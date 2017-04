Nov 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5751.00 NSE 4374.00 FIMMDA 13862.20 ============= TOTAL 23987.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DG4 IDFC LIMITED 8.93% 23-Dec-13 99.9379 9.9100 4000.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0085 9.3400 250.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 97.4600 8.7300 4.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.0240 9.8500 150.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.3082 9.8700 400.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.5168 9.1500 50.00 INE138A07322 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-16 100.0000 - 7.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.4448 9.1300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8000 9.6000 21.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0188 9.6000 350.00 INE138A07314 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-18 100.0000 13.0000 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9450 9.0800 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.4019 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.5500 11.0100 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8765 9.6600 250.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.4800 12.5400 2.00 INE202B08694 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 99.9400 12.1900 1.00 NSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4900 0.0000 12.00 INE804I07652 ECL FINANCE LIMITED 19-Feb-14 102.0310 0.0000 1.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.9458 9.7721 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3866 9.5276 50.00 INE175K07497 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 27-Nov-14 123.6000 - 10.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1500 9.1828 1.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.5093 9.7500 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 98.3934 10.0999 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.0240 9.8500 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.4330 9.8000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5265 9.4499 300.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6083 9.5200 100.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 99.4448 9.1295 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5065 9.7200 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.8671 9.8500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9500 9.5221 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9500 9.5494 4.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 99.4735 - 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 - 120.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 97.0125 9.5117 50.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 96.9500 9.5892 30.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.3145 10.1902 614.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7841 10.0999 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.9203 9.6326 650.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.9203 9.6390 500.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.3600 - 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8765 0.0000 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.8880 9.6961 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5500 9.7436 10.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6500 9.5278 40.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.9500 9.0507 20.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.3000 8.7364 4.00 FIMMDA ====== INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.9911 8.7500 300.00 INE043D07DG4 IDFC LIMITED 8.93% 23-Dec-13 99.9379 8.7500 2000.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4167 9.5500 12.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9716 9.2000 2.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.9458 9.5500 250.00 INE126A07194 E.I. D. PARRY (INDIA) LIMITED 10.25% 11-Jul-14 100.1847 9.9100 20.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3648 9.5300 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3866 9.5000 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1500 9.2700 2.00 INE916DA7626 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.28% 27-Jan-15 99.2398 9.9500 87.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.5093 9.7500 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0085 9.4000 250.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 99.9500 11.5400 1550.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 100.0000 11.5000 500.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 98.3934 10.1000 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.0240 9.8500 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.0198 9.8500 250.00 INE587B07TQ9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Apr-16 98.4250 9.9000 300.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.4330 9.8000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5265 9.4600 300.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.1699 9.7900 5.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.3347 10.4000 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6083 9.5200 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7334 9.5100 40.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.4089 9.1900 450.00 INE138A07322 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 06-Nov-16 100.0000 12.9900 2.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 99.5454 9.7500 44.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 109.4856 10.5600 40.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6871 9.4600 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.7445 9.3000 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5065 9.7200 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.8671 9.8500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6600 9.6000 1.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.3437 9.8500 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6730 11.8200 0.20 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2780 9.7300 452.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9500 9.5800 12.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 99.4735 9.7800 150.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 9.6500 30.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 9.3700 1770.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1327 9.6000 1300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9450 9.0700 6.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.1523 9.8400 100.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 97.0125 9.5100 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 107.3000 9.3800 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7841 10.1000 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.9206 9.7000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2817 9.5600 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.3000 9.8600 4.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.6151 9.3900 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.8880 9.6900 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5500 10.1600 10.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.6824 9.6800 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4300 9.5800 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.5600 8.3500 8.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 97.3000 8.4500 4.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2647 9.3900 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.7000 10.9000 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5000 11.2400 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4019 10.9900 2.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.4800 12.5000 2.00 INE202B08694 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 99.9400 12.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India