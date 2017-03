Dec 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5189.00 NSE 6246.80 FIMMDA 13911.50 ============= TOTAL 25347.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 27-Feb-14 100.0191 9.1700 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0109 9.3200 500.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 100.5629 10.2400 35.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9109 9.4500 150.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2588 9.9000 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9750 9.4300 200.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.0439 9.7300 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2159 9.4500 1700.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0398 9.3900 550.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 03-Sep-16 100.1050 9.8000 50.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.6767 9.2600 43.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6404 9.8100 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.0510 9.5600 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.3863 9.5800 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE L 11.15% 06-Jun-18 100.0800 11.0800 36.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3334 9.6100 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8678 9.6600 50.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 97.2000 9.2700 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.3500 11.2000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4000 11.0200 2.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 99.7766 9.7300 50.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 98.1700 10.2100 6.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.8666 9.7800 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 9.5100 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4800 9.6600 48.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 98.1100 9.6700 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 96.6854 8.5200 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 96.7859 8.5200 5.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.8800 9.5400 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 100.1800 10.7300 2.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 23-Oct-99 100.1500 12.5700 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.4600 10.9500 7.00 NSE === INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.9662 8.8497 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.8800 0.0000 12.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 99.2724 0.0000 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.6421 9.7200 350.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7124 9.4000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9738 9.4000 50.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 97.1950 9.2901 2.00 INE804I07IU8 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Feb-16 104.3060 0.0000 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.6000 9.7063 1.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9072 9.2138 25.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.2262 9.7300 100.00 INE752E07405 POWERGRID SR13K 8.63% 31-Jul-16 97.6800 9.6280 10.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 94.3000 12.6419 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8711 9.3913 150.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 97.7940 9.8593 90.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0450 9.7042 10.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-16 99.0625 9.2000 43.80 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6955 9.4674 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9458 9.1761 1200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.9615 9.5800 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8114 9.6100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8114 9.6171 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3906 9.7000 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.0787 9.7721 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.1800 9.7042 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5057 9.6500 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5700 9.6385 44.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3334 9.6000 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2000 - 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0000 0.0000 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.7828 9.5400 2.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 98.0631 9.6175 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 98.0631 0.0000 100.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 102.0000 11.3103 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 95.6337 9.6200 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 95.6337 9.6262 100.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.0700 0.0000 32.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 45.8050 0.0000 8.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 99.7766 9.7310 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0300 9.6363 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0300 9.6300 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9100 10.3175 101.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2936 9.5860 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9000 9.4825 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.2900 9.6853 436.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8900 9.3960 1154.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-24 97.9130 0.0000 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5800 9.6321 7.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-26 97.9300 0.0000 25.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-27 97.6300 0.0000 100.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.7800 - 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 100.1000 - 50.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.41% 21-Nov-32 104.1750 7.0040 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.1500 10.4220 20.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.4600 0.0000 7.00 FIMMDA ====== INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.9655 9.2400 800.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 99.8990 9.4000 50.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 27-Feb-14 100.0191 8.8500 500.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.9754 9.2700 50.00 INE033L07405 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 0.00% 08-May-14 116.6319 10.2200 180.00 INE916D072W5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.34% 08-May-14 99.7910 10.2100 160.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 99.9519 9.7900 100.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9709 9.6500 12.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.5145 10.1300 300.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0083 9.3600 10.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0109 9.3200 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9977 9.3200 15.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.6421 9.7200 350.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.9065 9.7200 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7124 9.4000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5573 9.5400 210.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1744 9.3200 230.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.7935 9.5400 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.7291 9.7600 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9109 9.4500 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9738 9.4000 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2588 9.9000 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.9750 9.4300 200.00 INE909H07529 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 01-Jun-15 86.3966 10.4700 100.00 INE033L07298 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 0.00% 01-Jun-15 117.8822 10.2800 90.00 INE976I07CJ0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 01-Jun-15 117.8806 10.1500 80.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.0439 9.7300 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 99.9975 9.7700 7.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 99.9361 9.5400 40.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 99.5317 9.8000 30.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2159 9.4500 1700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0612 9.5400 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.7805 9.7600 87.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 99.9072 9.0000 25.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 100.1050 9.7900 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.2262 9.7300 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0398 9.3900 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8711 9.4000 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.9342 11.2200 51.50 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1357 9.4800 70.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-16 99.0625 9.2000 50.00 INE916DA7AK3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 09-Dec-16 100.0000 10.1500 100.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6404 9.8000 50.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 97.8531 9.6600 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6955 9.7000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.9615 9.5800 1300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.9458 8.9500 1200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9522 9.5600 35.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.3863 9.5700 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5558 9.6500 260.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE L 11.15% 06-Jun-18 100.0800 11.0800 36.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3900 9.6800 319.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3500 9.6900 56.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4300 9.5200 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.3334 9.6100 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8678 9.6600 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2000 9.5700 14.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-19 98.6071 9.6100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.2639 8.3200 150.00 INE752E07GY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-22 95.5829 9.6100 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8500 9.5300 4.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-22 98.0631 9.6100 100.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.6932 10.0500 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.0327 9.8000 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.8500 9.6500 1.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.4866 10.5000 32.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 99.7766 9.7200 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.8666 10.3000 50.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 97.6000 10.9000 21.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9600 10.3000 100.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.2500 9.8500 454.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.5900 9.5600 6.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.3800 39.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 96.8600 9.7100 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-26 97.5900 9.6100 25.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 96.6854 8.5200 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 96.7859 8.5200 5.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-27 97.4983 9.6100 100.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.7800 8.4800 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 100.1000 8.4700 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.2400 9.9500 11.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.8800 9.5400 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 100.0000 11.0400 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0500 12.8700 30.00 INE651A09056 STATE BANK OF MYSORE 9.80% 31-Dec-99 101.0700 9.4400 12.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 31-Dec-99 100.1500 12.5500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 98.9110 10.8500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com