Dec 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1735.70 NSE 7157.90 FIMMDA 25275.80 ============= TOTAL 34169.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2372 9.7800 400.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2808 9.5000 100.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT - 01-Jul-15 100.0000 - 2.70 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0823 9.5200 250.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 98.4860 10.8800 250.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.5691 9.3300 250.00 INE005A11473 ICICI - 03-Mar-17 0.0000 5.00 INE005A11507 ICICI - 28-Apr-17 0.0000 7.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 98.1000 9.6600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4211 9.6800 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 97.1643 9.5900 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0500 9.6100 10.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7600 100.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 98.8500 10.9300 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.9000 11.0700 4.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.3200 9.4700 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.7298 9.8100 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - - 103.0000 0.0000 0.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 10.7500 2.00 NSE === INE136E07LT0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jan-14 108.7610 - 100.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.9800 0.0000 50.00 INE523E07657 L&T FINANCE - 30-Apr-14 99.6623 9.4911 100.00 INE804I07PO6 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-14 94.1881 - 100.00 INE804I07PK4 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-14 94.1995 - 100.00 INE804I07PN8 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-14 93.2221 - 100.00 INE804I07PL2 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-14 93.9044 - 100.00 INE804I07PM0 ECL FINANCE LIMITED - 12-Sep-14 93.4742 - 100.00 INE804I07PP3 ECL FINANCE LIMITED - 15-Sep-14 94.1505 - 200.00 INE804I07PQ1 ECL FINANCE LIMITED - 16-Sep-14 95.9775 - 100.00 INE804I07PR9 ECL FINANCE LIMITED - 16-Sep-14 96.4751 - 100.00 INE136E07LC6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-Dec-14 133.7500 0.0809 2.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3693 9.1500 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.6992 9.7906 150.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.7912 9.3800 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0823 9.5200 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.8500 0.0000 200.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.6816 9.7300 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4244 9.5500 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6459 9.4800 250.00 INE005A11473 ICICI JAN 1999 - 03-Mar-17 73.2200 0.0000 5.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 72.1400 0.0000 7.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 99.1698 9.7399 350.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.1699 9.7399 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.5668 9.7399 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6400 9.6351 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4211 9.6700 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5300 9.6465 62.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0686 9.6100 450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4200 9.5222 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.8924 9.6800 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.8924 9.6856 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0500 - 3.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 97.9300 9.6253 15.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 98.6800 0.0000 5.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 99.9600 10.4582 7.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.5892 10.0700 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4199 9.6400 100.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4199 9.6475 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.1781 9.6200 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.1670 0.0000 2.10 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 - 233.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.6362 9.4621 2.80 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 97.9105 9.6500 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.9783 9.5950 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.9783 9.6009 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.3200 9.4727 7.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3000 9.5919 1.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.1500 10.6697 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 10.4919 17.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1857 9.6060 50.00 INE514E08CU3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 16-Sep-23 98.9879 9.5950 250.00 INE514E08CU3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 16-Sep-23 98.9879 9.6009 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 9.4415 24.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 104.8600 - 2.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8424 9.7559 555.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9400 9.3869 12.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.7600 - 104.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.2800 - 415.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7500 10.6223 2.00 FIMMDA ====== INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.0111 9.3000 125.00 INE136E07LT0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Jan-14 108.7610 11.0200 100.00 INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11.65% 21-Feb-14 100.2181 9.4600 95.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.8252 9.2000 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.0333 9.0500 31.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0274 9.0500 15.00 INE523E07657 L&T FINANCE - 30-Apr-14 99.6623 10.2500 100.00 INE580B07240 GRUH FINANCE LIMITED 9.77% 13-May-14 99.7146 - 190.00 INE976I07CF8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 13-May-14 118.6348 10.1200 158.00 INE033L07264 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 13-May-14 118.7430 10.2000 158.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 99.8840 9.8000 250.00 INE667F07477 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 14-Jul-14 99.9145 10.2400 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2755 9.6500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2598 9.6600 50.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.9486 9.8400 10.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.9974 9.5400 250.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 91.3736 10.1300 750.00 INE121A07EG2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 25-Nov-14 123.4953 10.4100 600.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 91.3853 10.1100 420.00 INE721A07BT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 25-Nov-14 122.6918 10.4400 300.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD - 05-Dec-14 105.9722 10.5000 100.00 INE916D078R2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 11-Dec-14 90.9759 10.1700 175.00 INE976I07BU9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 11-Dec-14 119.9707 10.0500 130.00 INE721A07BY8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 12-Dec-14 122.1195 10.5000 350.00 INE916D074Q3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 15-Dec-14 90.8837 10.1700 150.00 INE306N07096 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 15-Dec-14 117.2568 10.0500 100.00 INE909H07404 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 18-Dec-14 90.6756 10.3300 428.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 119.8036 10.0400 340.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 99.4196 10.2900 264.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3693 9.1500 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.6992 9.7800 150.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.7912 9.3800 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2808 9.5000 100.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 01-Jul-15 100.0000 5.40 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0859 9.5200 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0823 9.5200 350.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.4157 9.4300 5.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.6716 9.7300 200.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.9892 9.4200 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.4244 9.5500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.1474 9.5500 50.00 INE134E08933 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 07-Sep-16 98.3000 9.7300 1.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6459 9.4800 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0986 10.8900 7.60 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED 30-Sep-16 100.2305 - 11.80 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 98.4860 11.4500 250.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED - 06-Nov-16 101.4842 - 98.00 INE301A08373 RAYMOND LIMITED - 14-Nov-16 100.2367 11.2800 350.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.0458 9.3000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.5691 9.3200 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 99.6676 9.7700 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.8749 9.3300 450.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 99.4648 9.7400 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 99.1698 9.7400 600.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.1699 9.7400 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.5668 9.7400 350.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 95.9500 10.2500 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3364 11.8900 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4582 9.6600 700.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5500 9.6400 9.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7100 9.5600 1.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 97.1643 9.5800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0686 9.6100 450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3698 9.5300 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1889 9.6300 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.9318 9.6700 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0500 9.6000 13.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.8226 9.6300 100.00 INE895D07388 TATA SONS LIMITED 9.76% 13-Dec-18 100.0000 9.7500 350.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 94.5892 10.0700 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4942 9.6200 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.1781 9.6200 100.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.0000 9.6700 483.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4678 10.1300 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.6362 8.4300 2.80 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 97.9105 9.6500 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.6191 10.3100 250.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.9783 9.5900 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.4281 9.5500 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.7298 10.3500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3900 9.5700 12.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.1500 10.6600 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0500 10.0500 18.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2998 9.6500 400.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 95.5855 10.4000 700.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 95.6085 10.3900 700.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3432 9.5700 56.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.6884 9.5500 30.00 INE514E08CU3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 16-Sep-23 98.9879 9.6000 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.9760 9.4900 12.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.8000 9.8900 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.7947 9.7500 5200.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0000 9.5900 1.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.0200 9.7200 600.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0912 9.6500 1000.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 96.5600 8.5500 3.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.3500 10.2400 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6500 9.4800 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5300 9.4900 900.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 100.0000 8.6500 82.70 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 97.9300 9.9300 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.2401 11.0200 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 13.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3000 9.8600 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.0800 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7500 9.7800 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India