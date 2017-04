Oct 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2757.70 NSE 6113.20 FIMMDA 13757.60 ============= TOTAL 22628.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.1695 9.6700 100.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.1657 9.6700 50.00 INE866I07214 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERV 18-Dec-14 125.6255 0.0000 114.70 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 98.5000 14.6700 2.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4864 9.0400 1000.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.5600 9.5700 88.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 97.7776 9.5900 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4543 9.5600 60.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0517 9.5200 350.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.8939 9.3600 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 0.0000 1.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.2000 9.2200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9423 10.0000 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1083 9.6600 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.2000 0.0000 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 95.1866 9.5100 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 95.4800 9.3600 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.9700 9.8700 6.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7000 10.0200 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.7000 10.0800 82.00 NSE === INE043D07CY9 IDFC LIMITED 8.87% 11-Dec-13 99.9413 9.0663 1000.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 99.9041 9.5227 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9219 9.8143 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.0044 9.9818 100.00 INE866I07305 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.50% 30-Jan-15 97.5724 11.2669 225.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1900 9.2940 50.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.0073 9.3958 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4789 9.1074 2650.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.1000 9.3919 1.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 93.3000 10.1301 20.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.5053 9.1010 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8242 9.5500 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.3133 9.4100 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.0000 10.2324 2.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.0000 - 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.3000 9.5043 6.20 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.3700 9.3872 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.4900 9.3640 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3800 0.0000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3700 0.0000 3.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.3878 0.0000 279.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7400 9.5158 18.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 95.1866 9.5066 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.4897 9.4254 50.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.5800 9.4322 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2600 0.0000 15.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2700 0.0000 60.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.4000 9.6893 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7160 10.9512 150.00 FIMMDA ====== INE043D07CY9 IDFC LIMITED 8.87% 11-Dec-13 99.9413 8.7200 1000.00 INE916D078P6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 13-Dec-13 100.0465 8.9500 150.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 99.9041 9.2000 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.9219 9.5200 50.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.1695 9.6700 100.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.1657 9.6700 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.0044 9.7900 100.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.4120 9.3000 250.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9820 9.6100 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4286 9.4700 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4730 9.4100 150.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.0476 9.7300 80.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 100.1081 9.5100 80.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.3325 9.2900 100.00 INE866I07214 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 18-Dec-14 125.6255 13.2500 114.70 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.4435 10.2600 45.00 INE866I07305 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.50% 30-Jan-15 97.5724 13.2500 225.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.1040 9.8400 250.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 103.8146 10.0400 150.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 99.5934 12.4400 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1900 9.2900 50.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.0073 9.0000 500.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 98.5000 14.6700 2.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4575 9.3700 1900.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4789 9.3500 750.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.5528 9.0500 40.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 101.7090 9.6700 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.4864 9.2500 1000.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.4803 9.8700 50.00 INE557L07023 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 04-Apr-16 98.4607 11.5600 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.5440 9.3300 4.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9927 9.3700 50.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED - 30-Sep-16 100.1280 24.0000 458.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0000 9.7300 500.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.0718 11.0000 300.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.7349 10.9400 211.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4543 9.5500 60.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.0427 9.2800 27.50 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.2000 9.4500 1.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 98.5273 9.2900 22.50 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 98.2817 9.9000 250.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.5053 9.4200 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.4398 9.4300 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8242 9.5500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.2140 11.9600 0.20 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.2100 10.9200 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0517 9.5200 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0916 9.5100 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.3133 9.4100 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.8555 9.3600 200.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 97.4253 9.2800 35.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.8120 9.2800 39.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 96.5100 9.6300 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 94.6800 9.9400 50.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.0000 10.7800 200.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 93.3500 10.0900 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9423 10.0000 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0493 9.9800 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.3000 8.4900 6.20 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 92.5500 10.1300 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.2113 9.4300 9.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 97.6585 9.6300 100.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 92.3200 10.0700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.4900 9.3600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8033 9.3400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3375 9.4000 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1083 9.6500 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.3700 9.4500 3.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.3590 9.5800 429.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 89.8344 9.8500 79.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4764 9.5600 20.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.4000 10.1600 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.4897 9.3300 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 95.4800 9.3500 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.5800 9.4300 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2600 9.6000 19.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2700 8.4200 60.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.9700 9.8600 12.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.7000 10.0100 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.7000 10.0500 82.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 105.9100 10.9000 10.00 ===============================================================================================