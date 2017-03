Dec 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2364.50 NSE 3268.90 FIMMDA 17644.40 ============= TOTAL 23277.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07831 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Oct-14 110.6761 0.0000 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 99.4020 0.6700 150.00 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 10-Nov-14 123.3075 0.0000 100.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.4889 9.9400 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8759 9.9000 250.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.1383 9.9200 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.6082 9.5000 100.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.5156 9.9400 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3000 9.7400 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6700 9.6100 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9433 9.7500 160.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2078 9.7000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9500 9.6500 2.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.7750 9.2000 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 108.3400 0.0000 8.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 97.5800 9.1600 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 11-May-21 104.4000 10.9600 2.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-21 99.3519 9.9500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6601 9.7000 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9000 9.8700 33.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 102.2700 9.5300 4.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.8600 9.4000 20.00 INE043D08BC5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 31-Aug-24 95.4700 9.7400 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3500 9.4600 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- 21-Aug-72 102.7500 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 103.0000 0.0000 0.50 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 101.8500 10.8000 5.00 NSE === INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 17-Feb-14 99.9657 9.5044 50.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.5484 10.1902 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.7010 9.6963 250.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6006 10.0926 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3130 9.6792 250.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 101.8100 11.9988 0.40 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.4488 9.4695 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1470 9.8799 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0195 - 200.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8339 9.4710 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6832 9.4713 50.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1922 9.4499 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.5700 9.7943 1.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.2800 9.4866 7.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4000 9.7062 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9804 9.7900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3800 9.6881 11.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 - 180.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.6750 0.0000 12.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 98.5500 0.0000 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 105.4000 12.1665 3.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.8300 9.7500 100.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 99.1500 10.1377 1.00 INE752E07GY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-22 95.6168 9.6168 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.1600 11.7775 2.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.6379 9.7300 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7464 9.6800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0500 9.6339 44.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.9347 9.6488 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8500 9.7552 16.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 101.5500 - 1.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 - 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.3200 0.0000 4.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 97.7200 0.0000 7.50 INE721A07GZ4 - -- -- 100.0000 - 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.0500 0.0000 5.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 101.8500 0.0000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.1200 10.6982 2.00 FIMMDA ====== INE909H07370 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 10-Jan-14 99.4049 9.5000 250.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 99.9806 9.1500 50.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 17-Feb-14 99.9657 9.1400 750.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 98.0813 9.4000 100.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.77% 28-Apr-14 99.4867 9.7000 250.00 INE721A07AS2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 10-Jun-14 100.1766 10.4800 200.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.0221 9.5000 100.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.20% 08-Jul-14 99.8528 10.0500 250.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 99.8095 9.6900 400.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8105 9.6900 190.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.5484 10.0000 250.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 08-Aug-14 99.7049 10.2200 5.00 INE774D07GH5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.10% 22-Aug-14 99.8633 10.0400 130.00 INE660A07GD1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Sep-14 99.9114 10.0900 150.00 INE976I07930 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.14% 11-Sep-14 99.8637 10.0800 100.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.7010 9.5800 250.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.6059 10.2900 5.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6006 10.0000 250.00 INE296A07831 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Oct-14 110.6761 10.3000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.3130 9.6000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2583 9.6600 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4020 10.5000 150.00 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 10-Nov-14 123.3075 10.5000 100.00 INE774D07HF7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 14-Nov-14 91.6091 10.0600 187.00 INE660A07GV3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-14 91.6091 10.1100 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8759 9.9000 250.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 99.1383 9.9200 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.6082 9.5000 250.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 117.7635 9.8600 220.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.1387 10.3900 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.8565 9.5500 12.00 INE660A07HV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-15 87.6089 10.1600 300.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 99.9842 10.1200 300.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.4488 9.7000 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-15 99.3519 9.9500 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.5000 10.9200 300.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.3323 9.5600 5.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1470 9.8800 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0023 9.5700 200.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 100.0794 9.7100 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 97.6863 10.5200 2.00 INE161O07044 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.7071 24.0000 7.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8339 9.4800 100.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5800 0.60 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6832 9.4800 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.0000 12.6700 156.60 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED -- 30-Sep-16 100.1995 24.0000 10.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.1922 9.4500 100.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.3050 10.5800 250.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED -- 06-Nov-16 101.3823 13.0000 250.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.5156 9.9500 150.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED -- 15-Nov-16 101.4655 10.8100 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.0000 9.6900 1000.00 INE523E07905 L T FINANCE LTD -- 10-Jul-17 100.0067 9.7500 1000.00 INE759E07095 LT FINCORP LIMITED -- 10-Jul-17 100.0015 9.1800 1000.00 INE691I07414 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY -- 10-Jul-17 100.0060 9.0100 500.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.5462 9.6400 3.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.9000 9.4000 22.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3000 9.7300 5.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.4711 9.8200 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 95.0150 9.7900 100.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 94.6494 9.8200 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6700 9.6000 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9433 9.8000 622.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2400 9.7200 9.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3100 9.7000 8.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.2078 9.6900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9500 9.6400 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0630 9.6700 30.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8700 9.6500 7.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7600 380.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7600 130.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 62.6750 9.2400 12.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.8000 9.7500 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 107.1400 9.4000 154.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.9300 9.6400 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.6379 9.7300 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8447 9.6500 5.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.5500 9.4000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 95.6841 10.3600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0800 9.6300 506.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0300 9.6300 56.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9000 10.3200 33.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8738 9.6500 67.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.1300 9.5700 180.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0000 9.7100 300.00 INE514E08DH8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 16-Dec-23 100.0000 9.5700 750.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.2600 9.4800 13.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 97.7200 9.6000 15.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 104.8790 9.2500 300.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.0791 9.3500 250.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 100.0000 8.6500 82.70 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.0500 10.3400 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.1200 9.8900 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4000 10.7000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8200 11.1200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.4000 11.2500 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com