Nov 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4412.00 NSE 4941.10 FIMMDA 11468.80 ============= TOTAL 20821.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.0050 9.0500 600.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0667 9.2800 650.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0319 9.2800 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.5097 9.1000 600.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.3346 9.6900 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0486 9.7100 500.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.1203 9.8100 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9081 9.4100 350.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.2151 9.1600 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.4000 9.2500 15.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.7911 9.4100 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.7455 9.4100 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0030 9.5400 15.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 9.6500 100.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 10.9500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6500 2.8000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4500 11.0200 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.6641 8.3900 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2800 9.4200 8.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.0030 9.3100 15.00 INE202B08686 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 NSE === INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 99.9771 10.4482 700.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.8462 9.5940 50.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.5623 9.4300 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.5623 9.4300 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6784 9.6500 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7115 9.3700 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0365 9.4000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.5689 9.7800 250.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.2962 9.2000 20.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.4000 9.7332 1.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 99.7431 8.8808 1250.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 98.5200 11.4634 2.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 97.0000 9.6758 1.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.48% 17-May-16 97.2390 9.7100 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.5910 9.1500 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3261 9.2116 100.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 98.3500 0.0000 1.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.5806 9.1300 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0169 9.7250 250.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 97.6400 - 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3418 9.6031 5.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 93.9295 9.8997 20.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9010 9.4000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.2617 9.7300 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0000 9.5367 7.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 - 65.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.1750 0.0000 2.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 98.2600 10.5434 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.0500 9.7398 1.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.2931 9.5501 46.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.2622 11.4798 58.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.1500 9.7893 0.80 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 99.8000 9.6289 2.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.7800 0.0000 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.7500 11.5293 3.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.4000 10.0346 10.00 INE752E07HY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-24 94.7600 9.6324 1.30 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 93.8000 10.4949 2.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 93.8000 9.6449 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.5000 8.9920 30.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.4000 0.0000 0.50 INE043D07393 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.35% 17-Feb-26 97.2500 9.7308 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.4897 9.4256 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 101.8000 9.7403 1.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.9200 0.0000 50.00 FIMMDA ====== INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 99.9771 8.8000 700.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.0050 8.7000 600.00 INE043D07AC9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 22-Jan-14 98.0728 9.3100 500.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0000 10.4200 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.8462 9.4500 50.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 100.0540 9.5000 50.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 100.0540 9.5000 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7631 9.4500 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.8560 9.7400 20.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2611 9.3500 50.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 99.7575 10.5000 50.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-14 90.5066 9.9400 5.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0667 9.2800 650.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0144 9.2900 300.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.6784 9.6500 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7115 9.3700 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6646 9.4000 19.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0365 9.4000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 99.5689 9.7800 250.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.2962 9.2000 20.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.5289 9.2800 500.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.5097 9.3000 100.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 99.7431 9.0000 1250.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 97.2390 9.7100 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.5910 9.1500 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0486 9.7000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3261 9.2200 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.5806 9.1300 100.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.1203 9.8000 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0169 9.7300 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4052 9.5700 77.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9081 9.4000 350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0476 9.3400 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.2000 12.5900 5.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.2000 12.5900 2.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.7302 9.2500 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1936 9.6500 79.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.5033 9.1500 50.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5970 9.2000 300.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.9403 9.0600 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.2151 9.1500 100.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5728 11.0000 300.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.0000 9.9400 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7471 9.5500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1277 9.3200 5.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 99.1403 9.4300 10.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9010 9.4000 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.4000 9.4400 25.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.7911 9.4000 250.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.7455 9.4000 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.2617 9.7300 50.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 96.3228 9.8200 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7000 9.6100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8886 9.5600 31.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0000 9.5300 7.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 9.6400 300.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 9.6400 65.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.2000 9.1500 22.80 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 63.1750 9.0200 4.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 100.0000 10.7500 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.7800 9.4800 6.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.6641 8.4000 2.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.3206 9.7500 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 95.7500 9.4500 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.4263 9.5400 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6500 10.0400 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6711 10.0300 30.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.6034 9.7100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2800 9.4100 8.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 95.1807 9.5700 50.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 93.3314 9.4100 25.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.7258 9.5400 70.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1000 9.7500 20.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.8600 9.7500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.1000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 1.00 INE202B08686 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 