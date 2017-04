Dec 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2545.40 NSE 4177.00 FIMMDA 12714.90 ============= TOTAL 19437.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.7854 9.7400 200.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India