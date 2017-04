Nov 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3344.80 NSE 3808.20 FIMMDA 18474.80 ============= TOTAL 25627.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895E08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 99.9470 10.0700 150.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 10.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 96.0000 9.4800 4.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 97.5067 10.5800 1200.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3864 9.1500 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.1800 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.4400 1300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 0.0000 2.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 98.5161 9.9500 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9000 9.4000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.4000 9.4600 20.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.4800 9.4600 35.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.0000 8.4700 250.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 02-Nov-28 100.0000 8.5400 32.90 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% - 100.0000 8.6700 32.90 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.6000 1.00 INE202B08702 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 99.9800 0.0000 1.00 INE202B08694 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.1800 1.00 NSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.3500 0.0000 24.00 INE804I07652 ECL FINANCE LIMITED - 19-Feb-14 105.7880 0.0000 1.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 129.2800 - 3.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3091 9.6295 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3712 9.5200 300.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.4573 10.3508 20.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7366 9.4700 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.3581 9.2141 200.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.0000 - 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3418 9.6033 5.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.8017 9.3000 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5454 9.7500 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6685 9.4496 850.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7481 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.5222 9.8200 50.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 96.3228 9.8200 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.3500 12.5013 1.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5845 9.6400 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6500 9.6283 80.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.1178 9.5000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 - 160.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.2400 9.6560 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7841 10.0999 250.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.9600 9.6554 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.5000 9.5524 35.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 95.3050 9.5575 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.4000 9.7329 2.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.0200 9.5077 70.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9784 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.0000 9.5739 5.00 FIMMDA ====== INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4167 9.5500 12.00 INE916D073T9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Feb-14 97.3208 9.3400 1.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 99.9470 9.8500 150.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.8456 9.7600 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3091 9.6000 500.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 100.4986 9.3300 10.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.8340 9.7500 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.6559 10.3600 3.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 20.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 97.8225 9.7500 200.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.7227 10.2000 280.00 INE587B07TQ9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Apr-16 98.4006 9.9100 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3712 9.5200 300.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.4573 10.3500 20.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7366 9.4700 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.2000 12.5900 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9215 9.7600 100.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.3581 9.2100 200.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.5964 9.2000 200.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.6799 10.9600 297.90 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3418 9.6100 5.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.8017 9.3000 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5454 9.7500 50.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 97.5067 11.0100 1200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6685 9.7000 850.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.1878 10.6800 50.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.3864 9.5500 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.4700 1.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.5222 9.8200 50.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 96.3228 9.8200 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5466 9.6500 423.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8139 9.5800 30.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.1178 9.5000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.9500 9.3900 6900.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8900 9.4000 4110.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 96.9095 9.5900 30.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.2400 9.6500 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7841 10.1000 250.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 98.5161 9.9400 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2526 9.5700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3392 9.5700 200.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.5474 9.5400 35.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 93.4711 9.3900 25.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.9000 9.7500 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1800 9.7500 30.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.0000 8.4700 250.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 100.0000 8.5500 32.90 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 100.0000 8.6700 194.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4000 12.2200 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.8600 9.7500 1.00 INE202B08694 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India