Dec 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 602.00 NSE 5185.80 FIMMDA 13835.80 ============= TOTAL 19623.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 99.8759 9.9000 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 96.7409 13.9500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 98.9665 9.2500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9117 9.7000 200.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 103.0000 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 101.4500 11.4100 11.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 100.8000 9.7600 25.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.5517 9.8400 100.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1109 9.7600 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 98.7000 10.9600 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 105.5000 11.1300 11.00 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3048 9.6766 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 99.8136 9.9000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.1800 10.1161 12.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 15(S-340) 10.50% 24-Dec-15 100.7533 0.0000 45.00 INE804I07IU8 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Feb-16 103.2520 0.0000 1.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.8621 9.0860 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.8206 0.0000 10.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.9400 0.0000 4.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4894 9.5500 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.7000 9.6071 1.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.2873 9.9935 55.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 95.7229 9.7967 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 94.9737 9.8064 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2037 9.7300 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3100 9.7074 42.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9684 9.6950 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2500 9.6265 54.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.7700 - 19.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 100.6900 9.8046 7.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.0131 9.3439 100.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 101.1400 11.4674 11.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.4000 9.4584 10.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.2300 9.8856 4.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.2041 0.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8220 9.6730 50.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.5000 10.8383 15.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8927 9.6500 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8400 9.7568 35.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.3779 2858.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 97.7412 0.0000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7000 0.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4800 9.6463 13.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 97.7700 0.0000 3.80 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.9500 0.0000 18.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.0000 10.7125 17.00 FIMMDA ====== INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.7220 9.6700 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3162 9.6600 1400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3048 9.6000 250.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 99.9901 10.0000 50.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 99.8136 9.9000 250.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.2684 10.8400 10.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.4800 10.9300 300.00 INE283O07012 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 28-Dec-15 100.0000 11.2200 250.00 INE514E08CG2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 06-Mar-16 99.8621 9.0500 500.00 INE161O07044 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.6961 24.0000 6.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 96.7409 14.0000 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5118 9.5400 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.4894 9.5500 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 99.4500 12.9300 11.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.9665 9.2400 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.0000 9.6900 1000.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.9430 10.3900 1.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.6970 9.6000 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 99.1000 10.6200 4.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.35% 06-Jun-17 105.2000 8.5100 4.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.4250 10.0900 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3489 9.7200 3.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.4511 9.8300 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 94.6294 9.8300 400.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 94.3074 10.5500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.1953 11.3500 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0190 9.7800 672.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2037 9.7300 305.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9684 9.6900 350.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2500 9.6200 9.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.7700 9.6800 19.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.0131 9.7200 150.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 95.4861 10.0300 1000.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 100.6900 9.8000 7.00 INE756I08017 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 09-Aug-22 100.8646 10.0200 29.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8432 9.6500 49.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.2800 9.4700 10.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.2300 9.8800 8.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.3354 9.5900 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 95.5517 10.4000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0000 9.6400 218.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8927 9.6500 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.6500 9.6200 4.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.7500 9.6300 3304.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0697 9.5800 1500.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 97.6740 9.6200 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7000 9.3500 2.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 97.5031 9.6300 17.50 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 97.7000 9.6000 13.80 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.9800 9.9200 17.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1700 11.0300 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.2814 11.1000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India