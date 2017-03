Nov 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 698.00 NSE 6172.00 FIMMDA 8846.70 ============= TOTAL 15716.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.1106 9.6900 400.00 INE261F09HF9 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2361 9.2000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1933 9.6600 200.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.1400 10.6900 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 7.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0100 9.1900 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% - 100.4600 9.5900 29.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.6000 1.00 NSE === INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 148.9870 0.0000 2.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.0616 9.8402 1650.00 INE028A09032 BANK OF BARODA 5.85% 02-Jul-14 97.2700 0.0000 1.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0230 9.6000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9063 9.5000 250.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.2700 0.0000 1.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2208 9.2700 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2361 9.2500 1000.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.8079 8.7031 1250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 98.8902 9.4000 100.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 98.3943 9.3000 500.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.5806 9.1300 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0328 9.3500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1933 9.6500 150.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5375 9.2200 150.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.6362 9.7800 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.5364 9.7500 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 99.3400 - 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.9800 12.0545 1.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 100.9976 11.6672 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3900 0.0000 7.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1200 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.0616 9.6000 1650.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.0323 9.7400 77.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.3538 9.2600 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.1106 9.6900 200.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0230 9.6000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 99.5920 9.5000 238.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6576 9.4000 235.00 INE148I07290 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 25-Mar-15 107.4770 9.9000 115.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9063 9.5000 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2208 9.2700 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2361 9.2500 1050.00 INE557F08EN0 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 08-Jan-16 99.8079 9.0800 1250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 98.8902 9.4000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.6033 9.4000 5.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 98.3943 9.3000 500.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.5806 9.1300 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0328 9.3500 250.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.4888 10.7200 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1933 9.6500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1946 9.6500 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5375 9.2200 150.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.2000 10.7400 60.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3161 9.6100 5.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.6362 9.7800 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.7100 9.4600 5.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.5364 9.7500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.4130 11.9000 0.20 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 99.3400 11.1700 500.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.0000 10.8000 1.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 62.9350 9.1000 2.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.1463 9.5800 46.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.1478 9.5700 58.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.6962 9.6000 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 100.8889 9.7300 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6350 10.0400 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9266 9.4700 15.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0440 9.4500 7.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0900 8.4400 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 99.8567 8.4700 85.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.4600 9.5900 29.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2100 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.5036 10.9900 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.0000 12.5900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India