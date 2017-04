Dec 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3230.20 NSE 2256.00 FIMMDA 17620.00 ============= TOTAL 23106.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 99.9839 10.5900 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1278 9.4800 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 29-May-15 100.1617 9.5400 150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1505 9.4900 1800.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 103.2490 17.1200 8.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.25% 23-Aug-16 102.9567 9.9000 200.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.0905 9.9000 200.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.7798 9.7400 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8500 9.6700 101.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1130 9.6100 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9759 9.7000 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 52.4000 9.8300 3.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.6500 6.0800 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2500 1.8500 6.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 107.4500 10.1000 3.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.8400 9.7300 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.5100 9.6600 200.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.3800 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.7500 5.7800 13.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 23-Oct-99 101.2500 12.4300 3.00 NSE === INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0098 9.3500 500.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.3781 9.8900 50.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.8849 0.0000 3.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.8500 9.3384 6.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.2594 9.5000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8721 9.3914 250.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 97.3990 9.9395 3.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0353 9.7000 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0000 9.8351 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6000 9.6317 122.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1357 9.7500 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2305 9.5745 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9759 9.6950 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1953 - 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 96.7291 9.5968 100.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 90.3500 11.5481 5.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.6100 0.0000 20.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6400 7.8699 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.5533 9.5410 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.5100 9.6510 100.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.3791 240.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.4450 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9700 9.5774 5.00 FIMMDA ====== INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 99.9839 10.1000 100.00 INE916D073K8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 11-Jul-14 100.3567 9.9000 500.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 99.7664 10.1000 50.00 INE916D076K1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 18-Jul-14 100.3796 9.9000 500.00 INE916D079K5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 22-Jul-14 100.3930 9.9000 400.00 INE916D070L2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 25-Jul-14 100.4032 9.9000 600.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 98.7402 9.7900 95.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.4504 9.5000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1278 9.5000 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0098 9.3500 500.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.8849 8.9700 3.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.8500 8.9900 6.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 29-May-15 100.1617 9.7000 150.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.8633 9.3500 25.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1331 9.5000 1300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1693 9.4800 850.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 101.6468 9.6700 45.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.3819 9.4500 50.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.2594 9.5000 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0000 10.0400 1500.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 97.1103 9.2000 100.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.25% 23-Aug-16 102.9567 9.9000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8721 9.4000 250.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 97.3990 9.9400 3.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.0905 9.9000 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0353 9.7000 100.00 INE811P07025 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 100.1348 13.9000 1000.00 INE811P07017 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 100.1348 13.9000 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0000 9.8300 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7583 9.5500 2000.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.7798 9.7300 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9234 9.1100 250.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.7350 9.9800 2300.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.7200 9.9900 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1630 9.7400 373.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6400 9.6200 6.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1130 9.6000 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9759 9.7000 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.1000 9.6000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.8657 8.3900 46.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 95.5300 9.5300 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4900 9.5500 20.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.6400 7.8700 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 9.4600 14.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0901 9.5500 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.8400 9.7200 4.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4700 9.6500 200.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0600 9.6000 420.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 412.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.8800 10.0100 7.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.0100 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9700 9.3400 10.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.3200 10.2500 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.0300 9.4300 350.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.9600 9.4000 350.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.4274 8.4800 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.4249 12.8000 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.0900 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4500 11.2000 5.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 31-Dec-99 101.2500 12.3500 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 105.4600 10.9700 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com