300 750.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5911 9.2000 650.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.9312 10.8500 984.80 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.0127 9.3000 27.50 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 99.7229 9.6300 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.2067 9.5000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1642 9.1700 10.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 98.4973 9.3000 22.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.0413 9.5500 200.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 97.1300 11.9400 36.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0916 9.5100 2410.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2082 9.4800 506.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.8565 9.3600 600.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.0000 10.8000 16.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 100.7135 9.5000 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 97.3953 9.3000 35.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.7820 9.3000 39.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.7569 9.3500 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 96.2583 9.7300 50.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.0000 10.7500 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.5800 9.4800 4.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.1617 9.5500 50.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 97.2207 9.7300 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6300 9.4500 10.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 99.9205 9.4500 805.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 99.9196 9.4500 195.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 96.8926 9.4000 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.7200 9.4500 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.4771 9.3600 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6000 10.0500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2800 9.4100 1.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 93.6056 10.0500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3000 8.8700 88.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6310 7.8700 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3700 9.4500 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4662 9.5600 28.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.3700 10.1200 72.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.0932 9.4900 30.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.6623 8.0700 30.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 99.8190 8.4700 60.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.6229 9.2600 550.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.0000 9.6400 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9800 10.0000 500.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 101.3554 12.3500 4.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 31-Dec-99 96.2953 9.9000 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India