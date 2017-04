Dec 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4782.00 NSE 12488.00 FIMMDA 23782.90 ============= TOTAL 41052.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2563 9.7700 1000.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8514 9.6900 1000.00 ine115a07do0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5258 9.7700 400.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 96.6446 10.0600 35.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 98.3327 10.9400 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0491 9.6700 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5000 9.6800 71.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3934 9.6600 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8464 9.6700 1200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8046 9.6800 100.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7300 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.2600 0.50 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.5700 9.5600 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9235 9.6600 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.2000 9.4800 7.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4500 9.5900 30.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4500 8.4000 34.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.3000 8.4400 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 102.8294 8.2000 4.00 NSE === INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.4151 9.3807 250.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.83% 30-Apr-14 99.6419 74.2754 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9859 9.3500 100.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 22-Jan-15 100.0657 9.7600 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.8694 9.7600 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9992 9.3700 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 99.6944 9.7399 750.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 99.6228 9.7399 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.7250 9.5500 35.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 98.7000 9.3292 2.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 98.5199 10.2934 30.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0264 9.7000 250.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 99.4540 9.7100 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.0900 9.7467 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 94.8284 9.8500 35.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3496 9.6900 550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3496 9.6958 516.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4118 9.6450 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8088 9.6800 267.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2500 9.5677 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0219 9.6800 17.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0000 - 56.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8446 - 1050.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9729 9.7000 300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9729 9.7055 300.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 97.8600 9.9458 15.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.0666 9.6550 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.7000 9.5898 25.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.7567 0.0000 2.10 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 - 208.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED11.90% 23-Dec-21 105.9000 13.1542 1.40 INE752E07GY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-22 95.8895 9.5668 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 95.4628 12.5395 1260.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.0412 9.6600 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.2316 9.5543 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1800 9.6119 113.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8658 9.6600 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.4580 9.8064 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.2000 9.6034 84.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 99.4500 - 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.6528 9.4327 2024.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 97.7412 0.0000 50.00 INE514E08DJ4 - -- -- 100.0000 - 1700.00 INE494M09072 18001 IFCI FACTORS LIMITED -- -- 101.5600 0.0000 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.0400 0.0000 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3400 10.6718 13.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.5200 10.3805 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 0.0000 0.50 FIMMDA ====== INE667F07295 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.05% 16-Jan-14 99.9606 9.6900 10.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 99.7718 10.9300 3.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.6865 11.6700 1.50 INE657K07163 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 25-Mar-14 99.8053 13.3900 1000.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 99.4151 9.3500 250.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.83% 30-Apr-14 99.6419 10.3000 100.00 INE660A07FO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.29% 08-Jul-14 99.8937 10.2500 50.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.7250 9.5500 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 09-Oct-14 99.8340 9.8300 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2366 9.7000 650.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2593 9.6600 50.00 INE660A07GQ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 02-Nov-14 123.6803 10.0900 250.00 INE774D07GR4 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC -- 04-Nov-14 91.8914 10.0600 335.00 INE976I07AJ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 04-Nov-14 123.4617 10.0800 250.00 INE523E07541 L&T FINANCE 10.25% 04-Nov-14 100.1050 10.0700 125.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.9808 9.7700 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8258 9.7000 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8514 9.6800 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9859 9.3500 100.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 22-Jan-15 100.0657 9.7600 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.8694 9.7600 300.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.5258 9.7700 400.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.6240 9.1000 20.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9992 9.3700 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 99.6944 9.7400 750.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 99.6228 9.7400 450.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 18-Jan-16 98.4050 10.5700 22.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 99.3363 9.6500 25.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 97.6920 10.5200 1.00 INE090A08EL7 ICICI BANK LTD, 11.80% 25-Apr-16 103.7500 9.9100 0.90 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.7250 9.5500 35.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 96.6446 10.1000 35.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.3821 9.9400 2.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 98.5199 12.9000 15.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 99.2500 13.0300 135.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED -- 30-Sep-16 100.2201 24.0000 7.90 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0273 9.7000 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0264 9.7000 100.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 98.3327 11.5500 250.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 99.4540 9.7100 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0491 9.6600 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6200 9.6300 20.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.0900 9.7400 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 98.5554 9.6000 60.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 94.8284 9.8500 35.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.2651 11.6200 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4063 9.6800 615.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5000 9.6500 575.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.4118 9.6500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9211 9.6500 1450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1800 9.5800 617.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0219 9.6800 217.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 99.8046 9.6700 104.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0000 9.6200 70.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8446 9.6300 650.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.6939 9.6700 400.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0100 9.7600 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.9729 9.7000 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.0666 9.6700 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- 19-Nov-19 97.3800 9.6100 200.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.2845 9.7000 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.7000 9.5800 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.6167 9.3200 2.10 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 9.6800 288.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 9.6800 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4471 10.1300 100.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.5866 10.4600 32.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 95.4360 10.6000 420.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.0412 9.6600 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.2316 9.5500 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.5700 9.5500 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9235 9.6500 420.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9508 9.6400 103.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.6600 10.7500 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2979 9.6500 2000.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1616 9.6000 400.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1277 9.6100 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9652 9.4900 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.6154 9.6300 13.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9000 9.6100 1013.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 1003.00 INE895D07370 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-23 100.0100 9.7100 120.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0600 9.7100 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6800 9.4800 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6665 9.4800 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5460 9.4600 357.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5500 9.4600 357.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4500 8.3900 34.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 16-Nov-28 100.4189 8.4800 10.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.3000 8.4200 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.0400 10.3500 10.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 97.8600 9.9400 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2900 9.8600 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.9308 9.9200 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3400 9.8500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.1877 11.1000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.4000 11.2500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.8700 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com