Nov 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 477.00 NSE 7987.10 FIMMDA 7713.30 ============= TOTAL 16177.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE996L07049 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PRIV RESET 08-Oct-14 136.9885 0.0000 26.00 INE680A09014 DHANLAXMI BANK LIMITED 10.30% 30-Apr-15 97.5500 12.0700 13.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.4893 9.6600 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1946 9.6600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0074 9.5300 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0500 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.6000 11.1700 7.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.2700 8.6900 75.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.6000 1.00 NSE === INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9917 9.3193 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 06-Aug-14 99.8223 9.7388 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-14 99.5653 9.3173 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2283 9.4499 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4885 9.1022 400.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.4885 0.0000 400.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.3100 9.7667 1.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 96.9500 11.3060 10.00 INE565A09116 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Mar-16 98.2000 0.0000 5.00 INE691A09094 UCO BANK RESET 31-Mar-16 98.5200 10.3820 3.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 07-May-16 97.6398 9.6500 1150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1946 9.6500 250.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 97.5200 9.7648 10.00 INE872A08BG4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMIT 12.00% 30-Mar-17 98.6000 12.4644 1.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LIM 18.00% 10-Apr-17 99.5000 19.8092 1600.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.6000 9.7121 5.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.5427 9.0899 250.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.5427 9.0960 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0456 9.5200 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0135 9.5355 52.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.1583 9.4499 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.4250 0.0000 22.80 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 62.0000 0.0000 18.30 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 96.2000 11.8293 4.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 98.2000 10.6523 2.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 95.8500 9.5493 2.00 INE036A07278 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED SR 10.20% 31-Oct-20 100.0000 - 250.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 96.6500 9.7101 4.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 97.0000 12.1932 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 102.7500 12.3764 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 100.0200 0.0000 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.4400 9.6065 5.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 98.0000 10.6913 10.00 INE766N07026 PUNE DYNASTY 18.00% 23-Apr-23 100.0000 10.4539 20.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.5000 0.0000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.0000 0.0000 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5080 0.0000 1850.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7300 9.5207 300.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.5500 9.4967 9.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.5800 9.4326 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.6500 10.2470 16.00 FIMMDA ====== INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.0143 9.1800 2.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9917 9.0300 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 06-Aug-14 99.8223 9.6300 100.00 INE996L07049 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PRIV RESET 08-Oct-14 136.9885 13.0000 82.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.5653 9.3000 100.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 99.7566 10.5000 50.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 118.3804 9.9500 3.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1039 9.6400 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0123 9.3300 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9874 9.3300 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 100.0825 9.6500 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2283 9.4500 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 97.9151 9.6500 250.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 07-May-16 97.6398 9.6500 1150.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.4893 9.6500 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.3685 10.7600 30.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1946 9.6500 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.1996 9.6500 200.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.9500 10.8500 10.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD SR-H OPT-1 9.95% 28-Oct-16 100.0000 9.9400 150.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LIMI 18.00% 10-Apr-17 99.5000 19.8000 1600.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.9834 9.3400 50.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 98.2874 9.3800 12.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.8742 13.2500 7.80 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.2500 12.5500 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0074 9.5300 551.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1700 9.4900 2.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.5668 9.3400 91.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.1583 9.4500 250.00 INE036A07278 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED SR 10.20% 31-Oct-20 100.0000 10.2000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.4500 9.3800 1.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.5000 9.4900 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.2700 8.8800 75.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.0000 9.5100 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.5080 9.5600 1500.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7300 9.5200 54.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4865 9.5600 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.5500 9.2400 8.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.5800 9.4300 60.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.0939 9.4900 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.0100 9.7300 16.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMIT RESET 31-Dec-99 105.4070 11.0000 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4300 9.6500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9800 11.1000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 31-Dec-99 100.0000 12.5900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India