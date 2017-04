Dec 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2700.50 NSE 6901.50 FIMMDA 14221.50 ============= TOTAL 23823.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4631 10.2600 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.9567 9.8800 250.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 22-Jan-15 100.0349 9.7200 500.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.6686 9.7500 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 01-Nov-15 98.9671 9.8000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1305 9.5000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.9242 9.7800 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.7824 9.6500 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.1315 9.7600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3000 9.7100 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5300 9.4900 1.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 97.3500 9.2400 2.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.6939 10.0600 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.4228 9.3000 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 98.3191 8.8400 15.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.8300 9.3400 5.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.0100 9.7300 5.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.9300 9.6100 8.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 105.0817 9.3700 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.5500 9.6100 8.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 103.2000 0.0000 2.50 NSE === INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 99.9643 9.6856 50.00 INE136E07LZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 08-May-14 125.3500 - 6.50 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 130.8300 - 10.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7657 10.0131 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7108 9.9535 500.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0013 9.9971 500.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 22-Jan-15 100.0349 9.8000 2000.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.8109 9.8000 250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.6686 9.7516 100.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 119.2500 - 10.00 INE136E07NF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Jul-15 115.0000 - 4.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 95.8000 14.6609 2.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.8245 9.1036 250.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.7529 8.9267 350.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 115.4700 - 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9875 9.3413 43.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8272 9.4100 200.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 97.5900 9.9471 180.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2568 9.7399 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.0761 9.7721 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3500 9.6980 11.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2846 9.6700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9993 9.6300 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9500 - 3.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 100.1500 9.8983 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.7500 12.1217 4.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 101.7800 9.5325 1.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 98.0631 0.0000 200.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 98.0631 9.6175 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.2600 11.7534 10.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 42.8650 0.0000 8.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.2347 9.5863 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.5610 9.5500 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.6017 0.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2500 9.5981 3.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.4600 10.0476 20.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 97.9309 0.0000 200.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 97.9309 9.6175 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 104.1000 9.1385 14.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.7788 9.6000 250.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.7788 9.6220 250.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.5100 9.6506 150.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8200 9.4075 55.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.41% 21-Nov-32 101.2350 7.2864 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.5500 10.6452 3.00 FIMMDA ====== INE916D077F9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 16-Jan-14 99.9772 10.0500 50.00 INE667F07295 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.05% 16-Jan-14 99.9494 10.1400 20.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9533 9.1400 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 99.9643 9.3500 50.00 INE071G08346 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.70% 12-Mar-14 100.0008 9.3900 20.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.3368 9.4800 550.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.7900 9.5000 12.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7657 9.8500 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7536 9.8700 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7108 9.8000 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 09-Oct-14 99.8715 9.8000 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3030 9.6000 500.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4631 10.2000 50.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 100.0403 9.8600 50.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.9567 9.8800 250.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0013 10.0000 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.9132 9.6700 150.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 22-Jan-15 100.0349 9.8000 2500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 09-Feb-15 99.8109 9.8000 250.00 INE916D071V9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.99% 02-Mar-15 99.5165 10.3100 50.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 99.3122 10.2600 25.00 INE721A08AZ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 02-Mar-15 116.9484 10.7600 17.00 INE660A07HQ1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 02-Apr-15 88.1004 10.1800 85.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED -- 02-Apr-15 99.2417 10.3700 50.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 96.8300 9.9000 1.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.6686 9.7500 250.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 07-May-15 98.6161 9.7300 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8649 9.5200 230.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.7781 9.3700 40.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-15 99.7286 9.7000 10.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 97.1900 9.5000 1.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 01-Nov-15 98.9671 9.8000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0000 9.5800 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1305 9.5000 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.3500 9.8400 1.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.8245 9.1800 250.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 99.7529 9.1800 350.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 97.0892 10.1300 100.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 101.9467 9.6800 26.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9875 9.3500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8272 9.4100 200.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.9344 11.5100 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0400 9.7000 5.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.9242 9.7700 100.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 102.5500 9.4100 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.7824 9.6400 500.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.3900 10.1000 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2568 9.7400 68.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 94.9533 9.8000 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.0199 12.2900 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3100 9.7000 14.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6500 9.6100 12.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2846 9.6700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9993 9.6300 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.9500 9.6300 3.00 INE721A08CR8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.67% 10-Mar-19 100.0000 10.6800 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.4000 10.0900 2.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.7500 10.4000 50.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.6939 10.0500 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.0413 9.7500 100.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 45.8000 9.0000 8.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.3532 9.5600 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1235 9.6000 13.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.4228 9.5100 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.5610 9.5500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0867 9.6200 353.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 98.3191 9.0300 35.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1772 9.6000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 104.1000 9.1500 19.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 99.7788 9.6000 250.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.8600 9.8800 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8700 72.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4700 9.6500 4.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8200 9.6300 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 97.8000 9.6100 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9300 10.0000 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 94.0880 9.6000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.5842 9.5800 27.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7500 10.7200 50.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 105.0817 9.5800 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.5000 9.7000 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.6218 9.6300 13.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.0400 8.5300 75.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.41% 21-Nov-32 104.1700 7.0000 3.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 100.2500 8.6300 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.1969 11.2500 45.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.8759 9.9300 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India